Європа змінюється через війну в Україні: Франція та Німеччина втрачають свої позиції, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що з громадської думки в Європі протягом останніх трьох місяців витісняється думка про те, що Німеччина та Франція відіграють вирішальну роль у "європейських справах". Поряд із ЄС важливу роль відіграватимуть малі альянси.
Про це сказав Кулеба в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він сказав, що Україна зацікавлена у продовженні формування малих альянсів і зараз працює з Великою Британією та Польщею над розвитком тристороннього формату, який був заснований незадовго до початку війни. "Тепер він почав дрейфувати у бік безпеки", – сказав Кулеба.
На думку міністра, малі альянси та Євросоюз не суперечать один одному, бо малі альянси розв’язують конкретні завдання.
"Європа зараз дуже змінюється. За три місяці ідея про те, що вирішальну роль у європейських справах відіграють Франція та Німеччина, у громадській думці почала витіснятися. Люди побачили, що Польща може бути лідером, що Британія може бути лідером, люди побачили, що США у Європі все ще залишаються лідером", – сказав Кулеба.
Він вважає, що остаточну конфігурацію Європи за результатами російсько-української війни передбачити дуже складно. "Але загальний контур можна побачити. Безумовно, буде ЄС, але також будуть малі компактні альянси, які розв’язуватимуть конкретні завдання, і взагалі Європа стане різноманітнішою щодо гравців", – спрогнозував глава МЗС.
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Охрененный молодец!
а саме волі у гансів та жабоїдів немає
Реєстрація:02.06.2022
**** ботяра
Санкции проталкивают совсем другие люди и страны...А эти *****пиарятся и гадят!
Хочу уточнить диагноз!
І ось це реальна заслуга провладних колаборантів.
За три місяці до війни.
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ
А ось до санкцій вони не маюсть жодного відношення, бо Захід почав їх запровадження не очікуючи прохання пліснявої влади.
Тому, не зЕздіть.
А свою личную точку зрения может высказывать у себя дома под одеялом другу или подруге)))
Перечитал 3 раза,но нету там ничего енприемливого,может у тебя там текст другой?
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
всім стало ясно що франція і німеччина то фуфло
Теперь "бескопромиссным лидерам" только остаётся писать мемуары на тему "в постели с ху*лом".