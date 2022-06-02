Порошенко у Роттердамі: Продовжуємо тиснути на партнерів, щоб Україна отримала статус кандидата в ЄС на найближчому саміті
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Надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – одне з найважливіших завдань, яке потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль.
Про це сказав Петро Порошенко журналістам у Роттердамі в кулуарах Конгресу ЄНП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив – треба максимально використати це вікно можливостей і зробити відмову від підтримки євроінтеграції України токсичною для європейських лідерів.
"Наша команда брала безпосередню участь у формулюванні головного документа Конгресу. Є дуже коротке вікно можливостей, де ми маємо зробити все, що від нас залежить, щоб зупинити війну, викинути загарбників і просунути країну у Європу", – говорить Порошенко.
"Тому першим пунктом для нас є заклик найбільшої європейської партії негайно надати Україні на найближчому саміті Європейського Союзу статус кандидата. І ми цього добилися. Зараз буде залежати від того, як інші партійні групи будуть працювати, як інші країни будуть працювати. Ми маємо зробити токсичною відмову Україні від статусу", – зазначає Петро Порошенко.
"Дуже важливо, що про це чітко наголосили Голова Єврокомісії, Голова Європарламенту. Ви бачили вчора мої інтенсивні переговори, і всієї нашої делегації і з Урсулою фон дер Ляєн, і з Робертою Метсолою. Це дуже важливо", – пояснює Порошенко.
"Це величезна робота, яку в інший спосіб не здатні були б зробити. Я вважаю, що ми сьогодні ще не перемогли, але зробили величезний крок в правильному напрямку", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Що на неї тиснути?
Нарешті, винен Порошенко!
Знайшли карманні прокурви?
У всьому винен Порошенко!
Скрутили ката Стуса ви?
Нарешті, винен Порошенко!
Що кумом є у сатани.
Нарешті, винен Порошенко!
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
За "здачу" Криму й сеперню
У всьому винен Порошенко!
За янукОвоча й ригню?
Постійно винен Порошенко.
Що зміг утримати межу?
Це не заслуга Порошенко.
Кордон без пострілів в миру?
Це не заслуга Порошенко.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі й у ОПі,
Подляки та дЄрьмакі.
В ОПі, бо ОПа-
Крайня плоть Зе!Беніна.
В ОПі, бо ОПа,
Обирала вся страна?
В ОПі, бо ОПа-
Блювотіння й "Слугів На..."
(під муз. супровід пісні, скомунідженої у "Братів Гадюкіних" (роялті, Зе!білам за нерви)).
Здається, вже віддавна.
@malitskiy_
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1 черв.
О, в які часи довелося жити!
Фашисти обзивають інших фашистами.
Нарциси обзивають інших нарцисами
Офіційних мільйонерів називають"прастимі парнями із народа".
Про сцикунів кажуть, що вони мають "залізні яйця".
І герой - не той хто мужньо б'є ворога на полі бою, а той хто не втік.
СуліВанятку та Марченку, скопіюй мої вітання та свою зазмієну Зе!більню.
Цур вас, най мене! Це все, цей дистриб'ютор оповитих змій...
Я спасу Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!
Когда много говоришь, - так все политики говорят, когда хорошо выглядишь, - так это прекрасно,
когда умные речи глаголишь, - здорово; когда перед зеркалом отрабатываешь ораторское искусство, - это необходимо для ораторов и артистов (95ый квартал это знает, но не нарцисы);
очевидно, когда нравишься женщинам, - вот это пережить нельзя!
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Как выбросить захватчиков остановив войну, стесняюсь спросить? Петя такое уже делал в 15 году, что из этого вышло известно.