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Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на "Азоті", в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На сєверодонецькому "Азоті" росіяни пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєверодонецька. Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують. Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю", - зазначив Гайдай.

Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на Азоті, в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай 01
Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на Азоті, в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай 02
Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на Азоті, в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай 03
Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на Азоті, в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай 04
Противник веде штурмові дії в Сєверодонецьку, пошкоджено склад із метанолом на Азоті, в Лисичанську влучили в лікарню, - Гайдай 05

Очільник регіону повідомив про чергові руйнування житлового фонду: "Пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями".

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Тож, за 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєверодонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

"У Сєверодонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка", - йдеться у повідомленні.

Гайдай нагадує, що за минулу добу відбито тринадцять атак ворога на Донбасі, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу "Орлан-10".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
русские это народ-*******
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02.06.2022 08:30
+8
З цього бамбаси і починали війну з Україною. Тепер сидять в розбитих будинках якщо ще живі.

.
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02.06.2022 08:57
+6
если бы не было бога, Украины уже бы не было)
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02.06.2022 08:43
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Сатана забирает своих русскоязычных, которые принесли ему клятву на выборах, с собой в ад
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02.06.2022 08:29 Відповісти
наличие сатаны подразумевает наличие бога,а бога нет-потому как если бы он был ,то не было бы русни.
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02.06.2022 08:31 Відповісти
если бы не было бога, Украины уже бы не было)
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02.06.2022 08:43 Відповісти
Если бога нет, то почему москали поклоняются сатане?
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02.06.2022 09:03 Відповісти
русские это народ-*******
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02.06.2022 08:30 Відповісти
а хто тоді агентка штазі на прізвисько Еріка у русскава народа на побєгушках?..

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з росією на заході в середу, після того як місяці мовчання викликали критику її власної політики щодо москви.
Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня 2021 р., сказала, що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду «знайти кінець цій варварській війні», - сказав Reuters учасник заходу. https://www.reuters.com/world/europe/after-criticism-germanys-merkel-shows-solidarity-ukraine-source-2022-06-01/
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02.06.2022 09:18 Відповісти
Метанол віддати ворогу весь і терміново!
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02.06.2022 08:34 Відповісти
Гайдай с каждым днем все бодрее
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02.06.2022 08:35 Відповісти
жители Бамбасса ...Что же вы наделали? Забыли как в 2004 году с открепными талонами за 100 грн .. колесили по Украине ...С жтого все и началось ,или с все же бандеровцы виноваты ?
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02.06.2022 08:39 Відповісти
З цього бамбаси і починали війну з Україною. Тепер сидять в розбитих будинках якщо ще живі.

.
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02.06.2022 08:57 Відповісти
Це кацапскі виродки на автобусах привезені. При підтримці мусорів.
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02.06.2022 09:53 Відповісти
Перепрошую, а мусора теж привезені?
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02.06.2022 10:35 Відповісти
Метанол тре по пляшкам розлити і по місту в ящиках поставити
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02.06.2022 08:49 Відповісти
Подача інфи у виді "зачіпили, пошкодили, влучили, потрапили" - тобто вчиняється випадково, блє@т!!!!???
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02.06.2022 08:55 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.06.2022 10:22 Відповісти
Організація стійкої оборони позицій українських військ на лівому березі Сіверського Донця, головним чином у промзоні Сєверодонецька, суттєво знижуватиме тиск ворога на Лісичанськ, що дозволятиме проводити успішну контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника з високого берега річки і підвищуватиме загальні втрати ворога в ближніх боях міської і промислової забудови. Таким чином можна воювати досить довго - на прикладі ДАПу, де було ще важче, адже приходилось навіть проїзджати сепарський блок-пост щоби нашим бійцям лише з двома автоматними ріжками потрапити в ДАП. А тут треба лише втримувати під нашим контролем переправи через річку.
Якщо вдасться таким чином стабілізувати обстановку, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Краматорськ при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може йти й мова. Натомість, відбуватиметься швидке вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
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02.06.2022 11:28 Відповісти
 
 