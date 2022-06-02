В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються "пропихнути" "своїх людей", - учасник конкурсу Хвощевський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завершено конкурс з формування Ради громадського контролю при НАБУ.
Про це повідомив член ПО "Праве діло" та учасник конкурсу з формування Ради громадського контролю при НАБУ Олег Хвощевський, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, друзі, дозвольте Вас познайомити з Микитюком Антоном, а насправді - це не Антон, а Наполеон. На сторінці Антона у фейсбуці всього два поста. В першому посту він закликає голосувати за нього на конкурсі до Громадської Ради при НАБУ та отримує сім лайків під під цим постом. А в другому пості він повідомляє про те, що за нього проголосувало одинадцять тисяч сто одинадцять осіб з 13 тисяч учасників голосування. Під цим постом Антону ставлять п'ять лайків", - зазначив він.
"Це тобі не Олег Михайлик, який ходить із кулею біля серця і який став інвалідом у боротьбі з корупціонерами. Це не Олег Хвощевський, який з 14 року б'ється з Киваловими та його породженнями у судах та прокуратурах. Це чарівник Антон із двома постами у фейсбуці та п'ятьма лайками. Як це відбувається, що вже четвертий рік, ось таких Антонів пропихають у Ради при НАБУ, Прокуратурі, ДБР я не просто розповім, а й покажу. Схема не складна і не дуже затратна для тих людей, які стоять за Антонами. Нас просто "наепывают". Очищатимемося. Як на Росії у нас не буде, ми не раби", - підсумував Хвощевський.
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Усюди цей корупційний фсб-ний павук свої тенета розкинув
Тарас Чорновіл
1 год ·
Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.
Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.
Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.
І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.
Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
В ГНУ теж е така рада і 3 роки тому арестовали за взятку такого члена ради
За державу вони дбають...
Вся історія зеленої влади це історія приховування правди за будь-яку ціну.
Від особистої брехні Зе про вагнерівців до знищення свідків корупції у власних рядах, усування критиків, зачистки медіапростору та порушення Конституції.