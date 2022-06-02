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Всі російські службовці та судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,україни,зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав готувати сьомий пакет санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у зверненні до парламенту Люксембурга.

"Потрібно ще більше санкцій проти Росії за війну. Як тільки запрацює 6-й санкційний пакет, ми всі маємо готувати 7-й. Усі російські службовці, які працюють на війну та всі російські судді, які працюють на репресії, повинні потрапити під санкції", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, їхні активи та активи інших санкційних осіб як фізичних, так і юридичних, а також активи російської держави, що зберігаються в іноземних юрисдикціях, мають бути заморожені.

"Треба знайти юридичну можливість їх конфіскувати і спрямувати на відшкодування збитків, які Росія завдала жертвам війни. Це буде справедливо та повчально для агресора. Треба показати, що європейська єдність перевершує будь-які сумніви щодо здатності Європи захищати свої цінності", - підсумував президент.

Також читайте: У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
А шо там з журналшлюхами медведчука, які ведуть тєлємарафон? дєрьмак, татаров, дємченко, портнов, бужанський - це лайно досі *********
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02.06.2022 13:32
+11
Може почнемо з дєрмака?
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02.06.2022 13:28
+5
А украинские, Господин Президент? И их тоже?
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02.06.2022 13:38
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Може почнемо з дєрмака?
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02.06.2022 13:28 Відповісти
А шо там з журналшлюхами медведчука, які ведуть тєлємарафон? дєрьмак, татаров, дємченко, портнов, бужанський - це лайно досі *********
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02.06.2022 13:32 Відповісти
Тпрууу, астанавись...Ты так и Венедиктову с ванечкой под санкции заведешь...
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02.06.2022 13:35 Відповісти
А украинские, Господин Президент? И их тоже?
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02.06.2022 13:38 Відповісти
с украинских уже сейчас можно начинть - "нi обiцянок, нi пробачень"...
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02.06.2022 13:42 Відповісти
начать надо с этих
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02.06.2022 13:40 Відповісти
І тільки пропагандистку Овсяннікову треба запросити в Україну, щов вчила малоросів "правдє".
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02.06.2022 13:40 Відповісти
https://x.facebook.com/slidstvo.info/photos/a.376099935794421/5651017724969256/?type=3&source=48
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02.06.2022 13:41 Відповісти
Навіщо ти наказав викрасти Чауса з Молдови? Чи це другоє?
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02.06.2022 13:46 Відповісти
Может с себя начнет? ********** палочки, термос, концерт для убийц Рыбака, убийство разведчика Журавля, вагнеровцы, велике крадiвництво, вакцинация, просто перестать стрелять, шашлычки вместо топлива и оружия для армии, оман ............ дерьмак, татаров портнов ........
А еще не забыть судей, прокурворов и ментов, которые отпускают сепаров и вату.........
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02.06.2022 13:49 Відповісти
...термос, зняття клістронів з ПВО, арешт спецназу який готувався повторити операцію з Цемахом...
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02.06.2022 14:08 Відповісти
Вова, прекрасна ідея. Та давай почнемо з тих мокшан, яким піщанська понавидавала дозволів, та ОПи презЕдента.
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02.06.2022 13:49 Відповісти
Краще на шибеницю, зоб висіли на красній площі тижня з два- як висіли фашиські генерали
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02.06.2022 14:07 Відповісти
А українські? А татаров, дєрмак?
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02.06.2022 15:23 Відповісти
Не під санкції, а у нас мають бути порушені відносно них кримінальні провадження, а вони оголошені у міжнародний розшук!
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02.06.2022 15:37 Відповісти
 
 