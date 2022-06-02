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Дві людини загинули та дві дістали поранення внаслідок обстрілу Миколаєва 1 червня, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами 1 червня загинули дві особи. Ще дві людини дістали поранення.

Про це у Facebook повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень, 1 червня, російські окупанти обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі. Дві людини загинули, ще дві отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілів було пошкоджено газопровід.

"Без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою через обстріл стався прорив водопроводу. Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували", - додали в ОВА.

Читайте: На Південному напрямку 1 червня знищено 21 окупанта, 4 танки, 1 САУ, 3 безпілотники та 2 катери, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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02.06.2022 11:10 Відповісти
 
 