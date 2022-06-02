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Порошенко (13231) членство в ЄС (930) Євросоюз (7018)

Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

порошенко

Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – одне з найважливіших завдань, яке потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль.

Про це сказав Петро Порошенко журналістам у Роттердамі в кулуарах Конгресу ЄНП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив – треба максимально використати це вікно можливостей і зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів.

"Наша команда брала безпосередню участь у формулюванні головного документа Конгресу. Є дуже коротке вікно можливостей, де ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, викинути загарбників і просунути країну у Європу", – говорить Порошенко.

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"Тому першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу", – зазначає Петро Порошенко.

"Дуже важливо, що про це чітко наголосили Голова Єврокомісії, Голова Європарламенту. Ви бачили вчора мої інтенсивні переговори, і всієї нашої делегації і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Робертою Метсолою. Це дуже важливо", – пояснює Порошенко.

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"Це величезна робота, яку в інший спосіб не здатні були б зробити. Я вважаю, що ми сьогодні ще не перемогли, але зробили величезний крок в правильному напрямку", – резюмує Порошенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
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02.06.2022 12:43
+22
Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
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02.06.2022 12:47
+21
Дід Микола
@malitskiy_
·
1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
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02.06.2022 12:56
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Пусть с Меркель встретится и надавит на неё , чтобы она встала на защиту Украины и СРОЧНОЕ вступление в ЕС И НАТО
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02.06.2022 12:35 Відповісти
Меркель вже звичайна пенсіонерка.
Що на неї тиснути?
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02.06.2022 13:34 Відповісти
Воу-воу! Тихіше! Коломойша гроші взяв щоб Україна не існувала, а ви про ЄС. Знову нарцисизм!
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02.06.2022 12:36 Відповісти
Мар'яна Безумна, коли стане головною з захисту прав людини - має ініціювати законопроект за розстріл за нарцисизм. Це як з телеканалом Еспресо - ростиш ти нарциси в себе вдома - значить розстріляємо твого сусіда.
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02.06.2022 12:45 Відповісти
Вся надежда на Порошенко
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02.06.2022 12:49 Відповісти
Сьогодні праздник у ОПи,
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.


За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.

В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.

В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."

(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
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02.06.2022 14:02 Відповісти
кожна згадка про Порошенка це голка у серці нашого народного президента малоросьні Володимира Олександровича - лідера **********! - коли ж його посадять нарешті?
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02.06.2022 12:43 Відповісти
Зєлєнскій не нарОдний, а нарІдний. Або ж у лапках.
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02.06.2022 13:32 Відповісти
наРотний)))
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02.06.2022 21:33 Відповісти
Як же його посадять??? Такивтік!
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02.06.2022 13:37 Відповісти
Мало того,что везде он вхожий,разговаривает без подготовки и листочка,так еще Порошенко потерял статус миллиардера.Зеослика и ОП разрывает на атомы
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02.06.2022 14:34 Відповісти
Разве это не зели работа, или он на шашлыках сейчас?!
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02.06.2022 12:45 Відповісти
Він не здібний до такої роботи.
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02.06.2022 12:49 Відповісти
Вистачить просто "він не здатний до роботи". Без "такої".
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02.06.2022 13:33 Відповісти
Часом і Порошенко стає бандерівцем
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02.06.2022 12:46 Відповісти
Часом?
Здається, вже віддавна.
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02.06.2022 12:48 Відповісти
Це коли він Чонгар розмінував? Чи коли Херсон здав?Чи азовців в полон здав? Чи гроші на армію в асфальт закатував?
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02.06.2022 12:50 Відповісти
ага часом,весело коли голова,то харчоприймач і не більше...ще на параді у 18му він цитував "Зродились ми великої години",доречі її зараз чогось не чути,бо навіть ця пісня рве їбала ********,і вибрали "політкоректну" Червону калину...
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02.06.2022 14:39 Відповісти
Давай Гетьман, Вы наша надежда!!!!
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02.06.2022 12:47 Відповісти
Дід Микола
@malitskiy_
·
1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
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02.06.2022 12:56 Відповісти
В чём не повезло Порошенко - во время его президентства Соединёнными Штатами руководил прихвостень путлера по фамилии Трамп, тот самый клоун, который недавно упрекнул Байдена, что "на Украину деньги есть, а на охрану школ - нет", будто бы финансирование охраны школ сократили и именно ради освобождения средств на помощь Украине. Трамп - та ещё гнида и она в Республиканской партии не одна, к сожалению.
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02.06.2022 13:04 Відповісти
а я- республіканець ( )... І за одного рудого до котрого "нашому" обрізаному як до Венери на "шаленій бджілці"... не варто із димокраатів ліпити Нельсонів Мандела та сестер ТаРаз.
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02.06.2022 14:53 Відповісти
зачекай, ти ж був ВОНАністом. А тепер зненацька "республіканець" . Шотаке? Як же бохіня?
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02.06.2022 15:26 Відповісти
добре, дотепний бовдуре, що пекельні борошна від стріл цибулі та не зачепили дупу, де ти тримаєш чіп пам'яті...
СуліВанятку та Марченку, скопіюй мої вітання та свою зазмієну Зе!більню.
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02.06.2022 16:10 Відповісти
почитавши вашу перепису,я вкотре переконався що квартал95 то помиї для недорозвинутих,де гумор нижче плінтуса і не смішний,а почитавши ваші дописи реготав, як свинюка)))
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02.06.2022 21:36 Відповісти
перепису,я та я?
Цур вас, най мене! Це все, цей дистриб'ютор оповитих змій...
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02.06.2022 22:03 Відповісти
Ну от і випускай Пороха після цього за кордон,всі карти **гералісімусу** портить,треба терміново випускати Арестовича
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02.06.2022 13:10 Відповісти
Можна б було аплодувати, якщо б оточення Порошенка не було таким же корумпованим як оточення Зеленського. А так обидва злодії та обидва зрадники
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02.06.2022 13:48 Відповісти
Пока жив, не сдерживай себя.
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02.06.2022 13:55 Відповісти
У *********-зеленожопой нечисти, помывшей и раздвинувшей булки для приема хрена *****, фамилия Порошенко вызывает истерику, потому как генетические рабы без хрена в опе жить не могут.
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02.06.2022 14:09 Відповісти
Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів ...

Я спасу Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!
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02.06.2022 13:51 Відповісти
Ты можешь только отсосать у ***** и зели, тебе, падаль, даже до галантерейщика- как до Киева рачки))))) Соси дальше! Другого такой отрыжке, как ты, не дано.
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02.06.2022 14:12 Відповісти
ну тобі звичайному гівноїду видніше.адже ти ж за зелупою усі ноцники вилизав)))
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02.06.2022 14:42 Відповісти
Втолмачьте, будь ласка, шо воно таке "нарцисизм" по украiнськi. I чому нi-зя?
Когда много говоришь, - так все политики говорят, когда хорошо выглядишь, - так это прекрасно,
когда умные речи глаголишь, - здорово; когда перед зеркалом отрабатываешь ораторское искусство, - это необходимо для ораторов и артистов (95ый квартал это знает, но не нарцисы);
очевидно, когда нравишься женщинам, - вот это пережить нельзя!
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02.06.2022 14:02 Відповісти
гАврора, а ти страждущая женщина чи так собі?
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02.06.2022 14:25 Відповісти
РЕСПЕКТ 5-ому Президенту України ПЕТРУ ПОРОШЕНКУ !!!
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02.06.2022 15:01 Відповісти
…остановить войну, выбросить захватчиков и продвинуть страну в Европу", - говорит Порошенко.

---------
Как выбросить захватчиков остановив войну, стесняюсь спросить? Петя такое уже делал в 15 году, что из этого вышло известно.
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02.06.2022 17:24 Відповісти
По одному м-2 кожен день відвойовували,а після--за один день віддали 30км зону!!! Достатньо
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02.06.2022 17:31 Відповісти
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04.06.2022 21:31 Відповісти
 
 