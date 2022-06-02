НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг

НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", - сказав Столтенберг.

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