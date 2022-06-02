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Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Сєверодонецьку тривають важкі бої, окупанти намагаються якомога швидше захопити все місто.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Сєверодонецьку тривають запеклі бої, противник захопив більшу частину міста. Вчора бійці Нацгвардії захопили 6 полонених зі складу 2-ї мотострілецької ЗС РФ - В'ячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинський, Сарафанов Андрій, Хвостіков Ілля, Уразовський Юрій. Усі вони мобілізовані з Луганської області, яких кинули в лобову атаку. Штурмовий загін був розгромлений, російські командири загинули, і тоді ці шестеро здались, тепер житимуть. Раніше брали у місті полонених зі складу штурмового загону 7-ї мотострілецької бригади", - зазначив журналіст.

Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з ЛНР, - Бутусов 01
Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з ЛНР, - Бутусов 02
Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з ЛНР, - Бутусов 03
Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з ЛНР, - Бутусов 04

За словами Бутусова, окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька, водночас українські воїни продовжують виконувати накази та оборонятись попри важку обстановку. Обидва мости через Сіверський Донець у місті російська артилерія постійно обстрілює.

Також дивіться: "Розпаковка" БМП командира 8-ї роти 35-ї мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитра Фурдуя. ВIДЕО

"Фотографії цих двох мостів почали викладати керівники нашої влади, фотографію у якому стані знаходиться основний Синецький міст виклав голова Військової адміністрації Сергій Гайдай. Також фото мостів викладають журналісти зарубіжних інформагенцій. І ніхто не називає у владі це "корегуванням вогню", звичайно, це загальнодоступна реальність", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з ЛНР, - Бутусов 05

"Українські воїни б’ються героїчно, противник активно застосовує артилерію, міномети калібром до 240 мм, танки та легку бронетехніку. Зараз у Сєверодонецьку йде важкий бій, росіяни намагаються якомога швидше захопити все місто. Причини швидкого заходу та просування противника у Сєверодонецьку не мають викликати подиву, про це багато разів попереджали", - підсумував він.

Також дивіться: Викриття вигаданого "подвигу" героя Росії капітана Фурдуя та викрадення його БМП воїнами 58-ї бригади. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+72
Вы посмотрите на эти лица. Это же дегенераты. Хлопцы ВСУ. Берегите себя Вы воюете реально с орками. 1 Наш Украинец стоит тысячи орков. Берегите себя. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.06.2022 12:48
+31
Так отож , с их стороны гибнет биомусор, лузеры, которые не нашли себе нормальную работу , а с нашей патриоты, цвет нации. Но у нас нет другого выбора. Мы обязательно победим. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 13:04
+23
Дай Боже Україна !!
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02.06.2022 12:49
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Бої за місто. І ще не відомо хто переможе.
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02.06.2022 12:47 Відповісти
Дай Боже Україна !!
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02.06.2022 12:49 Відповісти
А хто гарантію дає, Зеленский?
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02.06.2022 15:55 Відповісти
Вы посмотрите на эти лица. Это же дегенераты. Хлопцы ВСУ. Берегите себя Вы воюете реально с орками. 1 Наш Украинец стоит тысячи орков. Берегите себя. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.06.2022 12:48 Відповісти
🤣🤣🤣

Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.

Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у

діда:

- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а

москальский по сорок?

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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02.06.2022 12:55 Відповісти
Так отож , с их стороны гибнет биомусор, лузеры, которые не нашли себе нормальную работу , а с нашей патриоты, цвет нации. Но у нас нет другого выбора. Мы обязательно победим. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 13:04 Відповісти
Блдж, як нервує оте оркання. Заоркали вже саму суть, про яку треба казать і повторювати.
Воюємо не з орками, не з орками, лять, а з РОСІЯНАМИ.
З РОСІЯНАМИ!
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02.06.2022 13:08 Відповісти
І не з росіянами а з кацапами .. Росіянами вони були до 2014 року , після того вони - кацапня , русня і моцкальня . Вбивці і мародери ,, окупанти .
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02.06.2022 13:21 Відповісти
Ніби то це не одне і теж.
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02.06.2022 14:12 Відповісти
Обычные перепуганные мобилизованные лугандоны. Сами практически сдались. Это не десантники, ЧВКисты или кадыровцы...
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02.06.2022 14:30 Відповісти
Зрадників на гілляку.
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02.06.2022 12:52 Відповісти
Ну і харі
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02.06.2022 12:52 Відповісти
наркоманы обкуренные
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02.06.2022 12:55 Відповісти
Ех... Шкода що показали рила і зафіксували прізвища... Ці бомжі рашкі не потрібні, обмінювати не будуть. Зате вони вбивали наших воїнів... Пристрелити б на місці
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02.06.2022 12:55 Відповісти
Могло таке бути, що ці "сепари" самі ж ліквідували своїх рашистських командирів і потім здались у полон.
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02.06.2022 14:05 Відповісти
Можливо, такий був задум: пропустити багато військ рф вглиб Сєвдону, та втягти їх в багатомісячні вуличні бої за прикладом Маріуполя. Артилерія рф буде менше гатити по місту. На відміну від Маріка, Сєвдон не є в облозі, і вести там бої можна дуже довго.
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02.06.2022 13:00 Відповісти
А чому ні одного сінця під очами ?
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02.06.2022 13:01 Відповісти
Ну напевне тому, щоб вони нашим полоненим не наставили у відповідь сИнців.
Може синці краще ставити за кадром?
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02.06.2022 13:11 Відповісти
Это фото из серии "До и после".
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02.06.2022 13:45 Відповісти
Це бидло живе в Україні , жере хліб украінський і здає свою краіну
за п'ятак , бракує слів 😠
Якщо вам , гобліни місцеві , так хочеться срюського міру , так валіть туди , так як ми свою землю не віддамо клятому окупанту , щоби він іі
засрав , як всю расєю!
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02.06.2022 13:01 Відповісти
Снять фильм как им хорошо в плену и крутить на всех каналах

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02.06.2022 13:04 Відповісти
це до режисерів №95
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02.06.2022 14:51 Відповісти
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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02.06.2022 13:11 Відповісти
Шольца подобает выбрасывать из макитры вместе со штайнмайером, габриэлем и прочей коррумпированной шушерой, а в Германии таких - перебор! Эта прокупленная кремлёвской мафией партия, сегодня не должна стоять в Германии у руля, моё мнение.
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02.06.2022 13:29 Відповісти
мне одному видеться, что уж... больно ***** у них... наглоВАТО - уверенные: знают что в плену будут сигареты, жорево, мемуары на микрофон и интервью со "свиноматками"!?
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02.06.2022 13:13 Відповісти
Может, стоило б сначала - к массажистам: туловища размять да и *****...подправить!?
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02.06.2022 13:15 Відповісти
Интересно, сколькими языками владеют эти интеллектуалы на фотках?
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02.06.2022 13:15 Відповісти
Обиделся...
Слав Україні!
Героям Слава!
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02.06.2022 13:15 Відповісти
Захоплення в полон сепаратистів з ДНР повністю безперспективна і шкідлива дія - кацапи їх обмінювати не будуть а нам такі особи з добряче спотвореним "руzкім міром" мозком не потрібні і їх все одно доведеться депортувати в *********. До того ж сепаратисти з днр та лнр вже прославились звірствами щодо полоненних та мирних громадян України і саме тому брати їх в полон і залишати в живих не має сенсу.
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02.06.2022 13:16 Відповісти
среденстатичтические распространители рюзкава мира...
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02.06.2022 13:17 Відповісти
в кандалы и пусть отстраивают свой танбас.....
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02.06.2022 13:27 Відповісти
Как определить: "сдался" в плен или "взяли"в плен? Тут много пишут, что заставляют идти убивать.
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02.06.2022 13:37 Відповісти
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02.06.2022 14:03 Відповісти
Служил в тех краях в 15-16, там большинство такие рожи, одетые в фуфлыжные типа "адибасы"😁, и мы этот город иначе как Сепародонецк не называли.
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02.06.2022 14:23 Відповісти
Гражданка Безуглая! У Вас появился шанс заявить в СБУ на главу голова Военной администрации Сергея Гайдая. Нельзя терять ни минуты!
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02.06.2022 15:01 Відповісти
А за нас они воевать не захотели.
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02.06.2022 15:26 Відповісти
путлер освоил рюZZkую "феньку" ещё в школе...в Ютьюбе есть интересное фото...где гаденыш стоит рядом с питерскими бандюками...из подворотни...
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02.06.2022 17:52 Відповісти
Пентагон поставит в Украину новейший боевой дрон МQ-1С...кажуть шо аппарат этот замесит рабZeю их самолёты вертолеты со страшной силой...висит а воздухе 30 часов...высота полета 10 км..и полный спектр разных ракет...
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02.06.2022 17:58 Відповісти
 
 