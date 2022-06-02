У Запорізькій області встановили новий порядок перетину лінії розмежування, - ОВА

Згідно встановленого порядку, перетинання лінії зіткнення особами та автотранспортом, а також переміщення вантажів (товарів), здійснюється у складі гуманітарних колон через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Колони формують щоденно з 09.00 до 16.00. Місце формування гуманітарних колон для цивільних осіб, волонтерів та вантажного транспорту – паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя).

Через можливу небезпеку, військовослужбовці та представники правоохоронних органів, які несуть службу на блокпостах, мають право, у разі потреби, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться через лінію зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У ОВА ознайомили з правилами перетину лінії зіткнення:

Для перетинання лінії зіткнення в напрямку території, на якій держава здійснює свої повноваження в повному обсязі, здійснюється громадянами України за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або за наявності інформації, що свідчить про причетність особи до вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вона затримується та доставляється до органів Національної поліції.

При перетині лінії зіткнення в напрямку тимчасово окупованих територій здійснюється громадянами України, які мають сформулювати причини необхідності перебування на цій території, та за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, реєстрацію місця проживання або наявність права власності на житло чи земельну ділянку на непідконтрольній території.

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Також зазначається, що у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю громадян у районі розміщення блокпосту може бути введене тимчасове обмеження (заборона) руху транспортних засобів та осіб.

Щоб оформити та подати заявку для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, необхідно роздрукувати і заповнити Заявку встановленої форми та надіслати заповнену Google Форму чи направити фотографію Заявки на електронні адреси або за допомогою одного з безкоштовних додатків.

"У разі підтвердження включення до складу гуманітарної колони в обраний день прибути на паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя) для формування гуманітарної колони. При собі мати другий екземпляр роздрукованої заявки". - додають у Запорізькій ОВА.