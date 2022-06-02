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Передавав координати для обстрілів та дані про переміщення ЗСУ: На Сумщині затримали чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чоловіка, який передавав інформацію про переміщення ЗСУ російським окупантами, затримано на Сумщині.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними прокуратури, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.
Чоловіка затримано і йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Топ коментарі
+31 Чайка Київ
показати весь коментар02.06.2022 11:12
+13 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар02.06.2022 11:23
+11 Крэйда Гібсон
показати весь коментар02.06.2022 11:15
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ЧернобаевПетр Алексеевич
Колеги , недопрацьовуєте!
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .
ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
З такими Законами і Україну здамо!
Виховні процедури викласти в тікток з питанням "ті гроші того вартували? з тобою буде так само". Пошарити по сепарським паблікам.