МЗС відповіло Лаврову на вимоги "розмінувати порти": Відведіть сили та гарантуйте ненапад
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС РФ Сергій Лавров Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти.
Як інформує Цензор.НЕТ, речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив позицію України.
"Напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст. У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом", - йдеться в повідомленні.
За словами Ніколенка, близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни.
"Дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах - навіть до ситуації голоду. Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації", - наголосив речник міністерства.
Водночас, продовжив Ніколенко, Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції.
"Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову провольчу кризу", - зазначив він.
МЗС закликає країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну.
Будь ласка, зачекайте...
14/01/22
Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його заяви про те, що "НАТО - геополітичний проєкт, спрямований на захоплення територій".
"Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях", - відповів Сікорський.
параша -- гарант! 😕
Велкам бек у березень-2022?
@Alla91748059·
19 ч
Поражает многозадачность Украины.
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?),
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
Про що вони кажуть?
Про що вони кажуть?
зелена дурість невиліковна.....досі готові повірити свинособакам....
Такие конструкции используются войсками для укрепления позиций вместо мешков с песком - как элемент пассивной защиты.
По информации Флагштока, защитные барьеры направляют на границу с Украиной в Брестскую область. https://t.me/flagshtok/8793
тут на місці то всі знають, але заяви треба для міжнародної спільноти
Ха-ха... фашисти розстріляють танкер з зерном, а потім скажуть, що танкер підступно на них напав...
только тогда можно разминировать одесские порты
украинцы не должны гибнутьиз-за африканцев ‼️‼️‼️
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
Зерно можно по ЖД довезти до любой страны, у которой есть порты, и с её портов пусть потом плывёт на все 4 стороны.
Или пусть рашисты откроют зелёные коридоры в наши оккупированные порты (Бердянск, Мариуполь, любые порты Крыма) и через них пусть покупатели забирают зерно.
А Лаврову давно пора плашмя долбануть лопатой по его лошадиной морде, этот нижний ряд зубов так и просит получить лопатой.
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
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