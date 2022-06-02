НАТО не прогнозує якої-небудь відповіді Росії на передачу Україні американських РСЗВ, - Столтенберг
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НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.
"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", - сказав Столтенберг.
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+8 vterra w
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Отдать колошу в США и убрать Ермака и отношение в Зе изменится в лучшую сторону.
Тонны компромата на Зе мешают сделать такие шаги
а раніше дати зброю не міг додуматись
Припиніть звинувачувати іньші країни! Вони взагалі могли нічого не надавати.
Коротко : меморандум не гарантував військової допомоги.
Для українців влада не означає нічого, і у випадку кризи буде негайно змінена.
США, бріти і нато це знають і побоюються.
Зачем эти заявления уже после того, как их якобы "назревающий страшный конфликт" рассосался, не начавшись? Что вечно спящий любитель айфонов уже после Байден разразился гордыми заявлениями, что Столтенберг теперь. Вы поменьше бойтесь эскалации, а то доиграетесь, что при нападении на НАТО будете тяжело размышлять, ударять ли в ответ или можно умиротворить агрессора и сохранить ему лицо.
Президент Байден - людина, що ухвалила рішення протистояти російській агресії. Без його рішення та лідерства конфігурація міжнародної політичної, військової та економічної підтримки України була б принципова іншою. Підозрюю, без Байдена це було б щось схоже на обамівську Кримську імпотенцію. Глибоке, максимально щире і максимально беззмістовне занепокоєння.
Нагадаю, як це було. Президент України записав відео про шашлики на Травневі, а в Бориспіль вже летіли транспортники НАТО з NLAW та Джавелін. Без прохань і без грошей з боку України. Не виключено, що з особистим проханням президента США все-таки, прийняти зброю.
Ще нагадаю про ПЗРК Stinger. Ті самі ПЗРК, що змусили ссср забратися з Афганістану. І зараз змушують обізян запускати ракети з Каспійського моря.
Не забудьте про купу утилізованих генералів і полковників. Про це не говорять, але полювання за російськими генералами було б неможливим без розвідки США.
Українська авіація, яка досі є і літає, можлива завдяки поставкам американських літаків нашим європейським союзникам.
А гаубиці 155 калібру з необмеженими можливостями поставки снарядів, буквально врятували ЗСУ в артилерійських дуєлях на знищення. Бо в Україні так готувалися до війни, що снарядів до радянських 152 мм гаубиць практично немає від самого початку бойових дій і, головне, їх тупо ніде взяти.
Це тільки коротко і тільки про війну. Але, якщо ви пенсіонер, державний службовець, будь який отримувач бюджетної підтримки, грошики вам щомісяця капають тільки тому, що США ввалило і ввалює просто космічні, за нашими мірками, суми бабла в зруйновану економіку України.
Кожен, хто навалює на Штати і Байдена, що вони мало чи пізно дають, тупий. Кожен, хто звинувачує американців і європейців у смертях наших дітей - цинічна мразота.
Якщо ви досі не зрозуміли, просто зараз твориться світова історія. Ядерна держава веде загарбницьку війну і, практично гарантовано, застосує ядерну зброю. Це виклик, який не стояв перед світом з часів Карибської кризи. По суті, війна в Україні або відкриє двері ядерним державам до територіальної експансії під загрозою застосування ядерної зброї, або зробить такі спроби неможливими через катастрофічні наслідки для московії.
Кожен раз, коли Байден виносить рішення про передачу зброї Україні, за його спиною стоїть ядерна війна. Ніколи не забувайте про це і пам'ятайте про тягар відповідальності, що несе президент Сполучених Штатів Америки.
І якщо є за спиною Української нації янгол-охоронець, що оберігає її від біди, то зараз крила того янгола - це крила американського орла. Будьмо вдячні та розважливі!
Боже, бережи Америку, її благословенний народ і президента, гідного свого великого народу!
Ещё текст от него же:
Московити погодилися зберегти життя оборонців Маріуполя заради компромату
Наша задача - не вірити жодному слову, бо ротом полоненого говорить не він сам, а окупант
Найближчим часом московська пропаганда розповсюдить багато матеріалів із полоненими захисниками Маріуполя. Це будуть матеріали, в яких герої Маріуполя будут висвітлені у невигідному світлі. Саме заради цих компроментуючих матеріалів московити погодилися зберегти життя оборонців Маріуполя.
Закарбуйте три речі:
1. В полоні говорять всі. Особливо, в полоні у нелюдських режимів, які здатні катувати так, що заговорять навіть мертві.
2. Ротом полоненого говорить не він сам, а окупант. Будь-які сказані в полоні на камеру слова не мають і найменшої ваги. Люди це роблять для того, щоб вижити. Ніхто не має морального права дорікнути їм.
3. Жодні слова не перекреслять факти. А факти в тому, що захисники Маріуполя здійснили подвиг, утримуючи позиції в повному оточенні більше 80 днів. Без артилерії, авіації. З мінімумом бронетехніки і критично обмеженим боезапасом. У московитів немає жодного співставного прикладу воїнської звитяги не тільки за цю війну, а за всю історію їхніх воєн. Жодна подія, яка відбудеться в полоні, не перекреслить і не кине ані найменшої тіні на подвиг захисників Маріуполя.
Україна переможе. Просто зараз в нашій армії воюють сотні тисяч героїв. Кожен з них міг би опинитися на місці оборонців Маріуполя і теж стати легендою. Кожен з них незламний. Кожен готовий до подвигу. Бо ми боронимо свою землю і немає сили, яка нас із нашої землі посуне.
Я не психіатр і не можу пояснити таке дивне бажання Зеленського дивитися в пах Ху*лу (деталізувати не буду для чого, бо +18), але в цьому нічого дивного не має, бо в шоу-бізнесі так часто будують кар'єру. Він видно сподівався, що так можна вирішити це складне питання, як у
він вирішував і сам. Але коли став президентом, то якось змінив риторику і хотів дивитися тільки в очі.
Так як довбо*об і водночас президент України, Зеленський повинен колінцювати перед західними партнерами , клянчити, принижуватися, не критикувати взагалі, випрошувати для нас зброю і підтримку, а після цьомати в усі доступні місця і дякувати-дякувати-дякувати)
А ми маємо право в коментарях писати, що заманеться (ну майже), бо зебіли про*обують країну, а не порохоботи.