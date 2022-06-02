Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади, переїжджайте на підконтрольну територію, - Верещук

Педагогів на окупованих територіях закликають не працювати на рашистів та переїжджати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила віце-премє'рка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Менш ніж за три місяці розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох батьків і педагогів це час приймати рішення. Давайте чесно: на тимчасово окупованих територіях, до їх возз'єднання з Україною, нормального життя не буде. Окрім купи юридичних проблем, є ще одна - Україна буде воювати за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. Тут ми маємо бути чесними один з одними", - наголосила вона.

За словами Верещук, зараз опускається залізна завіса між цивілізацією та дикістю.

"Багато мешканців на тимчасово окупованих територіях зараз вирішують для себе: з якої сторони паркана вони хочуть опинитись: з цієї, або з тієї. Те, куди у вересні підуть вчитися діти може буквально визначити долю: і дітей, і батьків. ... Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади. Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні", - зазначила віце-прем'єрка.

Також Верещук звернулась до педагогів: "Не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але, вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено".

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