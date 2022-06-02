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війна (56365) Сумська область (2200) Офіс Генпрокурора (2348)

Передавав координати для обстрілів та дані про переміщення ЗСУ: На Сумщині затримали чоловіка, який співпрацював зі спецслужбами РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Чоловіка, який передавав інформацію про переміщення ЗСУ російським окупантами, затримано на Сумщині.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прокуратури, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Чоловіка затримано і йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також читайте: Ворожий літак завдав трьох ракетних ударів по Сумщині, троє людей поранені, великі руйнування у домогосподарствах, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Це вбивця. І судити його мають, як вбивцю, а не інформатора.
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02.06.2022 11:12
+13
А що треба зробить з тим вилупком, який перевів завод з виробництва нептунів га одноденний робочий тиждень? Він чімось кращій? Чи може має нести меньшу відповідальність?
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02.06.2022 11:23
+11
та его пристрелить нужно. и все. в назидание другим колаборантам!!!
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02.06.2022 11:15
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Це вбивця. І судити його мають, як вбивцю, а не інформатора.
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02.06.2022 11:12 Відповісти
та его пристрелить нужно. и все. в назидание другим колаборантам!!!
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02.06.2022 11:15 Відповісти
Зачем впустую тратить такое безмозглое тельце? На разминирование этим же тельцем.
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02.06.2022 11:26 Відповісти
А що треба зробить з тим вилупком, який перевів завод з виробництва нептунів га одноденний робочий тиждень? Він чімось кращій? Чи може має нести меньшу відповідальність?
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02.06.2022 11:23 Відповісти
Ето всьо пєтя! Зєля молодец! Єсчьо на одін срок єго!
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02.06.2022 12:29 Відповісти
Скільки ще їх? Може вже на часі вішать їх на площах, щоб іншім не повадно було?
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02.06.2022 13:41 Відповісти
Повісити при спробі вбігти. Нащо ще судити?
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02.06.2022 11:14 Відповісти
спроба втечі..... зі всіма витікаючими.... щоб іншим не повадно.....
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02.06.2022 11:15 Відповісти
вы наверное на Сумщине не были, там леса, информация о том, где кто очень ценная..., но ведь какая тварь...
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02.06.2022 11:21 Відповісти
в дупу йому прапор рашки засунути
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02.06.2022 11:19 Відповісти
Колега скумбрії по 8.
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02.06.2022 11:20 Відповісти
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02.06.2022 11:23 Відповісти
Ты представляешь, какие они там жлобы, что душу продадут за 15к деревянных? ****, ничем не брезгуют. Один откосил по повестке 4 раза, вторая координаты войск передавала.
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02.06.2022 11:24 Відповісти
Хотя в оправдание зели, что он косил, можно сказать, что вероятно ему повестки лично выписовал майор Чернобаев Петр Алексеевич
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02.06.2022 11:26 Відповісти
Застрільте хоч одного і покажіть це всім і відбудуться реальні зміни у свідомості цієї сволоти.
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02.06.2022 11:20 Відповісти
он должен висеть на вишне в себя во дворе
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02.06.2022 11:26 Відповісти
на вишне не скрепно. лучше березка)
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02.06.2022 11:28 Відповісти
Ачому воно ще не пижжене ?
Колеги , недопрацьовуєте!
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02.06.2022 11:34 Відповісти
Слуга русського народу?
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02.06.2022 11:40 Відповісти
Підозра калібру 5.45 із занесенням в лоба
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02.06.2022 11:43 Відповісти
А ведь пора сказать об этом. Очень старая, историческая наша беда это. Сквозь века. И продолжается. И не всегда за деньги. Такие самые опасные. Пересчитайте только мэров за эти 3 месяца--- да каждый 4! Срочно ввести трибунал по гос-преступлениям, 3 часа формальностей и к стенке. Так победим.
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02.06.2022 11:45 Відповісти
Треба запретить оплаты на карты в Украину из банков пост совка ‼️‼️‼️
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .

ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
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02.06.2022 11:57 Відповісти
Треба запретить оплаты на карты в Украину из банков пост совка ‼️‼️‼️
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .

ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
показати весь коментар
02.06.2022 11:57 Відповісти
Треба запретить оплаты на карты в Украину из банков пост совка ‼️‼️‼️
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .

ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
показати весь коментар
02.06.2022 11:57 Відповісти
Треба запретить оплаты на карты в Украину из банков пост совка ‼️‼️‼️
Кацапы платят 1000 уе прямо на украинскую карту и таким образом оплачивают услуги по наводке .

ещё могут оплачивать и из украинских банков
ЧЕМ ТАМ БАКАНОВ ЗАНИМАЕТСЯ?
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02.06.2022 11:58 Відповісти
Передати його кацапським кураторам координати його власного будинку, перед тим замкнувши його у погребі, щоб не загинув, **** одразу, а лише потужно обісрався. А потім судити - і на примусову відбудову зруйнованого, щоб хоч якась користь була.
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02.06.2022 12:01 Відповісти
Чому не осуджений і не розстріляний!?
З такими Законами і Україну здамо!
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02.06.2022 12:11 Відповісти
Навіщо замазувати рило? Може люди знають з ким воно ще співпрацювало
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02.06.2022 12:30 Відповісти
Тю, трошки відкиздити, щоб пару днів кровʼю сцяв, а потім здох. І прикопати.
Виховні процедури викласти в тікток з питанням "ті гроші того вартували? з тобою буде так само". Пошарити по сепарським паблікам.
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02.06.2022 12:36 Відповісти
військовий час - поступати з тако мразотою по законах війни, а не по цивільним законам.
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02.06.2022 12:54 Відповісти
 
 