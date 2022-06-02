Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 850 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки та 3354 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,

артилерійських систем - 661 (+2) од,

РСЗВ - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+1) од,

літаків - 210 (+2) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

крилаті ракети - 120 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальна техніка - 51 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.