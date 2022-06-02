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В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються "пропихнути" "своїх людей", - учасник конкурсу Хвощевський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

микитюк

Завершено конкурс з формування Ради громадського контролю при НАБУ.

Про це повідомив член ПО "Праве діло" та учасник конкурсу з формування Ради громадського контролю при НАБУ Олег Хвощевський, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, друзі, дозвольте Вас познайомити з Микитюком Антоном, а насправді - це не Антон, а Наполеон. На сторінці Антона у фейсбуці всього два поста. В першому посту він закликає голосувати за нього на конкурсі до Громадської Ради при НАБУ та отримує сім лайків під під цим постом. А в другому пості він повідомляє про те, що за нього проголосувало одинадцять тисяч сто одинадцять осіб з 13 тисяч учасників голосування. Під цим постом Антону ставлять п'ять лайків", - зазначив він.

"Це тобі не Олег Михайлик, який ходить із кулею біля серця і який став інвалідом у боротьбі з корупціонерами. Це не Олег Хвощевський, який з 14 року б'ється з Киваловими та його породженнями у судах та прокуратурах. Це чарівник Антон із двома постами у фейсбуці та п'ятьма лайками. Як це відбувається, що вже четвертий рік, ось таких Антонів пропихають у Ради при НАБУ, Прокуратурі, ДБР я не просто розповім, а й покажу. Схема не складна і не дуже затратна для тих людей, які стоять за Антонами. Нас просто "наепывают". Очищатимемося. Як на Росії у нас не буде, ми не раби", - підсумував Хвощевський.

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В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються пропихнути своїх людей, - учасник конкурсу Хвощевський 01
В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються пропихнути своїх людей, - учасник конкурсу Хвощевський 02
В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються пропихнути своїх людей, - учасник конкурсу Хвощевський 03
В Раду громадського контролю при НАБУ намагаються пропихнути своїх людей, - учасник конкурсу Хвощевський 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19


Тарас Чорновіл

1 год ·

Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.

Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.

Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.

І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.

Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
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02.06.2022 12:34
+8
Демсокира виграла конкурс, попросивши проголосувати своїх фоловерів. В чому "схема"? Нічого не заважало цьому Хвощевському зробити те ж саме.
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02.06.2022 12:34
+7
Він входив в "пакет" Демсокири, я, наприклад, голосував за всіх, кого відмітила Д7. Не треба розганяти зраду там де її нема. Хай Хвощевський попуститься. "Борець з 14го року"...
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02.06.2022 12:46
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Омбудсмен тепер теж буде Єрмаковською, бо Колю Котлету просто полякать висунули.
Усюди цей корупційний фсб-ний павук свої тенета розкинув
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02.06.2022 12:33 Відповісти
Демсокира виграла конкурс, попросивши проголосувати своїх фоловерів. В чому "схема"? Нічого не заважало цьому Хвощевському зробити те ж саме.
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02.06.2022 12:34 Відповісти


Тарас Чорновіл

1 год ·

Я справді не знаю, чи вдасться досягнути саме такого управлінського рішення. Але шанси на це є. Зараз Гонтарєву, як одного з найавторитетніших у світі антикризових фінансистів запрошують на переговори й фокус-групи стосовно майбутньої відбудови України. У Zеленського й Коломойського мав би починатися нервовий понос. Зрозуміло, що в центрі системи виділення коштів мають бути не лише іноземні, але й українські фінансисти, які добре знають із середини наші обставини, але не мають стосунку до нинішньої клептократичної Zе-влади.

Доки Zеленський тратить гроші на лобістів та іміджмейкерів для продажу свого "хєроічєского" образу в західних ЗМІ (слід визнати - має певні успіхи в надуванні іміджевої мильної бульки), у світових політичних та фінансових еліт ілюзій нема. Грошей на відбудову буде значно менше, ніж сподівалися спочатку, виділятимуть їх не одним-двома траншами, а упродовж багатьох років. І контролювати фінансування та освоєння коштів мають намір через своїх власних представників. Є шанс, що буде застосовано основний принцип реального Плану Маршалла, того, що був для Німеччини - гроші в обмін на реформи й демократію. У нашому випадку, ймовірно, ще й на голову Коломойського (але це під другий чи третій транш). І не тільки.

Ще одна погана новина для цієї Zлодійської влади - схоже на те, що і сам центр ухвалення рішень, і логістичний центр, і основний банківський та аудиторський оператори будуть розміщені поза межами України. Про це стало відомо завдяки полякам. Вони зараз борються за те, щоб головна централя розташувалася у Варшаві. Й мають на це свої аргументи. Бо попередньо ніби планували Лондон або Цюріх. Очікую, що зараз випустять на сцену усіх zелених шавок від клоунів подоляків та мілованових і до Єрмака з Кулебою гавкати вже не на НАТО, а на ЄС і (дуже обережно) на США.

І не ведіться на міловановські маніпуляції. Жодної вторинності й меншовартісності в цьому рішенні нема. Воно якраз на нашу користь: чим менше вкрадуть zеленсько-коломойські, тим більше дістанеться Україні й українцям.

Ще раз: стосовно керівної ролі Гонтарєвої жодних рішень ще не ухвалено, але ми сподіваємося.
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02.06.2022 12:34 Відповісти
Всі ці громадських контролі - прокладки для взятія денег для керівництва
В ГНУ теж е така рада і 3 роки тому арестовали за взятку такого члена ради
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02.06.2022 12:40 Відповісти
Він входив в "пакет" Демсокири, я, наприклад, голосував за всіх, кого відмітила Д7. Не треба розганяти зраду там де її нема. Хай Хвощевський попуститься. "Борець з 14го року"...
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02.06.2022 12:46 Відповісти
І хто ж це його пропихує? Невже Байден і тут заважає світочам демократії?
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02.06.2022 13:01 Відповісти
Невже ті ідіоти думають, що в таких корупційних умовах захід дасть нам гроші на відбудову ?
За державу вони дбають...
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02.06.2022 13:04 Відповісти
Нічого дивного, зелені брешуть як дихають.
Вся історія зеленої влади це історія приховування правди за будь-яку ціну.
Від особистої брехні Зе про вагнерівців до знищення свідків корупції у власних рядах, усування критиків, зачистки медіапростору та порушення Конституції.
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02.06.2022 13:13 Відповісти
битва крыс с гадюками. какой то чел с интербетонмаша против какого то непойми кто. шо за интербетнмаш? бетоном занимается? или машинами? какой с него толк в наб совете правоохранительного органа?
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02.06.2022 13:19 Відповісти
Яким був комунякою Зе таким і залишився, український народ воює з ордою, а ліцедій воює з Петром, йому треба обовязково виграти перегони, інакше йому зпгрожує, за його кадрову діяльнісьь. пожиттєае тому він повинен розчистити електоральне поле.
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02.06.2022 13:22 Відповісти
кому війна, а ze-каманді - піар і збагачення зарахунок громадян України. Ані пришлі к власті - прібірахлітся і сваліть із етой страни.
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02.06.2022 13:35 Відповісти
Демсокира - порохоботские мошенники. 4 года заседают в РАДЕ НАБУ и где результат?
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02.06.2022 22:14 Відповісти
А потом мы удивляемся как Кива попал в Раду,если за него никто не голосовал..Конечно Запад думал что нас захватят за три дня,зная сколько у нас предателей и какой коррупцией обложена вся страна.И только ГЕРОИЗМ простых украинцев спас Украину..
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02.06.2022 22:42 Відповісти
Схема понятна. При том что в этом году из Украины эвакуировались свыше 5 млн человек и 2 млн человек находится на оккупированной территории, электронных голосов в Раду НАБУ всего лишь на 400 меньше. В прошлом году суммарно проголосовало 14.064 украинца, в этом году 13. 664. Порохоботы тупо нанимают колл-центр и накручивают себе голоса, затем их люди в Раде НАБУ тупо саботируют работу, и следят чтобы по активам Порошенко не проводились расследования. Причём они занимают сразу все места чтобы никто кроме них не смог попасть в эту Раду НАБУ. Это не демократическая сокира это какая-то тоталитарная сокира, без плюрализма мнений. Пока Порошенко не посадят порохоботы как бурьян не позволят никаким новых росткам через них пробиться.
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02.06.2022 22:59 Відповісти
Какое отношение мы имеем к Порошенко, дядя? Партия достойная, я ее поддерживаю взносами. Подлиз и инфантилов не держим. Привыкайте к новым лицам, вы же их так любите.
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04.06.2022 12:12 Відповісти
Заныли страдальцы. Демсокира сила🤩.
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04.06.2022 12:10 Відповісти
 
 