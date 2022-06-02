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У Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, - КМДА
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У столиці відсьогодні дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал КМДА.
Також нагадується, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.
Топ коментарі
+10 Da Y 59f9ce01
показати весь коментар02.06.2022 12:12
+4 частный сектор
показати весь коментар02.06.2022 11:46
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз не до п'янок.
Так что отвык не отвык, а надо себя заставлять если не пить, то хотя бы покупать.