УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10774 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 111 8
армія РФ (13467) війна (56365) Генштаб ЗС (4496) Росія (47196) знищення (4099) техніка (1322) втрати (3819)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 850 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки та 3354 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1363 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,

артилерійських систем - 661 (+2) од,

РСЗВ  - 207 (+0) од,

засоби ППО - 95 (+1) од,

літаків - 210 (+2) од,

гелікоптерів - 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 521 (+2),

крилаті ракети - 120 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,

спеціальна техніка  - 51 (+2).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 850 осіб, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки та 3354 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кількість втрачених осіб рашку не лякають зовсім..., там вже звикли до того, що не самих громадян ні самі громадяни себе як людей не розглядають..., ось путін - це людина, лавров - людина, а вони так, сміття..., витратні матеріали...
показати весь коментар
02.06.2022 11:14 Відповісти
междупрочим - первый это *****, а другой это конь. остальные тоже нелюди.
показати весь коментар
02.06.2022 11:17 Відповісти
і саме тому росія, днями, дозволила чоловікам до 65 років йти на контракт, правда ж? )) ну подумаєш, критично бракує навченого військового персоналу, що вже й викладачів з курсантами військових вишів повигрібали, а тепер взялися за пенсіонерів
показати весь коментар
02.06.2022 12:56 Відповісти
Але оголосити мобілізацію у самій немитій не наважуються, обмежуються контрактниками, ПВК й найманцями з Сирії, Лівії та ін. Мобілізують лише на окупованих територіях - ці, взагалі, витратний матеріал.
показати весь коментар
02.06.2022 13:27 Відповісти
Минус 2 самолёта - это ++ !!!
показати весь коментар
02.06.2022 11:16 Відповісти
Бабы больше не рожають на рабZee...маршал жюков обдурил советских баранов...
Дефицит повальный...демография на грани катастрофы...казала Голикова ещё 3 года назад...
показати весь коментар
02.06.2022 11:22 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2022 12:21 Відповісти
30 850 "осіб"?
то 30 850 зажмурених, спалених в нуль, і розірваних на шматки орків.
далі буде....
показати весь коментар
03.06.2022 01:46 Відповісти
 
 