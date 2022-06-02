УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12011 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 519 9
армія РФ (13467) війна (56365) діти (4402) смерть (6550) воєнні злочини (1567) Офіс Генпрокурора (2348)

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 - поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Станом на ранок 2 червня 2022 року більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 261 дитина загинула та понад 460 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"31 травня внаслідок обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець. В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 184, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, - Венедіктова

Повідомляється, що через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то шо почти 200 тысчь детей вывезли в парашу то такое, да? это считай тоже самое, что погибли...
показати весь коментар
02.06.2022 08:41 Відповісти
воровством детей они компенсируют потери л/с и обновляют пропитый генофонд русских.
показати весь коментар
02.06.2022 09:07 Відповісти
Ці підрахуї дитин вже реально задовбали.
Схоже на статистику тестів барановіруса - той самий темник?
показати весь коментар
02.06.2022 08:42 Відповісти
Лично мне, на чаше весов, равнозначно: ребенок это, взрослый или старик. Каждая жизнь и душа важна!!!
показати весь коментар
02.06.2022 08:46 Відповісти
И более 200 000 вывезено в РФ, точнее украдено.
показати весь коментар
02.06.2022 09:06 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
02.06.2022 09:58 Відповісти
Вы эту информацию потрудитесь донести до Германии, Франции, Италии, Столтенберга и тех, кто пролоббировал отсутствие 300-километровых ракет в пакетах помощи Украине. И не просто сухая статистика, а с иллюстрациями и краткими досье погибших и раненных. А то про Бучу уже забыли и снова запели бредни про эскалацию.
показати весь коментар
02.06.2022 12:45 Відповісти
Фото подобрано специально таким образом чтобы там была вещь напоминающая георгиевскую ленту. И это сделала редакция цензора умысленно и цинично. Это факт.
показати весь коментар
02.06.2022 21:03 Відповісти
де ви там колорадку побачили ?
окуляри вдягніть.
показати весь коментар
02.06.2022 22:04 Відповісти
 
 