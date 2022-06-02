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МЗС відповіло Лаврову на вимоги "розмінувати порти": Відведіть сили та гарантуйте ненапад

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт

Глава МЗС РФ Сергій Лавров Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти.

Як інформує Цензор.НЕТ, речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив позицію України.

"Напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст. У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни.

Також читайте: РФ забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море, але за умови розмінування портів Україною, - Лавров

"Дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах - навіть до ситуації голоду. Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації", - наголосив речник міністерства.

Водночас, продовжив Ніколенко, Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. 

"Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову провольчу кризу", - зазначив він.

МЗС закликає країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну.

Також читайте: РФ забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном у Середземне море, але за умови розмінування портів Україною, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Це погана ідея, по перше навіть якщо вони щось гарантуватимуть, то хто ще вірить цим виродкам, по друге, нам їх кораблі нептунами і гарпунами топити потрібно, якщо вони відійдуть, то це не вийде Які гарантії можуть бути від рашки??? Що ви мелете..
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02.06.2022 11:53
+18
параша -- гарант! 😕

Велкам бек у березень-2022?
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02.06.2022 11:53
+16
Лавров! Куда отправился руский корабль помнишь? тебе туда же
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02.06.2022 11:52
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Лавров! Куда отправился руский корабль помнишь? тебе туда же
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02.06.2022 11:52 Відповісти
Иногда надо отвечать руссосвинам на понятном им языке:
14/01/22

Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".

"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.
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02.06.2022 12:16 Відповісти
Им выгоднее разбомбить в кизяк украинские порты, прежде всего одесский чтобы ни одна тонна собранного зерна на попала на мировой рынок. Так не достанься же ты никому! Хотя Украине выгодно иметь большие излишки, цены на хлеб и макароны упадут потому что продать будет некому.
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02.06.2022 12:24 Відповісти
треба вивозити зерно, бо нема де розміщувати новий врожай
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02.06.2022 12:42 Відповісти
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02.06.2022 13:03 Відповісти
Це погана ідея, по перше навіть якщо вони щось гарантуватимуть, то хто ще вірить цим виродкам, по друге, нам їх кораблі нептунами і гарпунами топити потрібно, якщо вони відійдуть, то це не вийде Які гарантії можуть бути від рашки??? Що ви мелете..
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02.06.2022 11:53 Відповісти
рашка може гарантувати лише одне - що буде брехати вічно.
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02.06.2022 13:40 Відповісти
параша -- гарант! 😕

Велкам бек у березень-2022?
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02.06.2022 11:53 Відповісти
Знову українці нападають на власні території
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02.06.2022 11:57 Відповісти
Дам***** Бамбас, і ващє:

@Alla91748059·

19 ч

Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
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02.06.2022 12:47 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Відповісти
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Відповісти
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Відповісти
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 11:58 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:58 Відповісти
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02.06.2022 11:59 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:59 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 11:59 Відповісти
раша - цеп гарант брехні , підступу , нападу, терору ,вбивств та мародерства.
Про що вони кажуть?
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02.06.2022 12:00 Відповісти
Зебіли, що з них взять крім відосиків?
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02.06.2022 12:17 Відповісти
раша - цеп гарант брехні , підступу , нападу, терору ,вбивств та мародерства.
Про що вони кажуть?
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02.06.2022 12:00 Відповісти
да пусть последний хрен без соли доедают
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02.06.2022 12:01 Відповісти
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02.06.2022 12:01 Відповісти
Нехай відведуть кораблі.... та втоплять їх у севастополі.
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02.06.2022 12:02 Відповісти
Цікаво, який ідіот може повірити в гарантії кремля? Щоправда, у нас таких вистачає.
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02.06.2022 12:02 Відповісти
подоляк, арахамія, альоша чалий теж
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02.06.2022 12:34 Відповісти
та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої

зелена дурість невиліковна.....досі готові повірити свинособакам....
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02.06.2022 12:02 Відповісти
До сраки. Коняка ляпнула про це і вже забула, а ви намагаєтесь щось доводити.
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02.06.2022 12:02 Відповісти
Ага, січас! Чонгар уже розмінували....
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02.06.2022 12:03 Відповісти
Гарантувати? Хіба що під підпис країн НАТО, які зобов'яжуться вступити у війну, якщо русня полізе на порти або вдарить по кораблях. Крім того, які можуть бути конвої, якщо та ******* сидить на Зміїному?
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02.06.2022 12:03 Відповісти
"...надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої." - *****, і сміх, і гріх. Це ви, довбаки, вимагаєте від ********* гарантій? "Дагаваріца пасєрєдінє"? "Пасматрєть вглаза"?
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02.06.2022 12:03 Відповісти
На одном из гомельских строительных предприятий выполняют крупный заказ Вооруженных сил Беларуси: из металлических прутьев делают метровые ящики, каркас обкладывают мешковиной. Внутрь будет засыпаться песок.

Такие конструкции используются войсками для укрепления позиций вместо мешков с песком - как элемент пассивной защиты.

По информации Флагштока, защитные барьеры направляют на границу с Украиной в Брестскую область. https://t.me/flagshtok/8793
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02.06.2022 12:03 Відповісти
правильно побільше таких оголошень, щоб ніхто не сумнівався що параша спричинила війну і кризу

тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
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02.06.2022 12:04 Відповісти
"надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої"

Ха-ха... фашисти розстріляють танкер з зерном, а потім скажуть, що танкер підступно на них напав...
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02.06.2022 12:08 Відповісти
Раша должна вывести все военные суда ЗА БОСФОР и убрать их в Мурманск
только тогда можно разминировать одесские порты
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02.06.2022 12:08 Відповісти
Иначе пусть африканцы голодают

украинцы не должны гибнутьиз-за африканцев ‼️‼️‼️
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02.06.2022 12:09 Відповісти
Зачем африканцы голодают? Они могут есть послов рф. Ну или объявить войну торговым судам рф. Там есть еда.
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Коняка уже перегружен своей брехнёй:
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02.06.2022 12:11 Відповісти
Кацапи і гарантії - речі не сумісні.
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02.06.2022 12:16 Відповісти
Не бачу можливості домовитисч з людиноподібними істотами, вони розуміють тільки силу, нам не залишаеться нічого, крім знищення разом з усім світом комунофашизму в кремлівському логові.
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Какие "гарантии ненападения"? Будапештских вам мало?
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.

Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.

А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
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02.06.2022 12:27 Відповісти
Ну пообещал, вы что поверите?
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02.06.2022 12:37 Відповісти
Гарантія може бути, якщо затопити весь флот Росії, або прийняти Україну в НАТО тоді можна і розмінувати.
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02.06.2022 12:57 Відповісти
этому ****** верить нельзя
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02.06.2022 13:01 Відповісти
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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02.06.2022 13:16 Відповісти
"...та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої..." -....ять!!! Это неизлечимо!!!!
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02.06.2022 13:19 Відповісти
лошадь-- гарантії? Та хоть сто порцій! І--ГО--ГО!
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02.06.2022 14:02 Відповісти
На будапештском меморандуме ещё подпишите
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02.06.2022 14:09 Відповісти
МЗС хоче гаранті ївід московитів? Тільки довбні на оплаті орків можуть вірити, чи робити вигляд,шо вірять обіцянкам і "гарантіям оркостану. Білше 300 років московія не виконала жодної обіцянки, нікому.
Кулеба- чи ви придурюютесь?
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02.06.2022 14:19 Відповісти
яких до біса гарантій від касапів ви чекаєте?
В них лише одна гарантія є дієвою та стопроцентною: обов'язково наібуть.
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02.06.2022 17:08 Відповісти
Боже, яка влада кончена! Вона візьме і розмінує порти! А вона це зробить!!! І тоді не буде ні Одеси ні зерна!!! Пізда!!!
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02.06.2022 17:44 Відповісти
 
 