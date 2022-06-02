Передавав координати для обстрілів та дані про переміщення ЗСУ: На Сумщині затримали чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ

Чоловіка, який передавав інформацію про переміщення ЗСУ російським окупантами, затримано на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Чоловіка затримано і йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також читайте: Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж