Триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки, - Генштаб

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по населених пунктах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

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