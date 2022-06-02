УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11148 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 694 30
зерно (1232) Чорне море (1353)

США разом із союзниками шукають рішення для вивезення зерна з України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Адміністрація США разом із союзниками й партнерами напрацьовують можливі рішення щодо пом’якшення наслідків продовольчої кризи через війну РФ в Україні, розблокування українських портів та вивезення зерна, призначеного на експорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли CNN представники уряду США, повідомляє Укрінформ.

"Адміністрація Байдена працює над тим, щоби доставити в Україну контейнери для тимчасового зберігання зерна, що може стати тимчасовим заходом в контексті пом’якшення наслідків зростаючої продовольчої кризи, спричиненої багатомісячною російською блокадою українських портів",- зауважили представники адміністрації США.

Передбачається, що контейнери для зберігання, у тому числі мішки та ящики, можуть допомогти врятувати частину з понад 20 мільйонів тонн зерна, заблокованих на українських складах. Крім того, за словами офіційного представника, розфасоване зерно можна потім буде завантажити в потяги та вантажівки, коли будуть встановлені сухопутні коридори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія готова допомогти з розмінуванням Чорного моря для експорту зерна з України

Водночас зазначається, що поки тривають ці зусилля, США й міжнародні партнери не наблизилися до швидкого та абсолютного рішення, аби зняти російську блокаду з українських портів. При цьому зусилля задля цього докладаються з боку багатьох країн.

"З практичної точки зору єдиний варіант – це спробувати розблокувати Одесу", - наводить телеканал слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

Він зауважив, що необхідно вивчати кожен варіант і, якщо можливо, використовувати його.

"Якщо росіяни цього не погоджуються, ми, як світова спільнота, повинні знайти рішення, як це зробити без російської згоди", – наголосив Ландсбергіс.

Тим часом представники ООН і Туреччини готуються до окремих раундів дипломатичних переговорів з Москвою, які об’єднуються навколо нового плану спроби відкрити морські шляхи для українського зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликає розблокувати експорт українського зерна: "Пшениця не може бути "зброєю війни", - Reuters

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
та вродє ЗСУ, а пан президент проспав підготовку.... чи то ЗСУ злочинно проспали, а пан президент готувався?
показати весь коментар
02.06.2022 02:53
+7
Три есмінця з ПКР та авіаносець в Егейському морі вирішать всі проблеми за тиждень.
показати весь коментар
02.06.2022 02:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поддерживаю. Только утром деньги, а вечером стулья)
показати весь коментар
02.06.2022 02:03 Відповісти
Друге дєло зеленський.Розмінував все шо можна потому шо не боявся.Смелий і відважний.
Загарбники підривають мости, бо бояться контрнаступу ЗСУ - Кім
показати весь коментар
02.06.2022 02:00 Відповісти
та вродє ЗСУ, а пан президент проспав підготовку.... чи то ЗСУ злочинно проспали, а пан президент готувався?
показати весь коментар
02.06.2022 02:53 Відповісти
Не кормите троля, у него сегодняшняя регистрация. Тупо в спам.
показати весь коментар
02.06.2022 07:05 Відповісти
мартышка болотная, твоего фюрера зовут *****
показати весь коментар
02.06.2022 03:46 Відповісти
боже, шизофреники среди нас!
показати весь коментар
02.06.2022 04:24 Відповісти
русский, как зовут фюрера русни?
показати весь коментар
02.06.2022 02:55 Відповісти
Три есмінця з ПКР та авіаносець в Егейському морі вирішать всі проблеми за тиждень.
показати весь коментар
02.06.2022 02:05 Відповісти
Это правильно но тут другая проблема которая мне не дает покоя - как сохранить урожай пшеницы и подсолнуха на полях, ведь 100% будет целенаправленно бить по полям чтобы уничтожить урожай и именно для этого они вывозят пшеницу с Украины. Наша власть предвидит такие действия бункерного нациста?
показати весь коментар
02.06.2022 02:07 Відповісти
А власть предвидит только падение/рост своих личньіх доходов.
Причем - любая власть, что єти, что папереднікі.....
показати весь коментар
02.06.2022 08:12 Відповісти
Щоб щось передбачати, треба мати мізки і користуватися інформацією, що надається партнерами, але це не про зелену владу.
показати весь коментар
02.06.2022 02:23 Відповісти
Твій пост буде як золото для російської пропаганди. Саме такі пости вони перепостюют через тисячі своїх бот акків, щоб показати "які насправді українці". Заберіть емоції і думайте що пишете.
показати весь коментар
02.06.2022 03:00 Відповісти
"Якщо росіяни цього не погоджуються, ми, як світова спільнота, повинні знайти рішення, як це зробити без російської згоди", - наголосив Ландсбергіс. ХОТЬ У ОДНОГО ЕСТЬ ТРЕЗВЫЕ МЫСЛИ В ГОЛОВЕ и яйца похоже есть.
показати весь коментар
02.06.2022 04:32 Відповісти
Під час війни вивоз зерна з країни це ЗЛОЧИН!
показати весь коментар
02.06.2022 03:48 Відповісти
злочин - це коли його краде расєя та продає. ми - продаємо своє зерно. де тут злочин? чи нехай краще його вкраде/спалить окупант?
показати весь коментар
02.06.2022 04:29 Відповісти
Щось у світі цьому зломалось. У 2-гу світову ніхто не питав німців про їх згоду на постачання лендлізу. Йшли кораблі під конвоєм. Що зараз заважає організувати конвої у міжнародних територіальних водах? Скільки можна сцяти міжнародному товариству?
показати весь коментар
02.06.2022 04:50 Відповісти
Німці дуже багато з цих конвоїв потопили.
показати весь коментар
02.06.2022 06:26 Відповісти
А зачем искать , ломиться в открытую дверь ? Решение на поверхности , было бы желание . Надо было вам давно уже дать не три топора , а один , индейский .
показати весь коментар
02.06.2022 08:16 Відповісти
Марченко: У янгола-охоронця за нашими спинами - крила американского орла

Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.


Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.

Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.

Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.

А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.

Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.

Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.

Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.

Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.

І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!

Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!
показати весь коментар
02.06.2022 08:34 Відповісти
Поясніть мені, ьудь ласка, бувалі дописувачі, кому Україна повинна привезти зернозараз, коли самим загроджує голод.
показати весь коментар
02.06.2022 08:40 Відповісти
Зерно отдавать нельзя. Из за войны сбора урожая осенью не будет. Кацапы просто будут сжигать поля с урожаем. Но мы можем выразить европе озабоченность, думаю им это поможет. Решение только одно - всем миром разгромить кацапов и белорусь, санкции на сто лет. И тогда и китай десять раз подумает, стоит ли щеки надувать.
показати весь коментар
02.06.2022 11:10 Відповісти
 
 