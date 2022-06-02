Це варварська війна, - Меркель вперше за багато місяців висловила солідарність з Україною, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше після місяців мовчання висловила солідарність з Україною, яка потерпає від повномасштабного нападу РФ.
Свою позицію вона озвучила на заході у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Меркель назвала війну "варварською" і заявила, що підтримує зусилля, яких теперішній німецький уряд докладає, щоб її припинити.
"Моя солідарність - з Україною", - наголосила вона.
￼Одразу після вторгнення Російської Федерації до України в лютому ексканцлерка публічно засудила дії Москви. Але після цього замовчала на кілька місяців, викликавши цим здивування та критику на свою адресу.
Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером", — цитують його слова.
Раніше Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку запланованого газопроводу "Північний потік-2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.
Вона також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після окупації Криму та війни на сході України.
Деякі інші німецькі політики, зокрема її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.
Будь ласка, зачекайте...
1. взасос дружила с вовой
2. наводнила Германию ближневосточными цыганами.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
Загнала свою країну у залежність від московії. Продала за нафтогаз принцип побудови світового порядку.
Узагальнюю: обісралась на 100%.
Про що їй зараз говорити?
Ай-яй-яй...
А что на это твой "друг валодя" скажет? Не опасаешься того , что он публично признает то, что ты закулисно с ним в постели кувыркалась? За газпромовское бабло.
Элитная проститутка из публичного дома штази.
Либер фроинд Вольдемар обещался за три дня....
А тут такие обсиратушки ,пора выражать обеспокоенность.
Совет от Демусики: "Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"