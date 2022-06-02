Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 2 червня 2022 року більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 261 дитина загинула та понад 460 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"31 травня внаслідок обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець. В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, - Венедіктова

Повідомляється, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.