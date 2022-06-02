Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область, є жертви. Ворог зосереджений на обороні та утримуванні позицій в регіоні, - Синєгубов

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік дістав поранення. Ще три жінки, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС.

Ще 2 мирних мешканці Харкова зазнали поранення внаслідок денних обстрілів.

"Крім того протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району. 1 людина зазнала поранень. Росіяни також гатили по м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугино-Башкирівка Чугуївського району. 4 мирних мешканці зазнали поранення", - зазначає очільник регіону.

Синєгубов також інформує, що на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині загинули 4 особи, 7 зазнали поранень, - Синєгубов

"Віримо в нашу перемогу та допомагаємо ЗСУ! Слава Україні!", - резюмує він.