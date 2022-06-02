МЗС відповіло Лаврову на вимоги "розмінувати порти": Відведіть сили та гарантуйте ненапад

Глава МЗС РФ Сергій Лавров Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з зерном, якщо Україна розмінує порти.

Як інформує Цензор.НЕТ, речник МЗС України Олег Ніколенко пояснив позицію України.

"Напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно здійснює спроби прорвати зі сторони Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст. У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни.

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"Дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах - навіть до ситуації голоду. Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, та не створювати перешкод для міжнародної навігації", - наголосив речник міністерства.

Водночас, продовжив Ніколенко, Україна опрацьовує разом з партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції.

"Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої. Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову провольчу кризу", - зазначив він.

МЗС закликає країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну.

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