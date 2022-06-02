Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників на тлі агресії Росії, - Білий дім
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Президент США Джо Байден планує зустрітися в четвер з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, де обговорить, у тому числі посилення союзників по НАТО на тлі війни, яку росія розв’язала в Європі.
Про це повідомила в середу під час брифінгу в Білому домі речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент разом із радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном матиме зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом",- заважила речниця адміністрації президента США.
За її словами, сторони "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".
Глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наразі перебуває з візитом у США. В середу він уже провів низку зустрічей, у тому числі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.
Будь ласка, зачекайте...
Всі, окрім наших тупих буратін, розуміють, як може всю Європу переконувати Порошенко! Він на зустріч поїхав з усіма розрахунками (бізнесмен від Бога), і довів, що Європа не постраждає, відмовившись від оркової нафти.
І ціни не зростуть.
Ну, постраждає в приватному випадку Макрон, Шольц і Берлусконі. Ну то таке. (А під яку корягу фрау меркель забилась?)
Поїхав наш Гетьман, кажуть, такого шухера наробив, що Орбан всі нігті поломав, так дер табуретку під собою.
Ось, що значить - арґументи і факти!
Тому вся пуйловська і зелена срань його так боїться!
4 hrs ·
Щойно оголошений новий пакет військової допомоги США Україні на суму 700 мільйонів доларів передбачає надання нам ракетних систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) із дальністю до 40 миль. Система HIMARS здатна запускати ракети й більшої дальности - близько 190 миль (300 кілометрів), але їх нам наразі не дають...
У цьому контексті, цікавим повідомленням поділився Юрій Швець:
...Сталася одна подія, яка пройшла загалом непоміченою: Польща оголосила, що вона замовила Сполученим Штатам 500 одиниць систем HIMARS. 500! Коментуючи цю цифру, фахівці казали, що, якби замовила 50, це було б вже багато, якби 100 - це було б дуже багато, але 500 - це жах! скажіть, навіщо?!
Й відразу фахівці почали обговорювати, навіщо Польщі аж 500 цих ракетних установок. Справа в тім, що така їхня кількість не вписується у стратегію НАТО всіх часів, від часів її заснування. Ніколи ні на східному фланзі НАТО, ні в інших країнах Альянсу наявність такої кількості важкої артилерії не розглядалася як потрібний компонент для ведення можливих бойових дій із супротивником - у минулому з СССР, тепер з росією. Ну, не потрібні вони просто, згідно зі стратегією, в той час, коли є найновіші крилаті ракети, коли є F-35... Оці MLRS і HIMARS - це вже не тільки вчорашній, це позавчорашній день!
Але польська сторона дуже цікаво пояснила, чому вони їм потрібні, - так тонко пояснила, дипломатично й ориґінально: це ми, мовляв, замовляємо для того, щоби зняти тягар зі Сполучених Штатів Америки. Справа в тім, що, якщо вибухне реальний конфлікт на східному фланзі НАТО, тобто якщо росія нападе на країни східного фланґу НАТО, то нехай в нас буде достатньо техніки, щоб дати прямо тут на місці відсіч, щоб американці навіть не хвилювалися, бо ми розуміємо, що, як і раніше, в них головний ворог - це Китай і проти Китаю вони повинні тримати свої основні засоби. Це перше - тобто вони це роблять для американців. А друге - нам треба забезпечити себе, сказали й написали поляки, від можливих змін у настроях вашинґтонських політиків. Мовляв, зараз вони виступають за посилену підтримку України та НАТО, за створення потенціялу відсічі аґресорові, але ж ви бачите, як проголосували нещодавно за 40-мільярдний пакет допомоги Україні? Республіканці у Палаті Представників, потім у Сенаті висловилися тоді неґативно щодо цієї допомоги. Хтозна, що буде далі, а тому най ми от зараз замовимо собі за максимумом. І потім, якщо щось там зміниться після проміжних листопадових виборів, - ну, й Бог із ним, "у нас с собой было (будет)".
Коротше кажучи, фахівці з військово-промислового комплексу країн НАТО, у цім разі я орієнтуюсь на британців, які знають, про що йдеться, насамперед на східному фланзі НАТО та на полях битв в Україні, - вони висловили думку, що оці-от 500 установок - це, як то кажуть, заначка для України. Я не називатиму прізвищ і наголошую, що це все долинало з кулуарів, тобто це можна сприймати як інсайдер, але сприймати обережно, не треба ловити мене на слові. Просто треба мати на увазі, що йдеться про створення запасу потрібного озброєння, яке завжди буде на кордоні з Україною й буде готове прийти їй на допомогу в разі потреби. Один із цих британських військових фахівців, коментуючи польське замовлення, навіть сказав: «Ну, все, Україна не програє! Путін напружився, оскільки Польща замовляє стільки нових ракетних установок.»