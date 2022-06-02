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Триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по населених пунктах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі знімають з баз зберігання танки та БМП, - Генштаб ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Бояться що за "лютнево-березневу "заподлянку" навішаємо "піздюлєй"? Правильно бояться Ми не злопам"ятні - просто розізлені та маємо пам"ять хорошу!
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02.06.2022 07:29
+5
Україна пообіцяла США, що не буде наносити ракетні удари по території Росії з нової ракетної зброї. А Білорусь, це не Росія.
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02.06.2022 07:30
+4
Зразу з підводним човном.
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02.06.2022 07:31
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Потрібні «томогавки».
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02.06.2022 07:27 Відповісти
Зразу з підводним човном.
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02.06.2022 07:31 Відповісти
Бояться що за "лютнево-березневу "заподлянку" навішаємо "піздюлєй"? Правильно бояться Ми не злопам"ятні - просто розізлені та маємо пам"ять хорошу!
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02.06.2022 07:29 Відповісти
Україна пообіцяла США, що не буде наносити ракетні удари по території Росії з нової ракетної зброї. А Білорусь, це не Росія.
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02.06.2022 07:30 Відповісти
Молюсь, чтобы добро победило - демократический мир чтобы победил двух фашиствующих субъектов 🙏
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02.06.2022 07:32 Відповісти
Хіба шо бацька вип"є йаду і скаже " А іпітєсь ви трахтором,сябри"
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02.06.2022 07:48 Відповісти
і де вони беруть ******* техніку ?
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02.06.2022 07:56 Відповісти
Яке переоснащення ? Хто розповсюджує цю малограмотну муть ?
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02.06.2022 08:06 Відповісти
Написано же вверху - Генштаб.
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02.06.2022 08:11 Відповісти
Окуенный рывок в белорусском перевооружении, по приказу бульбенфюрера картофельные войска модернизируются с сапог "кирзачей" на модерновые деревянные "берцы" образца 1992!
года.
Вот если проводить аналоги со ІІ-й мировой войной, то кацапскую орду ( с большой натяжкой конечно) но можно сравнить с Вермахтом, а бульбенфюрер єто тогда кто Антонеску или Муссолини
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02.06.2022 09:00 Відповісти
Генштабу та МО треба визначити одного речника, який буде озвучувати офіційну інформацію.
А то вчора кажуть, що в рашки майже не залишилось ******** техніки, тому вони розконсервовують застарілі Т-62, а сьогодні - що білорашка переоснащується ********* зразками техніки. Зрозуміло, що в білорашці ВПК немає, то ці ******* зразки їм дає рашка.
В людей з хоча б мінімальною присутністю логічного мислення виникає когнитивний диссонанс.
Це підриває довіру суспільства до тієї інформації, що дають офіційні джерела, спричиняє появу чуток, пліток, домислів.
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02.06.2022 09:27 Відповісти
*********? Хімарси закупили?
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02.06.2022 10:52 Відповісти
 
 