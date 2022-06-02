США разом із союзниками шукають рішення для вивезення зерна з України, - CNN
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Адміністрація США разом із союзниками й партнерами напрацьовують можливі рішення щодо пом’якшення наслідків продовольчої кризи через війну РФ в Україні, розблокування українських портів та вивезення зерна, призначеного на експорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли CNN представники уряду США, повідомляє Укрінформ.
"Адміністрація Байдена працює над тим, щоби доставити в Україну контейнери для тимчасового зберігання зерна, що може стати тимчасовим заходом в контексті пом’якшення наслідків зростаючої продовольчої кризи, спричиненої багатомісячною російською блокадою українських портів",- зауважили представники адміністрації США.
Передбачається, що контейнери для зберігання, у тому числі мішки та ящики, можуть допомогти врятувати частину з понад 20 мільйонів тонн зерна, заблокованих на українських складах. Крім того, за словами офіційного представника, розфасоване зерно можна потім буде завантажити в потяги та вантажівки, коли будуть встановлені сухопутні коридори.
Водночас зазначається, що поки тривають ці зусилля, США й міжнародні партнери не наблизилися до швидкого та абсолютного рішення, аби зняти російську блокаду з українських портів. При цьому зусилля задля цього докладаються з боку багатьох країн.
"З практичної точки зору єдиний варіант – це спробувати розблокувати Одесу", - наводить телеканал слова міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.
Він зауважив, що необхідно вивчати кожен варіант і, якщо можливо, використовувати його.
"Якщо росіяни цього не погоджуються, ми, як світова спільнота, повинні знайти рішення, як це зробити без російської згоди", – наголосив Ландсбергіс.
Тим часом представники ООН і Туреччини готуються до окремих раундів дипломатичних переговорів з Москвою, які об’єднуються навколо нового плану спроби відкрити морські шляхи для українського зерна.
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Причем - любая власть, что єти, что папереднікі.....
Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.
Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.
Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.
Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.
А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.
Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.
Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.
Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.
Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.
І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!
Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!