У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя українців змінилося у воєнний час, проте в Україні кожна людина має значення, на відміну від принципів життя окупантів.

Про це Зеленський зазначив у відеозверненні у ніч проти четверга, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести до інших країн Європи. Повна зневага до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки не поважає навіть власних громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі полягає цінність людського життя", - заявив глава держави.

Він зазначив, що "російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил під ногами господарів Росії".

"Принципи нашого життя зовсім інші. І хоча життя з приходом воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це головне, що відрізняє нас від окупантів", - наголосив президент.

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