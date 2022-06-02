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У Запорізькій області встановили новий порядок перетину лінії розмежування, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колона,черга

Згідно встановленого порядку, перетинання лінії зіткнення особами та автотранспортом, а також переміщення вантажів (товарів), здійснюється у складі гуманітарних колон через визначені блокпости поблизу с. Кам’янське.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Колони формують щоденно з 09.00 до 16.00. Місце формування гуманітарних колон для цивільних осіб, волонтерів та вантажного транспорту – паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя).

Через можливу небезпеку, військовослужбовці та представники правоохоронних органів, які несуть службу на блокпостах, мають право, у разі потреби, проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, які перевозяться через лінію зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У ОВА ознайомили з правилами перетину лінії зіткнення:

  • Для перетинання лінії зіткнення в напрямку території, на якій держава здійснює свої повноваження в повному обсязі, здійснюється громадянами України за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
  • У разі відсутності документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або за наявності інформації, що свідчить про причетність особи до вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, вона затримується та доставляється до органів Національної поліції.
  • При перетині лінії зіткнення в напрямку тимчасово окупованих територій здійснюється громадянами України, які мають сформулювати причини необхідності перебування на цій території, та за наявності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, реєстрацію місця проживання або наявність права власності на житло чи земельну ділянку на непідконтрольній території.

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Також зазначається, що у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю громадян у районі розміщення блокпосту може бути введене тимчасове обмеження (заборона) руху транспортних засобів та осіб.

Щоб оформити та подати заявку для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, необхідно роздрукувати і заповнити Заявку встановленої форми та надіслати заповнену Google Форму чи направити фотографію Заявки на електронні адреси або за допомогою одного з безкоштовних додатків.

"У разі підтвердження включення до складу гуманітарної колони в обраний день прибути на паркувальний майданчик біля авторинку (вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя) для формування гуманітарної колони. При собі мати другий екземпляр роздрукованої заявки". - додають у Запорізькій ОВА.
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Топ коментарі
+6
Вопрос знатокам ,а во время второй мировой гражданские тоже на оккупированную Гитлером территорию ездили?
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02.06.2022 12:12
+4
Це погана практика нє хєр туди сюди шастать
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02.06.2022 12:12
+4
просто суки! Я онимаю орки не выпускают, а это что за х..ня?!
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02.06.2022 12:20
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а що це за фуйня??
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02.06.2022 12:00 Відповісти
Це ви встановили порядок, а у "тієї сторони" все залежить від настрою.
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02.06.2022 12:07 Відповісти
Вопрос знатокам ,а во время второй мировой гражданские тоже на оккупированную Гитлером территорию ездили?
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02.06.2022 12:12 Відповісти
Це погана практика нє хєр туди сюди шастать
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02.06.2022 12:12 Відповісти
просто суки! Я онимаю орки не выпускают, а это что за х..ня?!
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02.06.2022 12:20 Відповісти
где мой коментарий? я говорю что они просто С..КИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Мой муж должен на обочине Запорожья жить что б всю семю вывезти от сюда! потому что влада не спромоглась? к шашлыкам готовилась! С..ки!
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02.06.2022 12:32 Відповісти
Всё понятно , люди страдают , неудобно . Давайте строить логистические центры , опыт имеется .
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02.06.2022 12:44 Відповісти
на не подконтрольную территорию могут ехать только рагули, так как украинцев ждет подвал в лучшем случае
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02.06.2022 13:19 Відповісти
Ок, у меня в Мариуполе осталась бабушка, 84 года. Еле передвигается по квартире. Чудом выжила, я её уже заочно похоронил и оплакал, так как даже не надеялся что она осталась жива. Сейчас вышел на связь, собираюсь постараться выехать туда и вывезти её на подконтрольную территорию. Я рагуль по вашему?
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02.06.2022 14:28 Відповісти
не повезло бабушке уже 8,03 в марике не было ни света ни воды, те кто смотрел тоже оставили бабушку?
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02.06.2022 15:03 Відповісти
Смотрели родители, но они как раз за неделю до войны поехали в отпуск оставили сиделку. Она к ней все это время и ходила. Плюс у неё более менее хорошие соседки, тоже помогали чем могли.
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02.06.2022 16:53 Відповісти
 
 