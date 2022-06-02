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війна (56365) Німеччина (4527) Меркель (1027)

Це варварська війна, - Меркель вперше за багато місяців висловила солідарність з Україною, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

меркель

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше після місяців мовчання висловила солідарність з Україною, яка потерпає від повномасштабного нападу РФ.

Свою позицію вона озвучила на заході у Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Меркель назвала війну "варварською" і заявила, що підтримує зусилля, яких теперішній німецький уряд докладає, щоб її припинити.

"Моя солідарність - з Україною", - наголосила вона.

￼Одразу після вторгнення Російської Федерації до України в лютому ексканцлерка публічно засудила дії Москви. Але після цього замовчала на кілька місяців, викликавши цим здивування та критику на свою адресу.

Читайте: "Північний потік - 2" та спроби інтегрувати РФ у економіку ЄС були помилкою, - ексглава МЗС ФРН Габріель

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. "Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером", — цитують його слова.

Раніше Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку запланованого газопроводу "Північний потік-2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.

Вона також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після окупації Криму та війни на сході України.

Також читайте: Меркель відповіла на звинувачення Зеленського і запрошення в Бучу: Підтримує своє рішення 2008 року

Деякі інші німецькі політики, зокрема її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
Якраз Меркель створила путінську роіську, збагатила і озброїла, підготувала до війни.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
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02.06.2022 09:22
+44
эта с#ка выкормила с рук очередного фюрера - теперь невинность изображает.
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02.06.2022 09:23
+41
Бляха-муха, комсомолка немецкого штази разродилась!!!!!!
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02.06.2022 09:18
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Не ма тобі ради. ****.
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02.06.2022 09:17 Відповісти
Бляха-муха, комсомолка немецкого штази разродилась!!!!!!
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02.06.2022 09:18 Відповісти
******* як дихає.
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02.06.2022 09:18 Відповісти
Меркель-лицемірна ублюдіна...
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02.06.2022 09:19 Відповісти
Та ладно, фрау, а кто же привёл к этой войне? Или по 2014 году было непонятно? Надо было дождаться 2022 что бы сообразить?
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02.06.2022 09:19 Відповісти
Прозріла стара ************.
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02.06.2022 09:20 Відповісти
Та нічого вона не прозріла. Модно зараз для багатьох Україні поспівчувати самими загальними словами. " Я проти війни, війна це погано, зупинимо війну......." Ні про що!
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02.06.2022 09:34 Відповісти
Зе того ж погляду.
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02.06.2022 10:25 Відповісти
Чем запомнилась старушка:
1. взасос дружила с вовой
2. наводнила Германию ближневосточными цыганами.
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02.06.2022 09:21 Відповісти
Якраз Меркель створила путінську роіську, збагатила і озброїла, підготувала до війни.
Скільки вона при владі була ? То це воно і є.
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02.06.2022 09:22 Відповісти
Надо пазванить валёде.
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02.06.2022 09:57 Відповісти
Так, загалом. Але не забувайте про вплив Герхарда Шредера, путінського «дружбана» до речі який був канцлером ще перед Меркель. І його зв'язки з російський газовим промислом.
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02.06.2022 11:25 Відповісти
эта с#ка выкормила с рук очередного фюрера - теперь невинность изображает.
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02.06.2022 09:23 Відповісти
она изображает непричастность..., но она достаточно умна, чтобы понимать к чему готовился "большой друг Германии" за счет таких как она любителей русского мира...
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02.06.2022 09:56 Відповісти
Може малось на увазі що по варварські вбивають її рузьке партнерів?
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02.06.2022 09:26 Відповісти
Да ПНХ
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02.06.2022 09:27 Відповісти
Аж на третьем месяце война стала варварской.
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02.06.2022 09:28 Відповісти
Вже 4й, альо. З 24 лютого рахувати не вмієш?
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02.06.2022 09:59 Відповісти
лицо потеряно, Германия таки оказалась замазанной расейским миром ..... фрау поздно пить боржоми .......
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02.06.2022 09:29 Відповісти
Вже багато разів тут писав і ще раз напишу: дружба фріца і кацапа вже впродовж багатьох століть завжди закінчується кровавою бойнею в Європі. Завжди! Вони, або разом когось вбивають, або одне одному в тому помагають, або між собою, але то завжди, то вже закономірність.
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02.06.2022 09:30 Відповісти
І здавалося б, до чого тут північний поток 2... 😕
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02.06.2022 09:31 Відповісти
ця війна ведеться на німецькі гроші, **** продажна
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02.06.2022 09:33 Відповісти
Данке, фрау Ріббентроп.
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02.06.2022 09:35 Відповісти
Цинічна стара ***** мєркєль... Вона ще торік домовлялась з ****** не починати війну, а дати їй добути своєї каденції та добудувати поток. Тепер вона тіпа нє Ажєдала такого варвартства від *****. Її й трясло вже і моталась то до крємля то до США. Все переймалась за північний потік, щоб німчура була монополістом в ЄС на перепродажі кацапсячого газу.
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02.06.2022 09:35 Відповісти
еще одна звонилка появилась
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02.06.2022 09:35 Відповісти
"Ай-яй-яй-яй-яй! А кто это сделал?"
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02.06.2022 09:36 Відповісти
О виповзла горбата тварюка штазі.
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02.06.2022 09:45 Відповісти
zasunte ee obratno v naftalin.
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02.06.2022 09:45 Відповісти
Все що говорить німчура - немає абсолютно ніякого значення . Це найпідліша , найкорумпованіша та найбрехливіша нація , очільники якої харчуються з російського корита та всю свою історію провокують постійні війни , фінансуючи нацизм , рашизм , фашизм та комунізм .
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02.06.2022 09:47 Відповісти
Может Меркель смотрела всё это время раша 24, где рассказывают как орки пришли с цветами остановить нашу - гражданскую войну?
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02.06.2022 09:50 Відповісти
Путлер затримав зарплату, то зразу вилізло. Це ти спонукало х...ла до війни і весь світ про це знає. На тобі, як і на Штанмаєрі, кров наших дітей. Живи з цим. Україна пам'ятає!
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02.06.2022 09:52 Відповісти
Тільки великої "обеспокоєнності" нам і не вистачало
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02.06.2022 09:53 Відповісти
Эта ******* закрыла немецкие АЭС, чтобы подсесть на нефте-газовую путинскую иглу. Сейчас обосралась.
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02.06.2022 09:55 Відповісти
ваще пох что она городит
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02.06.2022 09:58 Відповісти
Та ви що? Бабця проснулась? Їй сказали про війну?
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02.06.2022 09:58 Відповісти
Лицемірна німецька шлюха, котра 18 років на посаді канцлера Німеччини, разом із французькими жабоїдами годували із європейської казни, рашистського вбивцю українського народу.
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02.06.2022 09:59 Відповісти
Що можна сказати окрім матюків?..........
Загнала свою країну у залежність від московії. Продала за нафтогаз принцип побудови світового порядку.
Узагальнюю: обісралась на 100%.
Про що їй зараз говорити?
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02.06.2022 10:01 Відповісти
Теперь Меркель просто обязана приехать в Бучу и поддержать вступ Украины в НАТО И ЕС - надо как-то свои промахи БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ
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02.06.2022 10:01 Відповісти
шо, праснулася курва толстожопая?!! надо было большэ с ****** обнимацца и северных потопов строить....
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02.06.2022 10:02 Відповісти
"Варум ді медхен лібен ді зольдатен?" 🤔 Це слова німецької пісеньки часів Другої Світової війни накшалт "Еріки". Ці слова перекладаються "Чому дівчата ******* так солдатів". У німців навітьнеаинні пісеньки про дівчат були аб про війну, або у вигляді маршів, як про дівчину-квітку" Еріка". Германські племена були свого роду такими собі ординцями Європи, як захоплювали землі і полабських слов'ян, і навіть Туманного Альбвону, не кажучи вже про постійні конфлікти із США Древнього Світу Римську імперію. Саме тому кацапи з германцями настільки духовно близькі. Германські племена під впливом Риму вже давно не є варварами, як кацапи, але дух війни зближує їх з новітніми варварами. Тому вони завжди швидше знайдуть мову з кацапами-ординцями, ніж із споконвічними своїми суперниками слов'янами. І справа тут навіть не у Меркель. Як бачимо, таких "меркель" там у політичних колах їхніх окремих земель хоч греблю гати. І ця тяга до культу смерті як у германців, так і у ординців лікується лише поразками. І чим поразка нищівніша, тим кращий результат лікування. Так двічі програвши у світових війнах німці стали майже пацифістами, хоча духовний зв'язок з варварами кацапами все ще зберегли.
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02.06.2022 10:03 Відповісти
Вы там воюйте. Я тут посижу.
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02.06.2022 10:03 Відповісти
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02.06.2022 10:05 Відповісти
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02.06.2022 10:06 Відповісти
Фрау штазі! Ти запіздиласьЯ!
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02.06.2022 10:09 Відповісти
Шоб ти здохла, хвойда путінська!
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02.06.2022 10:10 Відповісти
Будь ти проклята, стара курва!
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02.06.2022 10:24 Відповісти
Моральное убожество, взлелеявшее рашизм
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02.06.2022 10:30 Відповісти
"Моя солидарность - с Украиной", - подчеркнула она".

Ай-яй-яй...
А что на это твой "друг валодя" скажет? Не опасаешься того , что он публично признает то, что ты закулисно с ним в постели кувыркалась? За газпромовское бабло.
Элитная проститутка из публичного дома штази.
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02.06.2022 10:38 Відповісти
Та ти шо
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02.06.2022 10:39 Відповісти
Сама стерва гэдээровская раскочерагила эту войну..
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02.06.2022 10:40 Відповісти
Та да.
Либер фроинд Вольдемар обещался за три дня....
А тут такие обсиратушки ,пора выражать обеспокоенность.
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02.06.2022 10:42 Відповісти
Старуха Изергиль должна нести вину за действия ее любимого пуйла, она его вскормила и всячески оберегала.
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02.06.2022 10:43 Відповісти
Ця ЗАросійщена німкеня показала всій Європі, як те, що в близькій перспективі здавалось талановитим, удалекій перспективі виявилось фатальною помилкою. Особливо все, що пов'язано з фєдєрацією. Визнати помилку свою здатні тільки великі та сильні особистості ! Ну, що не ясно тепер з фрау ???
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02.06.2022 10:46 Відповісти
Украина получила от Германии 5 тыс. военных касок... (С)
Совет от Демусики: "Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
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02.06.2022 10:51 Відповісти
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02.06.2022 11:24 Відповісти
Немчура херова фактически с другАм владимиром организовала войну, а теперь выразила солидарность. Засунь **** швабская себе эту солидарность в гузно.
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02.06.2022 11:31 Відповісти
Тебе паскудь у пеклі зачекалися. Ти така само винуватиця цієї війни, як і вирощене тобою Ху.ло
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02.06.2022 11:34 Відповісти
Боїться бути страченою як пособник рашизму.
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02.06.2022 11:43 Відповісти
А окрім солідарності непогано б ще відповідальність на себе взяти цій комсомолці. І не тільки політичну.
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02.06.2022 11:55 Відповісти
Та пішла та курка... до курятнику!
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02.06.2022 11:57 Відповісти
о, курвисько старе вилізло, ти підстилка хуІловська штаZZі, якби не ти і не твій потік 2 ***** б не думало що воно безкарне.
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02.06.2022 12:01 Відповісти
Коли буде новий Нюрнберзький трибунал, фрау Меркель має там сидіти поруч з путінською камарільєю. Бо вона є співзасновником ******** росії і має відповідати за злочини також. Хай навіть вдягне свою гебістську уніформу вже не соромлячись.
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02.06.2022 12:01 Відповісти
Коли буде новий Нюрнберзький трибунал, фрау Меркель має там сидіти поруч з путінською камарільєю. Бо вона є співзасновником ******** росії і має відповідати за злочини також. Хай навіть вдягне свою гебістську уніформу вже не соромлячись.
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02.06.2022 12:01 Відповісти
о, курвисько старе вилізло, ти підстилка хуІловська штаZZі, якби не ти і не твій потік 2 ***** б не думало що воно безкарне.
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02.06.2022 12:01 Відповісти
Ця чамачечча городська спочатку втопила Європу у емігрантах,а далі вигодовувала новий московський рейх і всіляко його підтримувала. Стара **** має сидіти в тюрмі!
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02.06.2022 12:14 Відповісти
Пропутінська ************. Видно добре він тебе "товк" біля брандербурських воріт. Своїми "потоками" привела сюди війну. "Зі валодзєй нужьньо расховариват." Продажна німецька ковбаса.
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02.06.2022 12:16 Відповісти
ця потвора зробила цю агресію вона така як і пуйло підсудна і повинна сидіти в тюрмі
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02.06.2022 12:29 Відповісти
Шотакоє? ***** не продовжив абонемент?
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02.06.2022 12:30 Відповісти
С твоей подачи, сутулая тварь!
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02.06.2022 12:34 Відповісти
3 месяца понадобилось чтобы открыть рот. Могла не напрягаться.
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02.06.2022 12:44 Відповісти
Тупа єхидна комсомольська 3,14да.
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02.06.2022 13:32 Відповісти
Шож такое. Транш задержали с козлостана
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02.06.2022 14:11 Відповісти
фрау вышла из комы?
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02.06.2022 14:15 Відповісти
пошла она ***** со своим фальшивым сочувствием!
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02.06.2022 14:30 Відповісти
Ура! бабушка анжела С ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ДЕДУШКИ ВОВЫ проснулась! ха-ха-ха-ха-ха
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02.06.2022 15:23 Відповісти
Нажаль, Меркель створила цю російську потвору, підтримуючи пуйла, розвиваючи з ним торгівлю на крові поневолених народів і поставивши перепони для ступу України в НАТО, підставила нас під війну з росією. Цю помилку не змиють ні виправдання, ні каяття. Загинули десятки тисяч невинних дітей і жінок, які були згвалтовані і закатовані нелюдями із диких смердючих боліт. Зруйнована вся економіка України, пограбовані фактично всі підприємства, порти, заводи.
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02.06.2022 16:04 Відповісти
сонце пригріло, гадюки повилазили
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02.06.2022 16:47 Відповісти
шлюха путлеровская.
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02.06.2022 19:18 Відповісти
Згадаймо як Зеленський на третій день вторгнення https://www.tiktok.com/@tsikavo.krasyvo/video/7069441556163398918?_d=secCgwIARCbDRjEFSACKAESPgo8Pz93mw6wXXm8qx1V2kxFB0J6hKCLWRty4JIhTyla8TUuQcHhqVF%2FbZgmI79s4jF6ujYoCiCQ0oV7mTLrGgA%3D&language=ru&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAA4RinYghv4vBT4RTG0nRHzjl_eFSJoZxqaQawqf4cVrzkzy56C33G_ZdgtlEJiy_q&share_app_id=1233&share_item_id=7069441556163398918&share_link_id=53432c7d-991b-40d6-b981-728ad85c3e6b&source=h5_m&timestamp=1645987162&u_code=dd2am14f01e98c&ugbiz_name=Main&user_id=6839722426928137222&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=viber&_r=1 зарепетував - вони брехали, що не будуть бомбити мирне населення. А тепер для цієї хвойди війна варварска. Вам не здається, що вони обоє погодили Путіну таку собі спеціальну операцію з невеликими жертвами, а потім здивовані і розчаровані, що їх обманули.
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02.06.2022 20:18 Відповісти
 
 