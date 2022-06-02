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В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рсзв,м270

Британія передасть Україні ракетні системи залпового вогню MLRS M270, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км.

Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У заяві міністерства вказано, що цей крок було узгоджено з рішенням Сполучених Штатів надати Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

"Велика Британія виступає на боці України й відіграє провідну роль у забезпеченні її героїчних військ життєво важливою зброєю, необхідною їм для захисту своєї країни", - сказав Воллес.

У міру того, як змінюється тактика Росії, повинна змінюватися й підтримка України, підкреслив він.

"Високоефективні реактивні системи залпового вогню дадуть змогу нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські війська використовують без розбору, щоб зрівняти міста з землею", - додав британський міністр.

Також читайте: Британія відправить Україні американські РСЗВ, але треба дозвіл США, - Politico

За його словами, українські військові пройдуть відповідні навчання у Британії, "щоб ефективність пускових установок була максимальною".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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02.06.2022 06:54
+47
Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
Польща і Прибалтика-
все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
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02.06.2022 06:55
+31
Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

Є у вас щось таке ?
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02.06.2022 06:56
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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02.06.2022 06:54 Відповісти
Британія і Америка-ось стовпи свободи і демократії
Польща і Прибалтика-
все остальне- ганси і жабоїди-дерьмо на лопаті
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02.06.2022 06:55 Відповісти
Чуєте, британці, а ви можете нам передати ще щось з більшою дальністю, нікого не питаючи і ні з ким не узгоджуючи ?

Є у вас щось таке ?
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02.06.2022 06:56 Відповісти
а у вас?
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02.06.2022 07:29 Відповісти
Тут глухо. Гарпунів не допросилися.
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02.06.2022 07:40 Відповісти
Хоча б кленового сиропу пришліть )
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02.06.2022 08:09 Відповісти
Потрібно завезти їх з боку Румінії до Одеської області. Там від Вилкового добре прострілюється Зміїний острів.
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02.06.2022 07:04 Відповісти
Боже, благослови цей народ
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02.06.2022 07:07 Відповісти
Зеленський просто поц, йому і рогатку не дадуть.
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02.06.2022 07:31 Відповісти
Именно!
Дают не предателю, а народу Украины и его Вооруженным силам!
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02.06.2022 09:03 Відповісти
VladZelik

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 02.06.2022
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02.06.2022 09:05 Відповісти
ко-ко одногодинка? Жорстокі ви, воно ще кукурікнути не встигло.
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02.06.2022 16:31 Відповісти
Ээээ, тупой ватный хрюсский длбб ,идешнах вслед за кораблем...
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02.06.2022 07:36 Відповісти
Da,hutzpa di'isno zashkalue. Chy prosto kretyn?
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02.06.2022 07:37 Відповісти
🤣
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02.06.2022 07:56 Відповісти
призвіще президента України щодо поставок зброї зараз має перпендикулярне значення .
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02.06.2022 09:15 Відповісти
тобі, чемпіону по стрибкам в сторону- вірю. Тільки не скигли бурмило, що тебе не підтримав уперше.
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02.06.2022 16:33 Відповісти
Як в Civiliaztion сама ******* артилерія
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02.06.2022 07:28 Відповісти
Sincere and boundless thanks to the great people of Great Britain, the government, the Queen of the United Kingdom, and personally the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson for their full support in the fight against Russian murderers and invaders who call themselves the world's second army. Special thanks for the effective weapons in large quantities. The people of Ukraine appreciate this.
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02.06.2022 07:51 Відповісти
Круть! Це ті ж самі системи, що передають США, тільки не на колесах, а на гусеницях, і з подвійним зарядом ракет. От тільки на фронті це все буде не раніше другої половини червня.
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02.06.2022 08:03 Відповісти
якщо оголошено ,що передають ,то це означає ,що воно ближче,чим сподівається ворог )
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02.06.2022 09:18 Відповісти
Аж 4 шт., якщо доїдуть.
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02.06.2022 13:00 Відповісти
Скільки передають? Пару штук для випробування в бойових умовах?
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02.06.2022 08:39 Відповісти
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02.06.2022 08:40 Відповісти
До о.Зміїний має діставати
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02.06.2022 08:42 Відповісти
Може ці ракети спочатку відправити на модернізацію?
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02.06.2022 08:48 Відповісти
Борис..прекратите терроризировать рабZeю...она итак еле бздит...
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02.06.2022 09:10 Відповісти
А штук хоть сколько, кто знает? Нам нужно хотя бы 20
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02.06.2022 09:13 Відповісти
20 кожному підрозділу зсу!
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02.06.2022 09:26 Відповісти
кажете,кремль цікавиться,скільки штук і куди ?
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02.06.2022 09:31 Відповісти
первые поставки нового вооружения всегда единичны. Вон САУ 155мм нам тоже поштучно передавали сначала, а теперь как прорвало.
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02.06.2022 15:54 Відповісти
Ах, Брітанія, батьківщина Шекспіра та Бітлз! Ніколи я не любив тебе так сильно як зараз...
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02.06.2022 10:00 Відповісти
Друзів пізнаємо у біді. Дякую британським друзям.
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02.06.2022 10:19 Відповісти
80км- малувато...але до Бєлгорода з півночі Харківщини набагато менше....
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02.06.2022 10:44 Відповісти
хоч Джонсонюк радує,
а то вже бісять всякі шольци і орбани
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02.06.2022 10:50 Відповісти
Шольцов и Орбанов Джонсонюку и в подмётки не годятся )
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02.06.2022 13:33 Відповісти
Браво!
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02.06.2022 11:44 Відповісти
Джонсон красавчик ! Всім би так
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02.06.2022 13:33 Відповісти
Русні Королева, завжди місце вказувала. А місце їхне біля параші. Тому, тут ***** програв поп повному.
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02.06.2022 13:54 Відповісти
Ну чтобы такие системы передать надо иметь супер службы СБУ в Украине одни агенты ФСБ как только Англия в тихоня передаст системы дальнего действия шныри с СБУ сразу доложат Фуйлу и Фуйло зробит екусь бяку Англии ,в тихоня .
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02.06.2022 14:17 Відповісти
Наша "Вільха" може вдарити на 120 км., а "Нептун" ще далі, але їх просра...наша влада.
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02.06.2022 14:18 Відповісти
заасфальтила, бітумом залила та по кишенях ОПриходувала.
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02.06.2022 16:37 Відповісти
Я згоден з вами, але заради правди, не тільки зеленький, грабили, розтягували, вивозили, продавали 30 років починаючи з Кравчука, лихі 90-сті були ДУЖЕ ЛИХИМИ, це була як апричина, а зараз наслідок, ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звя"язок чули таке в кримінальному праві!??? Чи може Зеленський здав ракети оці всі Х-22 і тд ще і стратегічні бомбардувальники ТУ 95,165 ітд.чи ОПЛОТ випускав в одному екземплярі 15 років його показував на всих виставках, чи може СТІНУ ВКРАВ яка б БОРОНИЛА ЧЕРНІГІВСЬКУ, СУМСЬКУ І ХАРКІВСЬКУ ОБЛ. ЧИ КРЕЙСЕР УКРАЇНА ПОЧАВ БУДУВАТИСЬ В 2019 році??? А ТЕПЕР, за ЦЕ ВСЕ ПРОТЯГОМ 30 РОКІВ, МАЄМО РЕЗУЛЬТАТ!!!
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02.06.2022 17:00 Відповісти
Це просто свято
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02.06.2022 15:52 Відповісти
3 MLRS = 6 HIMARS
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29.06.2022 13:33 Відповісти
 
 