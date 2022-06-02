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Окупанти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині. В російських пабліках повідомляють, що там нібито "вогневі позиції нацбатів", - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,дружківка

Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про "облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів" в Донецькій області. А саме:
- Краматорськ: Машинобудівний коледж, загальноосвітні школи #10 та #16;
-Слов’янськ. Машинобудівний ліцей.

"Будьте пильні. Вживайте заходів щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги", - зазначає Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збільшила темпи депортації маріупольців, - Андрющенко

Автор: Ірина Дашківська
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Рашисти живуть соїми понятіями і вірять в них. 2022 рік - що таке "нацбати", блд? Хоч про правосєків вже нібито мовчать...
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02.06.2022 08:04 Відповісти
А правосеков раздавили давно. Бьіл такой Петр Пятьій....
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02.06.2022 08:09 Відповісти
Правосеки мочат в сортире рюZkiй мир аж Гай шумить....
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02.06.2022 09:59 Відповісти
це їхне улубленне як садисти маньяки педофіли ******* гвалтувати дітей бомбити школи, лікарні ,дитсадки, пологові будинки, театри
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02.06.2022 08:16 Відповісти
Кучма у 2014 році ще казав....донбасу звіздець
Рюсским мир йде
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02.06.2022 09:53 Відповісти
 
 