Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є жертви. Ворог зосереджений на обороні та утримуванні позицій в регіоні, - Синєгубов
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Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік дістав поранення. Ще три жінки, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.
Ще 2 мирних мешканці Харкова зазнали поранення внаслідок денних обстрілів.
"Крім того протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугино-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканці зазнали поранення", - зазначає очільник регіону.
Синєгубов також інформує, що на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат.
"Віримо в нашу перемогу та допомагаємо ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує він.
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Быдло и их заложники - электоральное меньшинство, закономерно и логично получают тротил на головы... И даже тупые ватники нарасие оказались чуточку умнее, раз все-таки делали снаряды и ракеты в то время, когда быдло бухало на "фазендах".