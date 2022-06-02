УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6146 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 351 19
війна (56389) діти (4402) освіта (1042) окупація (5829) вчитель (319) Верещук (605)

Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади, переїжджайте на підконтрольну територію, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,авдіївка

Педагогів на окупованих територіях закликають не працювати на рашистів та переїжджати на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила віце-премє'рка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Менш ніж за три місяці розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох батьків і педагогів це час приймати рішення. Давайте чесно: на тимчасово окупованих територіях, до їх возз'єднання з Україною, нормального життя не буде. Окрім купи юридичних проблем, є ще одна - Україна буде воювати за свої землі: тому тимчасово окуповані території можуть бути зоною бойових дій. Тут ми маємо бути чесними один з одними", - наголосила вона.

За словами Верещук, зараз опускається залізна завіса між цивілізацією та дикістю.

"Багато мешканців на тимчасово окупованих територіях зараз вирішують для себе: з якої сторони паркана вони хочуть опинитись: з цієї, або з тієї. Те, куди у вересні підуть вчитися діти може буквально визначити долю: і дітей, і батьків. ... Не ведіть дітей вчитись в окупантські навчальні заклади. Переїжджайте на підконтрольну територію. Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів дуже важко. Але майбутнє тут з нами, а не там з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні", - зазначила віце-прем'єрка.

Також Верещук звернулась до педагогів: "Не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але, вашу кар’єру педагога на цьому буде завершено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надалі обміни військовополоненими – спільна робота ГУР та СБУ, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
то візьми і вивези їх,Верещучка, чи то вже не твоя проблема?
показати весь коментар
02.06.2022 13:10
+13
дайте ей уже зонтик, и пусть летит на....й
показати весь коментар
02.06.2022 13:14
+10
Ти,що перед війною говорила? Ти говорила, що евакуйовувати людей з прифронтової зони немає необхідності.Ми пам'ятаємо, не забудемо.Відповіси.За все.
показати весь коментар
02.06.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Азовців здали у полон і евакуація закінчилась?
показати весь коментар
02.06.2022 13:08 Відповісти
то візьми і вивези їх,Верещучка, чи то вже не твоя проблема?
показати весь коментар
02.06.2022 13:10 Відповісти
дайте ей уже зонтик, и пусть летит на....й
показати весь коментар
02.06.2022 13:14 Відповісти
рже ця зелена кобила про одне.Але справи її свідчать про інше ...
https://war.obozrevatel.com/ukr/putinu-za-den-zdali-vse-pro-scho-vin-mriyav-hto-rozminuvav-chongar.htm
показати весь коментар
02.06.2022 13:28 Відповісти
Им некогда с этим разбираться.Они вытащили Медведчука и устроили шоу с Порошенко.
Кто то верит,что Медведчук не мог покинуть Украину,бедный,несчастный человек?Все,кто хотел, выехали с чемоданами денег
показати весь коментар
02.06.2022 13:31 Відповісти
Вона білше по зраді та по балаканині.
показати весь коментар
02.06.2022 13:15 Відповісти
От чому люди з неприємною зовнішністю, з неприємною манерою спілкування, з неприємним голосом лізуть в президенти, диктори, віце-прем`єри незрозумілих міністерств і тп...
показати весь коментар
02.06.2022 13:23 Відповісти
ну, на счет внешности тут не совсем в тему. для своего возраста верещук выглядит вполне неплохо. лет 20 назад наверно была вообще шикарной. в остальном спорить не буду.
показати весь коментар
02.06.2022 13:42 Відповісти
Фанатка ху@ла Верещук не знає, що зараз відбувається?

Окупанти не випускають людей з Херсонської області, - заявив Голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.
показати весь коментар
02.06.2022 13:25 Відповісти
Легко сказать а куда выезжать и где жить. Ещё две недели назад Подоляк говорил что херсон будет освобождён притом жестко. Вообще такие заявления говорят о том что освобождение видимо не планируется
показати весь коментар
02.06.2022 13:36 Відповісти
как куда? в селах куча пустых хат. дадут землю. огород. помогут соседи. если не рукожоп, то будешь нормально жить.
показати весь коментар
02.06.2022 14:01 Відповісти
Ти,що перед війною говорила? Ти говорила, що евакуйовувати людей з прифронтової зони немає необхідності.Ми пам'ятаємо, не забудемо.Відповіси.За все.
показати весь коментар
02.06.2022 13:37 Відповісти
А куда уехали миллионы украинцев? Я не говорю сейчас о состоятельных людях. Большинство не имело ни средств, ни готового жилья, но они уехали из зон боевых действий и от оккупациии. Все в равных условиях. Мои родственники из Лимана оставили добротный дом, хозяйство и уехали. А кто не хотели уезжать пересидели в подвале и с хлебом солью встречают "ацвабадителей". Молодая здоровая женщина, двое деток, от квартиры уже ничего не осталось, она сидит в подвале под обстрелами в антисанитарных условиях, но эвакуироваться отказывается. Это их осознанный выбор. Знаю о чем говорю.
показати весь коментар
02.06.2022 14:15 Відповісти
А сколько уехавших уже получило выплаты как ВПО? Сколько стоит месячная аренда жилья на семью, а питание, а лекарства для больных? Где взять деньги если в регионе нет работы? За что купить смену одежды, ведь выехали зимой или в начале весны? Кто даст ответы на кучу подобных вопросов ВПО? Я знаю о чем говорю.
показати весь коментар
02.06.2022 15:20 Відповісти
в село. есть куча тер громад которые помогают. понятно что это не мегаполис. дают дом, огород, едой и вещами помогают. если вы своими руками умеет что то делать, то вес норм будет.
показати весь коментар
02.06.2022 14:37 Відповісти
Ах ти ж **** така!
Розмінувала весь південь,а тепер **** *ш,не ходіть в школу до кацапів!
Бери червоний хрест і їдь забирай дітей,та їх батьків,а не чекай поки їх вивезуть в рашу!
показати весь коментар
02.06.2022 15:45 Відповісти
 
 