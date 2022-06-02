У Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, - КМДА

У столиці відсьогодні дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМДА.

Також нагадується, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

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