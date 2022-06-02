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Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є жертви. Ворог зосереджений на обороні та утримуванні позицій в регіоні, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,харківщина

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік дістав поранення. Ще три жінки, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.

Ще 2 мирних мешканці Харкова зазнали поранення внаслідок денних обстрілів.

"Крім того протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугино-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканці зазнали поранення", - зазначає очільник регіону.

Синєгубов також інформує, що на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині загинули 4 особи, 7 зазнали поранень, - Синєгубов

"Віримо в нашу перемогу та допомагаємо ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Де знищені квартали в Білгороді, Курську чи Брянську? Хто забороняє українській армії завдавати ударів у відповідь і чому? Влада допомагає путіну реалізувати свої плани в Україні та зламати опір українців??
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02.06.2022 09:55 Відповісти
На вопрос "где?" ответ прост: в просранных выборах, точнее, в тупых бошках дебилов, наполненных "просто Марией", Леней Голубковым, сериалами "менты" , "бандитский Петербург" и, конечно, " слуга народа", спиртом Роял и водкой Распутин, "кернес хоть что-то делает для харькова", "кучма уже накрал, больше не будет","добкин не поднимет тарифы"...
Быдло и их заложники - электоральное меньшинство, закономерно и логично получают тротил на головы... И даже тупые ватники нарасие оказались чуточку умнее, раз все-таки делали снаряды и ракеты в то время, когда быдло бухало на "фазендах".
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02.06.2022 11:13 Відповісти
 
 