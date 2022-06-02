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За ніч окупанти не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

За ніч війська РФ не здобули успіху в Сєверодонецьку. ЗСУ посувають ворога на певних вулицях.

Про це повідомив під час телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація важка, але контрольована.

"Орки намагаються прорвати нашу оборону на всіх напрямках. Вийти на Лисичанськ рашисти намагаються з боку Золотого та Тошківки; наступають з боку Попасної та Комишувахи, та з Білогорівки, аби відрізати трасу "Лисичанськ-Бахмут", - зазначи він.

Також Гайдай повідомив, що пріоритетний напрямок наступу військ РФ - Сєверодонецьк. За ніч рашисти успіху не мали. Наші захисники продовжують проводити контратаки, посувати росіян на певних вулицях, вчора, як вже повідомляли, наші взяли в полон шістьох окупантів.

"Чекаємо на поліпшення ситуації, аби поповнити запаси продуктів та води для місцевого населення. В місті та селах громади залишаються до 15 тисяч мешканців. Евакуація з Сєверодонецька зупинена. Щодо Лисичанська - може поновитися, зараз спостерігаємо за безпековою ситуацією. З Гірської громади вчора вдалося вивезти людей. Але в цілому, евакуація з Луганщини наразі небезпечна. Радимо залишатися в укриттях!", - зауважує очільник регіону.

Він також інформує, що всі населені пункти області під постійними ворожими обстрілами. Лисичанськ - під українським контролем.

"Вчора орки вгатили по лікарні. До міста ще маємо можливість привозити гумвантажі. Рашисти не видохлися, їх багато, вони продовжують системно винищувати область. Наші захисники мужньо тримають оборону", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Тобто орки вже в місті.
Ну ясно..
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02.06.2022 13:02 Відповісти
трохи зайшли в місто вчора казали 80% контролюють тільки але нічого ще не значить
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02.06.2022 13:03 Відповісти
Та чорт з тим містом, потім все одно повернемо, зараз би наші найбоєздатніші підрозділи сохранити, які там знаходятсья
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02.06.2022 13:10 Відповісти
Організація стійкої оборони позицій українських військ на лівому березі Сіверського Донця, головним чином у промзоні Сєверодонецька, суттєво знижуватиме тиск ворога на Лісичанськ, що дозволятиме проводити успішну контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника з високого берега річки і підвищуватиме загальні втрати ворога в ближніх боях міської і промислової забудови. Таким чином можна воювати досить довго - на прикладі ДАПу, де було ще важче, адже приходилось навіть проїзджати сепарський блок-пост щоби нашим бійцям лише з двома автоматними ріжками потрапити в ДАП. А тут треба лише втримувати під нашим контролем переправи через річку.
Якщо вдасться таким чином стабілізувати обстановку, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Краматорськ при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може йти й мова. Натомість, відбуватиметься швидке вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
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02.06.2022 13:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.06.2022 13:23 Відповісти
оті 15 тисяч щ не виїхали то на 95% сепарня і вата. Вони чекають своїх. не переймайтеся за них.
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02.06.2022 14:31 Відповісти
Не факт.
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02.06.2022 22:32 Відповісти
 
 