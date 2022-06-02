УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4481 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
13 203 50
війна (56389) Зеленський (17431) зброя (5750) Люксембург (76)

Вдячний Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. Ваш потенціал потужніший, ніж у декого, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Люксембургу, подякував цій державі за своєчасне постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Вдячний владі та народу Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. На відміну від інших держав Люксембург не має великих військових складів чи значних оборонних виробництв. Але ви проявили солідарність масштабу великої нації та надали оборонну допомогу вчасно й без зайвої бюрократії, як і належить людям з великою душею. Ви довели, що ваш потенціал – потужніший, ніж у декого з тих, хто залишився слабким навіть попри значно більший географічний масштаб", - зазначив глава держави.

Крім того, він подякував Люксембургу за підтримку санкцій проти РФ.

"Я вдячний вам і за участь у санкційному тиску на Росію. Тільки разом усі демократичні держави можуть забезпечити такі умови, щоб Росія задовольнилася масштабом власної території й не посягала на життя інших країн", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люксембург надав українській армії озброєння на €50 мільйонів, - прем'єр Беттель

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
Своє виробництво зброї просрав, а тепер бігає по світу з протягнутою рукою.
показати весь коментар
02.06.2022 13:42
+17
При правлінні цього бородатого довпойопа, не було закуплено жодного снаряду чи броніка для ЗСУ. А тепер тварюка ходить з протянутою рукою по світу. виродок кончений. А чим ти тупоголовий думав всі ці 2.5 роки?!!
показати весь коментар
02.06.2022 13:44
+15
Люксембург в цифрах оказывает довольно приличную помощь. Спасибо!
показати весь коментар
02.06.2022 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"У декого" - це напевне в України імені Зєлєнского?
показати весь коментар
02.06.2022 13:35 Відповісти
Коли держава(Бельгія) ГНИЛА -вона не контролює власну "оборонку"...

Як повідомляють журналісти, переговори між бельгійським військовим відомством та приватною технологічною компанією *** зірвалися через ціну на броньовані гаубиці.

"Дуже складно вести переговори, якщо контрагент просить більш ніж удесятеро більше, ніж він заплатив за це сам", - розповіло джерело. Компанія ***, дочірнє підприємство якої спеціалізується на озброєнні, також не дозволило фахівцям бельгійської армії перевірити стан гаубиць перед покупкою.

При цьому в Міноборони країни також сказали, що M109 продали іншій стороні, проте невідомо, кому саме. *** не коментує це.(*** прокоментую БЕЛЬГІЙСЬКА КОМПАНІЯ ОІП дуже любить бабло).

"Так що поставок [самохідних артустановок в Україну] не буде, але це не через принципові міркування", - уточнила міністр оборони Людовін Дедондер в інтерв'ю виданню De Standaard.
показати весь коментар
02.06.2022 14:06 Відповісти
не скавчи дурка
показати весь коментар
02.06.2022 14:25 Відповісти
Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер 1 червня під час свого виступу перед парламентарями заявила, що Україна таки отримає САУ M109 із бельгійських складів. Перші артустановки уже вирушили в Україну, фактичним постачальником виступила приватна компанія ***, пише Army Recognition.
показати весь коментар
02.06.2022 15:05 Відповісти
Люкс-ембург-це круто
угорщина- як гівно у полонці
показати весь коментар
02.06.2022 13:40 Відповісти
Kallas also told EU policy media portal Euraktiv that one of the main opponents of any embargo, Hungary's Victor Orban, had proved constructive on the day.

She said: "He has one image in the media and another picture in these discussions. We looked for a solution to his concerns. He described his concerns and a solution was finally found," with this solution to mainly concern an import derogation (delaying the implementation of an EU regulation - ed.) for Hungary, and also for Slovakia and the Czech Republic, while they put in place adequate refinery facilities in their own countries."
показати весь коментар
02.06.2022 16:03 Відповісти
Своє виробництво зброї просрав, а тепер бігає по світу з протягнутою рукою.
показати весь коментар
02.06.2022 13:42 Відповісти
ти пороха питаешь чи найвеличнішого??
показати весь коментар
02.06.2022 13:48 Відповісти
ЗАпитання до "сивочолого"..

як так сталось,що було заблоковано виробництво Нептуна(після 2014) і запуск патронного заводу ?

Президент Петро Порошенко та його бізнес-партнер та перший екс-заступник голови РНБО Олег Гладковський (Свинарчук) відмовили всесвітньовідомій компанії Stiletto в будівництві патронного заводу на території України. Чому так сталось?
Схоже, через певні політичні домовленості очільників держави з країною-агресором, пише Під прицілом.
показати весь коментар
02.06.2022 13:55 Відповісти
не викидайте 5 копійок у спам !!

"чтоб дурь каждого била видна! "
показати весь коментар
02.06.2022 13:57 Відповісти
Нажаль діло Свинарчука продовжили наступники. При Пе мінус патронний завод і Нептуни. При Зе мінус патронний завод, Нептуни та ще і мінус Вільха, котру поставили на озброєння при Пе у 2018-му. Але поставлені Зе на озброєння Хомчак з Тараном сказали, шо Вільху нам не треба і додаткові ракети замовляти не будемо окрім тих, що накупив Пе і які вже на складах - десь біля 100 шт.

Нагадаю, у Вільхи і Вільхи-М дальність 70-130 км, а у HIMARS, котрі ми зараз виклянчуємо і котрі повинні змінити всю війну на нашу користь - до 70 км з тим ***********, який нам нададуть США.

При всій повазі протикорабельна зброя типу Нептунів нам війну не виграє, хоч і лайк за орківський флагман. Так само і з патронами - на щастя є їх запаси або є де придбати. Новий патронний завод мав би сенс при переході з 7.62, але вбухати купу грошей в заміну калашматів при обмеженому загальному бюджеті було б помилкою - війна то у нас артилерійська.

Та і все це деталі на загальному фоні провалу двох оборонних бюджетів, бо Хомчак і Таран мірялись піпіськами.
показати весь коментар
02.06.2022 14:15 Відповісти
як ******* мінус нептун при поросі якщо при ньому він вийшов на випробування.але ти ****** шльондра аж не смішно
показати весь коментар
02.06.2022 14:29 Відповісти
Тим більше. Значить не мінус Нептун. Але краще писати при Пороху. При поросі схоже, наче ви знущаєтесь. А чого ви злий чи зла такі? Я тут в камєнтах недавно, це така норма спілкування - зійти на гівно на рівному місці?
показати весь коментар
02.06.2022 14:39 Відповісти
та ні день дурнуватий.тай визвірився,вибачаюсь
показати весь коментар
02.06.2022 21:21 Відповісти
а я нагадаю,як мінімум один завод,який почав виробництво 152х снарядів,і готувався почати роботи по випуску 155х,що обісрався? а ще налагодженно випуск реактивних снарядів,від 80 до 300 мм що знову всрався,а ще нептун,а ще велись роботи по власні ствольній артилеріїта ж богдана.випуск стволів для д30,що знову всрався,а все тому що ти тупий зелебоб і до 24.02 тобі БУЛО ***** чим жила українська оборонка і що вона робила
показати весь коментар
02.06.2022 14:28 Відповісти
2017 рік, на заводі в Кременчугу...
показати весь коментар
02.06.2022 15:07 Відповісти
Стугна, Вільха, модернізація Т-64, виробництво БТР-3А та БТР-4....

місця не вистачить, дорогой, скільки зробив Порох для оборони України, бо

нині Україну захищає армія, створена Порохом та недорозвалена Ослом !
показати весь коментар
02.06.2022 15:10 Відповісти
"Коли це сталось":24 лютого були обстріляні склади в Калинівці.Якщо ваш зе кращий за пороха то чому за ТРИ роки не спромігся захистити наявні **********,не кажучи про випуск нових.
показати весь коментар
02.06.2022 17:07 Відповісти
"Готов принять с любов стороны"
показати весь коментар
02.06.2022 15:44 Відповісти
Люксембург-маленька держава з великим серцем-респект...
показати весь коментар
02.06.2022 13:43 Відповісти
При правлінні цього бородатого довпойопа, не було закуплено жодного снаряду чи броніка для ЗСУ. А тепер тварюка ходить з протянутою рукою по світу. виродок кончений. А чим ти тупоголовий думав всі ці 2.5 роки?!!
показати весь коментар
02.06.2022 13:44 Відповісти
бородатийдовпойоп
тварюка
виродок кончений.
тупоголовий...

Ху№ло підпишеться під кожним словом
показати весь коментар
02.06.2022 14:08 Відповісти
ну і ?

якщо Осьол довпойоб, то він навіть для х..ла довпойоб!

це - медицина
показати весь коментар
02.06.2022 15:13 Відповісти
Люксембург в цифрах оказывает довольно приличную помощь. Спасибо!
показати весь коментар
02.06.2022 13:48 Відповісти
С миру по нитке... До слез стыдно, что мы вынуждены побираться для защиты страны, в то время, как могли развивать свой впк. Кое-кому проклятый асфальт с дорогами хочется просто в жопу засунуть!
показати весь коментар
02.06.2022 13:51 Відповісти
Про асфальт это вы зря, в ЕС не берут страну у которых дороги из говна вымащенны, потом не кто не думал в мире что Фуйло мозгом ******* и начни бомбить города
показати весь коментар
02.06.2022 13:57 Відповісти
Это приговор для правителя. Имея войну с 14-го и растущий на дрожжах фашизм на границах,.не думать о войне может только недалёкий ушлепок.
показати весь коментар
02.06.2022 14:29 Відповісти
найбільша "вина" Пороха,що він створив настільки нормальні умови,що бидло-насєлеєніє забуло про ту війну і в 19му **** і "устало" від неї
показати весь коментар
02.06.2022 14:31 Відповісти
За ціну 10 км дороги можна було дивізіон Нептунів замовити
показати весь коментар
02.06.2022 15:09 Відповісти
Вопрос - посредством чего реализуется логистика в стране?
показати весь коментар
02.06.2022 14:01 Відповісти
Залізниця
показати весь коментар
02.06.2022 14:30 Відповісти
Судячи з того, куди б'є РФ - це залізниця і море. Дороги також важливі, але якщо все знали про напад за рік, то можна було тимчасово змістити приорітети в держ.витратах на цей час.
показати весь коментар
02.06.2022 14:34 Відповісти
Молодець, продовжує приймати з "...усіх сторін" .,
показати весь коментар
02.06.2022 13:51 Відповісти
Имеется в виду США ,Байден на весь мир заявил о ленд Лизе а потом усрался
показати весь коментар
02.06.2022 13:54 Відповісти
Байден "усрался" гаубицями, РСЗО, вертольотами, сотнею М-113... та ін.

у Діда гарні "какашки", нівроку !
показати весь коментар
02.06.2022 15:16 Відповісти
Принц Карл Люксембурзький. Тут йому один рік, а нещодавно в травні йому виповнилося вже два роки.
Його дідусь, - великий герцог Люксембурзький Анрі, а тато, - спадкоємець трону герцог Гійом.

показати весь коментар
02.06.2022 13:56 Відповісти
маленький люксембургобендерівець
показати весь коментар
02.06.2022 13:59 Відповісти
Багато фоток з маленьким принцом, - https://royalchildreneurope.tumblr.com
Принц підріс, але все ще проситься на руки до батька і до матері. )))

показати весь коментар
02.06.2022 14:54 Відповісти
Досить пустозвонства щодобового. Шукайте, блд, снаряди 152 мм.!
показати весь коментар
02.06.2022 14:21 Відповісти
Взагалі то пороха потрібно спитати про все
показати весь коментар
02.06.2022 14:22 Відповісти
а ну ****** давай про що ,бо бачу вас ****** зеїбанутих мало русня викосила
показати весь коментар
02.06.2022 14:32 Відповісти
Боневтік, ти також не зловживай речовинами.
показати весь коментар
02.06.2022 14:44 Відповісти
ну ниччо...колысь буба научится взвешивать бейцы не токо у европейских лидеров...
колысь начнёт и у квартала со слугами щупать...
показати весь коментар
02.06.2022 14:59 Відповісти
Люксембург маленькая страна с душой великана.
показати весь коментар
02.06.2022 17:31 Відповісти
"Ми ж не німці"
показати весь коментар
02.06.2022 21:30 Відповісти
 
 