Вдячний Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. Ваш потенціал потужніший, ніж у декого, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Люксембургу, подякував цій державі за своєчасне постачання зброї Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вдячний владі та народу Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. На відміну від інших держав Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв. Але ви проявили солідарність масштабу великої нації та надали оборонну допомогу вчасно й без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб", - зазначив глава держави.
Крім того, він подякував Люксембургу за підтримку санкцій проти РФ.
"Я вдячний вам і за участь у санкційному тиску на Росію. Тільки разом усі демократичні держави можуть забезпечити такі умови, щоб Росія задовольнилася масштабом власної території й не посягала на життя інших країн", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Як повідомляють журналісти, переговори між бельгійським військовим відомством та приватною технологічною компанією *** зірвалися через ціну на броньовані гаубиці.
"Дуже складно вести переговори, якщо контрагент просить більш ніж удесятеро більше, ніж він заплатив за це сам", - розповіло джерело. Компанія ***, дочірнє підприємство якої спеціалізується на озброєнні, також не дозволило фахівцям бельгійської армії перевірити стан гаубиць перед покупкою.
При цьому в Міноборони країни також сказали, що M109 продали іншій стороні, проте невідомо, кому саме. *** не коментує це.(*** прокоментую БЕЛЬГІЙСЬКА КОМПАНІЯ ОІП дуже любить бабло).
"Так що поставок [самохідних артустановок в Україну] не буде, але це не через принципові міркування", - уточнила міністр оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю виданню De Standaard.
угорщина- як гівно у полонці
She said: "He has one image in the media and another picture in these discussions. We looked for a solution to his concerns. He described his concerns and a solution was finally found," with this solution to mainly concern an import derogation (delaying the implementation of an EU regulation - ed.) for Hungary, and also for Slovakia and the Czech Republic, while they put in place adequate refinery facilities in their own countries."
як так сталось,що було заблоковано виробництво Нептуна(після 2014) і запуск патронного заводу ?
Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії Stiletto в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось?
Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пише Під прицілом.
"чтоб дурь каждого била видна! "
Нагадаю, у Вільхи і Вільхи-М дальність 70-130 км, а у HIMARS, котрі ми зараз виклянчуємо і котрі повинні змінити всю війну на нашу користь - до 70 км з тим ***********, який нам нададуть США.
При всій повазі протикорабельна зброя типу Нептунів нам війну не виграє, хоч і лайк за орківський флагман. Так само і з патронами - на щастя є їх запаси або є де придбати. Новий патронний завод мав би сенс при переході з 7.62, але вбухати купу грошей в заміну калашматів при обмеженому загальному бюджеті було б помилкою - війна то у нас артилерійська.
Та і все це деталі на загальному фоні провалу двох оборонних бюджетів, бо Хомчак і Таран мірялись піпіськами.
місця не вистачить, дорогой, скільки зробив Порох для оборони України, бо
нині Україну захищає армія, створена Порохом та недорозвалена Ослом !
тварюка
виродок кончений.
тупоголовий...
Ху№ло підпишеться під кожним словом
якщо Осьол довпойоб, то він навіть для х..ла довпойоб!
це - медицина
у Діда гарні "какашки", нівроку !
Його дідусь, - великий герцог Люксембурзький Анрі, а тато, - спадкоємець трону герцог Гійом.
Принц підріс, але все ще проситься на руки до батька і до матері. )))
колысь начнёт и у квартала со слугами щупать...