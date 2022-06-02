Тривають важкі бої за Сєверодонецьк, в полон взято шістьох окупантів з "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж
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У Сєверодонецьку тривають важкі бої, окупанти намагаються якомога швидше захопити все місто.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В Сєверодонецьку тривають запеклі бої, противник захопив більшу частину міста. Вчора бійці Нацгвардії захопили 6 полонених зі складу 2-ї мотострілецької ЗС РФ - В'ячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинський, Сарафанов Андрій, Хвостіков Ілля, Уразовський Юрій. Усі вони мобілізовані з Луганської області, яких кинули в лобову атаку. Штурмовий загін був розгромлений, російські командири загинули, і тоді ці шестеро здались, тепер житимуть. Раніше брали у місті полонених зі складу штурмового загону 7-ї мотострілецької бригади", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, окупанти зайняли більшу частину Сєверодонецька, водночас українські воїни продовжують виконувати накази та оборонятись попри важку обстановку. Обидва мости через Сіверський Донець у місті російська артилерія постійно обстрілює.
"Фотографії цих двох мостів почали викладати керівники нашої влади, фотографію у якому стані знаходиться основний Синецький міст виклав голова Військової адміністрації Сергій Гайдай. Також фото мостів викладають журналісти зарубіжних інформагенцій. І ніхто не називає у владі це "корегуванням вогню", звичайно, це загальнодоступна реальність", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
"Українські воїни б’ються героїчно, противник активно застосовує артилерію, міномети калібром до 240 мм, танки та легку бронетехніку. Зараз у Сєверодонецьку йде важкий бій, росіяни намагаються якомога швидше захопити все місто. Причини швидкого заходу та просування противника у Сєверодонецьку не мають викликати подиву, про це багато разів попереджали", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у
діда:
- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
Воюємо не з орками, не з орками, лять, а з РОСІЯНАМИ.
З РОСІЯНАМИ!
Може синці краще ставити за кадром?
за п'ятак , бракує слів 😠
Якщо вам , гобліни місцеві , так хочеться срюського міру , так валіть туди , так як ми свою землю не віддамо клятому окупанту , щоби він іі
засрав , як всю расєю!
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
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