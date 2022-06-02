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Триває переоснащення окремих підрозділів ЗС Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки, - Генштаб
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Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по населених пунктах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
показати весь коментар02.06.2022 07:29
+5 Roman Osen
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+4 Roman Osen
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года.
Вот если проводить аналоги со ІІ-й мировой войной, то кацапскую орду ( с большой натяжкой конечно) но можно сравнить с Вермахтом, а бульбенфюрер єто тогда кто Антонеску или Муссолини
А то вчора кажуть, що в рашки майже не залишилось ******** техніки, тому вони розконсервовують застарілі Т-62, а сьогодні - що білорашка переоснащується ********* зразками техніки. Зрозуміло, що в білорашці ВПК немає, то ці ******* зразки їм дає рашка.
В людей з хоча б мінімальною присутністю логічного мислення виникає когнитивний диссонанс.
Це підриває довіру суспільства до тієї інформації, що дають офіційні джерела, спричиняє появу чуток, пліток, домислів.