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Європа змінюється через війну в Україні: Франція та Німеччина втрачають свої позиції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що з громадської думки в Європі протягом останніх трьох місяців витісняється думка про те, що Німеччина та Франція відіграють вирішальну роль у "європейських справах". Поряд із ЄС важливу роль відіграватимуть малі альянси.

Про це сказав Кулеба в інтерв'ю в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він сказав, що Україна зацікавлена у продовженні формування малих альянсів і зараз працює з Великою Британією та Польщею над розвитком тристороннього формату, який був заснований незадовго до початку війни. "Тепер він почав дрейфувати у бік безпеки", – сказав Кулеба.

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На думку міністра, малі альянси та Євросоюз не суперечать один одному, бо малі альянси розв’язують конкретні завдання.

"Європа зараз дуже змінюється. За три місяці ідея про те, що вирішальну роль у європейських справах відіграють Франція та Німеччина, у громадській думці почала витіснятися. Люди побачили, що Польща може бути лідером, що Британія може бути лідером, люди побачили, що США у Європі все ще залишаються лідером", – сказав Кулеба.

Він вважає, що остаточну конфігурацію Європи за результатами російсько-української війни передбачити дуже складно. "Але загальний контур можна побачити. Безумовно, буде ЄС, але також будуть малі компактні альянси, які розв’язуватимуть конкретні завдання, і взагалі Європа стане різноманітнішою щодо гравців", – спрогнозував глава МЗС.
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Топ коментарі
+18
Кулеба - молодець!
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02.06.2022 00:58
+18
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02.06.2022 01:12
+15
Це зрадник і все що він робить він змушений робити . Інакше зрада стане настільки очевидною що перший зустрічний українець просто роздере цього кацапа на шмаття...
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02.06.2022 02:13
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Кулеба - молодець!
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02.06.2022 00:58 Відповісти
Молодець?:?? Три года как шавка зеленая что-то невнятное блеял тот кулеба с подачи янелоха, очнулся три месяца назад--обрел голос за спинами Байдена и Джонсона!
Охрененный молодец!
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02.06.2022 02:09 Відповісти
*****,це ганси і франци втрачають позицї? точно ти дурень чи так,вони ГОЛОВНІ ГАМАНЦІ ЄВРОПИ,всі решта стоять і ОБТІКАЮТЬ,коли приймається якесь рішення по баблу в ЄС.
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02.06.2022 03:04 Відповісти
Крім грошей потрібна ще політична воля

а саме волі у гансів та жабоїдів немає
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02.06.2022 11:20 Відповісти
та воно то так,Дмитре,але запропонуй тій же Польщі вийти з ЄС,звідки вони мають багатомільярдні дотації,і приєднатись до нужденної України.Далі розмов справа не піде,своя сорочка ближче.
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02.06.2022 01:00 Відповісти
Так не потрібно виходити-можна створювати союзи ЄС не мішає цьому
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02.06.2022 01:04 Відповісти
да, и венгро - цыганей пустить по миру, пусть думают к кому примкнуть, их ото всюду поганой метлой гнать будут.
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02.06.2022 01:22 Відповісти
У Кулеби є майбутнє в політиці .Гарний буде Премєром або Президентом
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02.06.2022 01:01 Відповісти
А щож він ***** не робив до 24.02. Робота дипломата не ******* в телевізор, а тихо домовлятись. А в нас цирк та кловани.
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02.06.2022 01:19 Відповісти
Упаси Бог от такого Преза---ни рыба, ни мясо! Три года мычал--три месяца как обрел голос. С чего бы это?
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02.06.2022 02:11 Відповісти
Получил защиту от ОПЫ зезидента.
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02.06.2022 08:56 Відповісти
на ****** разом з *********,а не в політиці,це такий же сраколиз як і всі ********
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02.06.2022 03:05 Відповісти
Вони залишаються сильнішими економіками ЄС і цей вплив нікуди не дінеться.
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02.06.2022 01:02 Відповісти
Втрата авторитету і фактична відмова від задекларованих і постійно проголошуваних цінностей Німеччиною і Францією в кінцевому результаті призведе до економічного занепаду. Так було завжди. Та й переможці бувають різні - ситуативні, одноденні, тимчасові і стратегічні. Людей всього світу завжди надихала боротьба за цінності а не за шматок ковбаси. Ковбаса (холодильник) це засіб а мета це щось вище, людяніше і духовніше. Мета навіть підіймає людину вище її можливостей і робить богоподібним творцем реальності. А от ковбаса завжди перетравлюється на добрива...
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02.06.2022 02:11 Відповісти
что там с НАТО?кулеба как твой босс заставляет тебя на блок накидывать?
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02.06.2022 01:11 Відповісти
Це зрадник і все що він робить він змушений робити . Інакше зрада стане настільки очевидною що перший зустрічний українець просто роздере цього кацапа на шмаття...
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02.06.2022 02:13 Відповісти
ты его бот ?пшел накуй фсбэшная подстилка
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02.06.2022 02:38 Відповісти
это фсбэшник ермак который когдато провалил операцию по вагнеровцам в чем в итоге пришлось признаться и его погоняло козырь Он же ведет все дела в стране а зэля просто картоная дурилка
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02.06.2022 02:42 Відповісти
А зачем Зеленского устранять?Зеленский 3 года рушил армию,развалил разведку,провалил оборонзаказы,никуя совсем не делал перед войной?Зеослик свой человек и его менять на кого совсем не в интересах рахи.

Реєстрація:02.06.2022

**** ботяра
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02.06.2022 08:57 Відповісти
Ничего он не уничтожает на кацапстане! Только инфу им сливает, да боневтику всякую хрень в уши вливает!

Санкции проталкивают совсем другие люди и страны...А эти *****пиарятся и гадят!
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02.06.2022 02:14 Відповісти
****** лижеш,ні не курує,бо його **** немає повноважень,йди далі на трасі смокчи,і так,нахуй прердоляцьке бидло пішло
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02.06.2022 03:07 Відповісти
ага ДОЛБОЙОБИКУ,а економіку Україні нє? а дебіле?
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02.06.2022 03:06 Відповісти
Ba,Volodymyre Oleksandrovychu, tse vy? Ne pytaytes' s'hovatysya,vashu hutzpu zavshzdy moshzna vpiznaty
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02.06.2022 06:11 Відповісти
маєш на увазі бітум з Білорусії і електроенергія Геруса з росії знищувала економіку рашиста і в такий спосіб підтримувала українську енергетику.та економіку....?Но ты же этого не знал, да?
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02.06.2022 08:42 Відповісти
Так ты адиет или просто расеянин?
Хочу уточнить диагноз!
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02.06.2022 08:58 Відповісти
ЕтотчелАвек- завхоз, який, з невідомих причин виконує роль президента, а його ОПа-секретаріат, який, з якоїсь причини, виконює роль ВР.

І ось це реальна заслуга провладних колаборантів.
За три місяці до війни.
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ

А ось до санкцій вони не маюсть жодного відношення, бо Захід почав їх запровадження не очікуючи прохання пліснявої влади.
Тому, не зЕздіть.
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02.06.2022 09:19 Відповісти
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02.06.2022 01:12 Відповісти
А хто це ?
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02.06.2022 09:08 Відповісти
це ліпший кориш кума путіна...
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02.06.2022 09:34 Відповісти
Со слов честного и порядочного кума пуйла.Ты веришь в то,что Медведчук не мог покинуть Украину?Все,кто хотел до 24 февраля и после слиняли вместе с деньгами,а Медведчук бедняга не смог
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02.06.2022 10:01 Відповісти
"какая разніца" іж в голову, сри сракою і жри телелохотрон,все решта тобі дуже складно)))
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02.06.2022 14:21 Відповісти
Кулєба хоче щоб Україну послали подалі. Це , мабуть, завдання президента. Вже ж попередили.
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02.06.2022 01:15 Відповісти
головой думай , ........
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02.06.2022 01:23 Відповісти
Для главы МИД такие слова неприемлемы. А кто тебе, с.ка, наполняет 2/3 бюджета каждый месяц, помогает беженцам и хоть каким никаким но оружием? Германия и Франция локомотивы и основные финансовые двигатели ЕС, куда ты так, по твоим словам, стремишься. Сборище идиотов.
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02.06.2022 01:15 Відповісти
кто тебе сказал , что он это заявил как представитель мид ? или он не имеет права на свое мнение ? кто из вас двоих больше в теме , ты или Кулеба ? иногда нужно думать , это полезно.
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02.06.2022 01:27 Відповісти
Будь який держслужбовець високого рангу отримує право на особисту думку після виходу на пенсію.
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02.06.2022 02:16 Відповісти
Пока он в этой должности---он озвучивает только официальную позицию страны! Боневтик указ даже издал...

А свою личную точку зрения может высказывать у себя дома под одеялом другу или подруге)))
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02.06.2022 02:18 Відповісти
Что в его словах неприемливого??Германия против вступления Украины в НАТО,поэтому новые альянсы не исключение.Может у тебя память плохая?Напомню,что Германия выступала против поставок вооружения Украине,против санкций.
Перечитал 3 раза,но нету там ничего енприемливого,может у тебя там текст другой?
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02.06.2022 09:10 Відповісти
Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці.
Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.

Андрій Піонтковський

https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
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02.06.2022 01:18 Відповісти
Піонтовський це хароший руский. Чого його слухати .
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02.06.2022 01:23 Відповісти
Місяць до війни,зелень не дає Кличку організувати ТРО Києва
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02.06.2022 01:26 Відповісти
чувак, угомонись уже , если есть что умное сказать - говори, а если нехер делать , то лучше молчи, проканаешь за умного.
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02.06.2022 01:28 Відповісти
По поводу утраты позиций, не так все однозначно. Но Кулеба молодец. Если офис Ермака опять что ниьудь не испоганит своим "остроумием".
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02.06.2022 01:29 Відповісти
правильно треба озвучувати що всі думають,
всім стало ясно що франція і німеччина то фуфло
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02.06.2022 02:46 Відповісти
ага коли вони вийдут з ЄС то всі решта раптом стануть дуже сильно *** сосати на трасі
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02.06.2022 03:09 Відповісти
Я бачу ти сильно конкуренції боїшся на трасі
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02.06.2022 08:33 Відповісти
Було б добре,якби ми послухали розумного Боріса Джонсона і створили Балто-Чорноморський альянс. Але наш поспішив відказати.. Знаю, що дуже пожалкуємо.
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02.06.2022 03:08 Відповісти
Німеччина і Франція так, бояться втратити лідерство у Європі. Після війни, практично всі країни стрімко починають розвиватись. Україна, не буде винятком. А разом із Англією, Польщею із країнами Балтії, блок стане ведучим в Європі.
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02.06.2022 07:27 Відповісти
Нарешті, від 2014 року, коли почалась війна, Україна зрозуміла, що це не ті "партнери", за кого вони себе видавали, починаючи з німецької піонерки і попередника француза, бо всі ці нав'язані мінськи цими правителями були не на користь України, скільки часу втрачено і життів нашого народу...
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02.06.2022 09:03 Відповісти
Эпоха бедности с тотальной лжи прошла...Аристович и Зеля с беряиойским всех победили...
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02.06.2022 09:05 Відповісти
Багато херні городить Кулєба і про ЄС і про НАТО,але тут він говорить мудрі речі.Створюй Кулєба альянс УПА(Україна-Польща - Англія) і потихенько посилай накуй німецько-французьских холуїв рашиста.
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02.06.2022 10:04 Відповісти
Для того чтобы оставаться лидерами, надо было раньше репу чесать, а не подмахивать плешивой образине по всем вопросам.
Теперь "бескопромиссным лидерам" только остаётся писать мемуары на тему "в постели с ху*лом".
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02.06.2022 10:45 Відповісти
 
 