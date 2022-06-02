На Південному напрямку 1 червня знищено 21 окупанта, 4 танки, 1 САУ, 3 безпілотники та 2 катери, - ОК "Південь"
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Оперативне Командування "Південь" опублікувало інформацію щодо оперативної ситуації 1 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "В нашій операційній зоні триває ведення бойових дій по зайнятих рубіжах. Ворог не знаходить сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Намагається компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами. Парою ворожих гелікоптерів Мі-8 атаковані наші позиції. Без втрат.
А ось безпілотні розвідники, що збирали інформацію з неба над Миколаївщиною, відзвітувати не встигли, оскільки були влучно збиті нашими зенітно-ракетними підрозділами.
Знов важкою ствольною артилерією типу "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган" був обстріляний Миколаїв. По житлових кварталах хаотично гатили 203 мм снаряди, а касетні – трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше троє отримали поранення.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи за добу позбавили противника 21 рашисти, 1 зенітної та 1 самохідної артилерійської установки, 4 танків Т-72, 4 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польових пунктів боєприпасів, а також 2 швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося.
Тим часом, в Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до 3, десантних – не спостерігається. Рашисти відтягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі із залишками надії їх реанімувати.
Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п). Будьте уважними і пильними, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони та безпеки і не заважайте їм виконувати свої завдання".
Будь ласка, зачекайте...
4 hrs ·Щойно оголошений новий пакет військової допомоги США Україні на суму 700 мільйонів доларів передбачає надання нам ракетних систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) із дальністю до 40 миль. Система HIMARS здатна запускати ракети й більшої дальности - близько 190 миль (300 кілометрів), але їх нам наразі не дають...
У цьому контексті, цікавим повідомленням поділився Юрій Швець:
...Сталася одна подія, яка пройшла загалом непоміченою: Польща оголосила, що вона замовила Сполученим Штатам 500 одиниць систем HIMARS. 500! Коментуючи цю цифру, фахівці казали, що, якби замовила 50, це було б вже багато, якби 100 - це було б дуже багато, але 500 - це жах! скажіть, навіщо?!
Й відразу фахівці почали обговорювати, навіщо Польщі аж 500 цих ракетних установок. Справа в тім, що така їхня кількість не вписується у стратегію НАТО всіх часів, від часів її заснування. Ніколи ні на східному фланзі НАТО, ні в інших країнах Альянсу наявність такої кількості важкої артилерії не розглядалася як потрібний компонент для ведення можливих бойових дій із супротивником - у минулому з СССР, тепер з росією. Ну, не потрібні вони просто, згідно зі стратегією, в той час, коли є найновіші крилаті ракети, коли є F-35... Оці MLRS і HIMARS - це вже не тільки вчорашній, це позавчорашній день!
Але польська сторона дуже цікаво пояснила, чому вони їм потрібні, - так тонко пояснила, дипломатично й ориґінально: це ми, мовляв, замовляємо для того, щоби зняти тягар зі Сполучених Штатів Америки. Справа в тім, що, якщо вибухне реальний конфлікт на східному фланзі НАТО, тобто якщо росія нападе на країни східного фланґу НАТО, то нехай в нас буде достатньо техніки, щоб дати прямо тут на місці відсіч, щоб американці навіть не хвилювалися, бо ми розуміємо, що, як і раніше, в них головний ворог - це Китай і проти Китаю вони повинні тримати свої основні засоби. Це перше - тобто вони це роблять для американців. А друге - нам треба забезпечити себе, сказали й написали поляки, від можливих змін у настроях вашинґтонських політиків. Мовляв, зараз вони виступають за посилену підтримку України та НАТО, за створення потенціялу відсічі аґресорові, але ж ви бачите, як проголосували нещодавно за 40-мільярдний пакет допомоги Україні? Республіканці у Палаті Представників, потім у Сенаті висловилися тоді неґативно щодо цієї допомоги. Хтозна, що буде далі, а тому най ми от зараз замовимо собі за максимумом. І потім, якщо щось там зміниться після проміжних листопадових виборів, - ну, й Бог із ним, "у нас с собой было (будет)".
Коротше кажучи, фахівці з військово-промислового комплексу країн НАТО, у цім разі я орієнтуюсь на британців, які знають, про що йдеться, насамперед на східному фланзі НАТО та на полях битв в Україні, - вони висловили думку, що оці-от 500 установок - це, як то кажуть, заначка для України. Я не називатиму прізвищ і наголошую, що це все долинало з кулуарів, тобто це можна сприймати як інсайдер, але сприймати обережно, не треба ловити мене на слові. Просто треба мати на увазі, що йдеться про створення запасу потрібного озброєння, яке завжди буде на кордоні з Україною й буде готове прийти їй на допомогу в разі потреби. Один із цих британських військових фахівців, коментуючи польське замовлення, навіть сказав: «Ну, все, Україна не програє! Путін напружився, оскільки Польща замовляє стільки нових ракетних установок.»
Слава Героям Захистникам України!
Зеленським 😠