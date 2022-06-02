Всі російські службовці та судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав готувати сьомий пакет санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у зверненні до парламенту Люксембурга.

"Потрібно ще більше санкцій проти Росії за війну. Як тільки запрацює 6-й санкційний пакет, ми всі маємо готувати 7-й. Усі російські службовці, які працюють на війну та всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, їхні активи та активи інших санкційних осіб як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, що зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені.

"Треба знайти юридичну можливість їх конфіскувати і спрямувати на відшкодування збитків, які Росія завдала жертвам війни. Це буде справедливо та повчально для агресора. Треба показати, що європейська єдність перевершує будь-які сумніви щодо здатності Європи захищати свої цінності", - підсумував президент.

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