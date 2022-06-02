УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11125 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 638 34
Столтенберг Єнс (1343) РСЗВ (156)

НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підтвердив передачу Україні сучасних ракетних систем

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
він уже не передбачає, на третій місяц дійшло,
а раніше дати зброю не міг додуматись
показати весь коментар
02.06.2022 03:01
+8
Після срачу, який розкидає ОП, думаю, взагалі перестануть давати зброю. Як тільки американці та європейці зрозуміють, що в Україні немає демократії, то і захищати їм немає що.
показати весь коментар
02.06.2022 05:22
+6
Если бы сразу начали передавать как все прочее оружие, то и разговоров бы никаких не было, как и Керчинского моста...
показати весь коментар
02.06.2022 02:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы сразу начали передавать как все прочее оружие, то и разговоров бы никаких не было, как и Керчинского моста...
показати весь коментар
02.06.2022 02:59 Відповісти
Кому передавать?Со стороны Зе и ОП выглядели и выглядят идиотами.Напомнить,как американцы и англичане по собственной инициативе поставили перед войной противотанковые комплексы?В то время наш дебил обвинял НАТО в нагнетании обстановки.Там помнят операцию с вагнеровцами,у них негативное отношение к Ермаку.Зе покрывает Коломойского,которого ждут в штатах.
Отдать колошу в США и убрать Ермака и отношение в Зе изменится в лучшую сторону.
Тонны компромата на Зе мешают сделать такие шаги
показати весь коментар
02.06.2022 08:45 Відповісти
А вже після перемоги Zеленський вслід за завгоспом піде в буцигарню.
показати весь коментар
02.06.2022 10:20 Відповісти
А какая разніца? Найвеличніший бонеВтік вам штота должен ?!
показати весь коментар
02.06.2022 10:21 Відповісти
Передавать тому кто вас защищает. ЗСУ.
показати весь коментар
02.06.2022 12:32 Відповісти
він уже не передбачає, на третій місяц дійшло,
а раніше дати зброю не міг додуматись
показати весь коментар
02.06.2022 03:01 Відповісти
Столенберг тоже в ответе за гибель украинцев Затягивание с передачей оружия играет раше на руку и на Западе явно работает кацапское лобби
показати весь коментар
02.06.2022 03:06 Відповісти
Скорее у них свои планы на затягивание войны, тут я скорее про Штаты чем про весь Запад говорю.
показати весь коментар
02.06.2022 03:10 Відповісти
Это начало войны! Эта каша будет варится долго☝ Война на обезкровлевание❗
показати весь коментар
02.06.2022 03:10 Відповісти
Відповідальні рашиззди *******, ***** з своєю кодлою котрі напали й той кого "неможна критикувати " вінувати що не змінював ЗСУ , прос#ав усе що міг, не готував країни до війни, до охорони.
Припиніть звинувачувати іньші країни! Вони взагалі могли нічого не надавати.
показати весь коментар
02.06.2022 03:20 Відповісти
як "нічого"? ну а как же будапештский меморандум?
показати весь коментар
02.06.2022 05:10 Відповісти
Будапештский меморандум не предусматривает помощи оружием.
показати весь коментар
02.06.2022 05:30 Відповісти
Ну да. Допустим, ты страна с ЯО. Мы, такие приходим к тебе, отдавай свое ЯО, мы взамен тебе меморандум. Если на тебя нападут никто никакого оружия тебе передавать не должен. Ну как?
показати весь коментар
02.06.2022 05:51 Відповісти
К Кравчуку вопросы. Само слово "меморандум" подразумевает "договор о намерениях", а не действиях.
показати весь коментар
02.06.2022 12:26 Відповісти
неужто) может он предусматривает непостредственное вмешательство стран-гарантов? вон одна уже является участницей почему остальные тормозят? (сарказм, если что)
показати весь коментар
02.06.2022 06:36 Відповісти
Он предусматривает, что в случае нападения на Украину третьих стран страны-гаранты соберутся для консультаций. И ВСЕ!!!
показати весь коментар
02.06.2022 12:24 Відповісти
Вивчіть питання про Меморандум. Що він гарантувати, які дії передбачає й у Вас небуде запитань.
Коротко : меморандум не гарантував військової допомоги.
показати весь коментар
02.06.2022 22:34 Відповісти
Надо вести себя несколько иначе тогда другие страны будут давать оружие без заминок, а не как Арестович сегодня , типа потроллил Шольца своим видео , где как дурак жевал жвачку с сосисками в руках.
показати весь коментар
02.06.2022 04:16 Відповісти
Учитывая, что дают всего 4 единицы, информация, правда из открытых источников. Может их по факту будет больше и ещё сколько и каких боеприпасов, вряд ли кто то будет говорить. Но, если их так мало, то стрелять по рашистам они должны будут в режиме 24/7
показати весь коментар
02.06.2022 05:08 Відповісти
Після срачу, який розкидає ОП, думаю, взагалі перестануть давати зброю. Як тільки американці та європейці зрозуміють, що в Україні немає демократії, то і захищати їм немає що.
показати весь коментар
02.06.2022 05:22 Відповісти
Демократію захищають українці/ЗСУ.
Для українців влада не означає нічого, і у випадку кризи буде негайно змінена.
США, бріти і нато це знають і побоюються.
показати весь коментар
02.06.2022 07:51 Відповісти
болтенберг- це іх люся арестович-говоряща жопа
показати весь коментар
02.06.2022 05:29 Відповісти
Боневтік: "Росія не має намірів продовжувати спец-зелепунофікацію! Не турбуйте мій офіс, він продає здєлку. Ой то я в голос сказало!"
показати весь коментар
02.06.2022 05:47 Відповісти
Ну чому,відповідь буде-черговий вибух лапотних пєрдаків...
показати весь коментар
02.06.2022 06:15 Відповісти
Що, прокинувся та щось бекає? Волати будуть кацапи та подихати.
показати весь коментар
02.06.2022 06:22 Відповісти
На фоні міцніючого нового ворога - Китаю, США потрібне повільне знекровлення старого ворога. Очевидно, що швидкий неконтрольований крах ядерної країни може бути дуже небезпечним. Думаю аналітики прорахували, що фінансово-економічно задушити расею буде менш травматично ніж мілітарно, хоча і довше. Так що ця війна затягується на невизначений термін. Зброю нам будуть давати, але дуже виважено і дозовано. Не виключаю, що в потрібний момент нам нададуть любу потрібну зброю.
показати весь коментар
02.06.2022 07:20 Відповісти
Карлики угрожали НАТО только в случае передачи ракет, летящих на 300 км, а Украине в итоге передают только те, которые летают на 65 км.

Зачем эти заявления уже после того, как их якобы "назревающий страшный конфликт" рассосался, не начавшись? Что вечно спящий любитель айфонов уже после Байден разразился гордыми заявлениями, что Столтенберг теперь. Вы поменьше бойтесь эскалации, а то доиграетесь, что при нападении на НАТО будете тяжело размышлять, ударять ли в ответ или можно умиротворить агрессора и сохранить ему лицо.
показати весь коментар
02.06.2022 07:30 Відповісти
А почему в 43-м не спрашивали господина Гитлера одобряет он передачу оружия по лендлизу советскому союзу или нет?
показати весь коментар
02.06.2022 08:31 Відповісти
Марченко: У янгола-охоронця за нашими спинами - крила американского орла

Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.


Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.

Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.

Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.

А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.

Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.

Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.

Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.

Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.

І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!

Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!



показати весь коментар
02.06.2022 08:33 Відповісти
Уточню. Это написал Сергій Марченко - засновник рекрутингової агенції "Борщ", експерт ринку праці.

Ещё текст от него же:

Московити погодилися зберегти життя оборонців Маріуполя заради компромату

Наша задача - не вірити жодному слову, бо ротом полоненого говорить не він сам, а окупант

Найближчим часом московська пропаганда розповсюдить багато матеріалів із полоненими захисниками Маріуполя. Це будуть матеріали, в яких герої Маріуполя будут висвітлені у невигідному світлі. Саме заради цих компроментуючих матеріалів московити погодилися зберегти життя оборонців Маріуполя.

Закарбуйте три речі:

1. В полоні говорять всі. Особливо, в полоні у нелюдських режимів, які здатні катувати так, що заговорять навіть мертві.

2. Ротом полоненого говорить не він сам, а окупант. Будь-які сказані в полоні на камеру слова не мають і найменшої ваги. Люди це роблять для того, щоб вижити. Ніхто не має морального права дорікнути їм.

3. Жодні слова не перекреслять факти. А факти в тому, що захисники Маріуполя здійснили подвиг, утримуючи позиції в повному оточенні більше 80 днів. Без артилерії, авіації. З мінімумом бронетехніки і критично обмеженим боезапасом. У московитів немає жодного співставного прикладу воїнської звитяги не тільки за цю війну, а за всю історію їхніх воєн. Жодна подія, яка відбудеться в полоні, не перекреслить і не кине ані найменшої тіні на подвиг захисників Маріуполя.

Україна переможе. Просто зараз в нашій армії воюють сотні тисяч героїв. Кожен з них міг би опинитися на місці оборонців Маріуполя і теж стати легендою. Кожен з них незламний. Кожен готовий до подвигу. Бо ми боронимо свою землю і немає сили, яка нас із нашої землі посуне.
показати весь коментар
02.06.2022 09:41 Відповісти
А як же "сберечь лицо" ??
показати весь коментар
02.06.2022 10:05 Відповісти
Кацапи, Столенберг назвав вас сцикунами і кіздунами.
показати весь коментар
02.06.2022 10:18 Відповісти
Згадав, що Зеленський якось сказав: "я готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати частину. Я і зараз готовий на все заради цього. Не як кандидат в президенти, як громадянин України" (25 березня 2019 готуючись до виборів).
Я не психіатр і не можу пояснити таке дивне бажання Зеленського дивитися в пах Ху*лу (деталізувати не буду для чого, бо +18), але в цьому нічого дивного не має, бо в шоу-бізнесі так часто будують кар'єру. Він видно сподівався, що так можна вирішити це складне питання, як у
він вирішував і сам. Але коли став президентом, то якось змінив риторику і хотів дивитися тільки в очі.
Так як довбо*об і водночас президент України, Зеленський повинен колінцювати перед західними партнерами , клянчити, принижуватися, не критикувати взагалі, випрошувати для нас зброю і підтримку, а після цьомати в усі доступні місця і дякувати-дякувати-дякувати)
А ми маємо право в коментарях писати, що заманеться (ну майже), бо зебіли про*обують країну, а не порохоботи.
показати весь коментар
02.06.2022 10:47 Відповісти
Яка відповідь? Кацапєндія їх навіть похвадила за те, що не надали біль потужної зброї.
показати весь коментар
02.06.2022 11:53 Відповісти
 
 