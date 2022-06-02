Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Кожному українцю хочеться, щоб окуповані території були звільнені якомога швидше.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя", - зазначив глава держави.















