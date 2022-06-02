США разом із союзниками шукають рішення для вивезення зерна з України, - CNN

Адміністрація США разом із союзниками й партнерами напрацьовують можливі рішення щодо пом’якшення наслідків продовольчої кризи через війну РФ в Україні, розблокування українських портів та вивезення зерна, призначеного на експорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли CNN представники уряду США, повідомляє Укрінформ.

"Адміністрація Байдена працює над тим, щоби доставити в Україну контейнери для тимчасового зберігання зерна, що може стати тимчасовим заходом в контексті пом’якшення наслідків зростаючої продовольчої кризи, спричиненої багатомісячною російською блокадою українських портів",- зауважили представники адміністрації США.

Передбачається, що контейнери для зберігання, у тому числі мішки та ящики, можуть допомогти врятувати частину з понад 20 мільйонів тонн зерна, заблокованих на українських складах. Крім того, за словами офіційного представника, розфасоване зерно можна потім буде завантажити в потяги та вантажівки, коли будуть встановлені сухопутні коридори.

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Водночас зазначається, що поки тривають ці зусилля, США й міжнародні партнери не наблизилися до швидкого та абсолютного рішення, аби зняти російську блокаду з українських портів. При цьому зусилля задля цього докладаються з боку багатьох країн.

"З практичної точки зору єдиний варіант – це спробувати розблокувати Одесу", - наводить телеканал слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

Він зауважив, що необхідно вивчати кожен варіант і, якщо можливо, використовувати його.

"Якщо росіяни цього не погоджуються, ми, як світова спільнота, повинні знайти рішення, як це зробити без російської згоди", – наголосив Ландсбергіс.

Тим часом представники ООН і Туреччини готуються до окремих раундів дипломатичних переговорів з Москвою, які об’єднуються навколо нового плану спроби відкрити морські шляхи для українського зерна.

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