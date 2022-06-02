Легендарний танцюрист Баришніков звернувся до Путіна: Ваш русский мир умрет от своих страхов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
74-річний танцівник Михайло Баришніков звернувся до президента РФ Володимира Путіна та заявив, що "русский мир" помре від страху.
Баришнікова обурило блокування сайту проєкту "Настоящая Россия", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Наводимо його звернення до Путіна повністю.
"Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт — веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте.
Как и раньше, когда в моем детстве ваши тонкошеие предшественники мне, сыну русского офицера в Латвии, назначили роль оккупанта, она не прилипла. Я выучил латышский язык, а с 26 лет, навсегда отвергнув роли, назначаемые вашими учителями, вот уже почти полвека проживаю человеком свободного мира! И меня все еще называют русским. И русским писателем называют моего друга Бориса Акунина, и русским экономистом — Сергея Гуриева. Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие.
Вашему русскому миру — миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть — несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов".
Проєкт "Настоящая Россия" було створено після початку війни в Україні. Він допомагає українським біженцям, а також людям, які були змушені покинути РФ.
Будь ласка, зачекайте...
мания величия ,
мания преследования +
бесконечная диарея
І хто знає які ще сюрпризи чекати
Захід забув про безпеку побачивши економічні перспективи у дикунів.
Війна давно вже назріває...не буде більше миру.
Кремль продовжує приховувати свої втрати в Україні. Але питання у росіян все ж виникають. Відповідь їм дав голова комітету держдуми з оборони картаполов, сказавши, що «російська армія практично перестала втрачати людей».
Про брехню російської влади говорить лише один факт:
закон про скасування вікової межі для росіян, які бажають пройти контрактну службу в армії, держдума прийняла в екстреному порядку одразу в трьох (!) читаннях.
❗️ Таких законів не приймають, коли «перестають втрачати людей».
З 25 березня, коли російське міноборони востаннє заявляло про 1 351 загиблого в Україні, минуло понад два місяці. За даними українського Генштабу, станом на 25 березня загальні втрати росіян становили 16 100 осіб.
Станом на 1 червня їх вже 30 700. За підрахунками «Медіазони», вдалося знайти 2 227 повідомлень про загибель окупантів, що з'явилися після 25 березня.
https://t.me/spravdi/9735
Всі без винятку узькі ваєнні караблі традиційно йдуть нах¥й!
И вроде умный человек...
А.Гитлер...сентябрь 1939 г...