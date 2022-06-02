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Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кожному українцю хочеться, щоб окуповані території були звільнені якомога швидше.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя", - зазначив глава держави. 

Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 01
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 02
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 03
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 04
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 05
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 06
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 07
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський 08

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Слишком дорого обходится обучение клована народу Украины. Оплата идет самым ценным - жизнью невинных детей.
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02.06.2022 14:07
+22
Та який другий термін, його за перший вже давно судити треба...
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02.06.2022 14:08
+20
Уточни, півень зелений, що для тебе "усі наші території"?
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02.06.2022 14:04
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Зуб даєш що забереш Крим?
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02.06.2022 14:01 Відповісти
Пока 95 квартал не пойдет в атаку Крым не возможно освободить
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02.06.2022 14:21 Відповісти
обоснуй , в чем намек ? или так, от нехер делать ляпнул.
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02.06.2022 14:04 Відповісти
тут я полностью согласен .
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02.06.2022 14:03 Відповісти
Слишком дорого обходится обучение клована народу Украины. Оплата идет самым ценным - жизнью невинных детей.
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02.06.2022 14:07 Відповісти
Народ бы еще кто-то научил пользоваться мозгами и не выбирать клоунов в воюющей стране...
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02.06.2022 20:06 Відповісти
Населення окупованих територій так не думає
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02.06.2022 14:09 Відповісти
А орки кожний день мухомори їдять. Поставки далекобійної зброї зі США в Україну несуть загрозу території Росії. Через це Україні потрібна "повна демілітаризація". Голова комісії Радфеду із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов назвав НАТО співучасником "русофобського київського режиму". І тепер, на його думку, Росія не має іншого виходу, "ніж у повному обсязі завершити демілітаризацію всієї території, звідки виходить пряма військова загроза Росії, "ЛНР", "ДНР".
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02.06.2022 14:03 Відповісти
Уточни, півень зелений, що для тебе "усі наші території"?
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02.06.2022 14:04 Відповісти
"зе" хочеш бути в друге обраним народом України президентом? До закінчення першого свого президентського терміну виконай те,що сказав-"Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави"
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02.06.2022 14:06 Відповісти
Та який другий термін, його за перший вже давно судити треба...
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02.06.2022 14:08 Відповісти
Та якось вже перший взяв. А зараз глянь - по тєлєку який небритий втомлений рейнджер у камуфлі..і другий буде і третій..Вже і першу лєді знову піарять..пічалька повна..
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02.06.2022 19:23 Відповісти
Згодна. Вірю в ЗСУ! Господи ,допоможи і збережи життя!Вони вюють за світло проти тьми!
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02.06.2022 14:09 Відповісти
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02.06.2022 14:10 Відповісти
ви можете і цінити але орки не, і яим довше залишаються люди під окупаціей тим більше когось вбивають гвалтують мародерять і руйнують житло більше мілліона в окупації і їх потрібно звільянти зрозуміло що будуть втрати серед військових без цього неможливо звільнити але ця підготовка публіки повторювань зеленского вже достала що втомився воювати вже?про те що при деокупації буде багато загиблих для чого?чи ти готов подарувати оркам наш південь з мілліоним населенням бо при звільненні півдня чи сходу можуть бути жертви хай краще орки вбивають грабують їх тобто головнокомандуючий натякає не звільянти українські землі і шукає отмазку бо можуть загинути наші солдати так навіть якщо ти подаруеш південь далі через рік буде Дніпро Київ Віница Львів і вся Україна окупована тут або ми або вони ніяких компромісів і торгів наших теріторій з окупантом і обговуорбвань не може бути і мова і навіть заїкаться не потрібно про якись переговори про Крим або південь і Донбас вони ніколи не отдадуть добровільно нам, ЗСУ тільки їх звільнить
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02.06.2022 14:13 Відповісти
Нам дали 40 млрд., щоб ми з автоматами в наступ йшли? Може ж зброю накупити та тоді вже?
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03.06.2022 16:26 Відповісти
https://youtu.be/r3kntO23a8U
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02.06.2022 14:14 Відповісти
Україна звільнить всі свої території, окуповані рабсією, з або без гудосої мразі на троні, звісно бажано без
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02.06.2022 14:15 Відповісти
Для кацапа війна це не похоронка з виплатами а коли розбомблено його дім, гинуть жінки, батьки та діти і всюди сморід трупів. Все інше "десь там" - спецоперація... Це у нас війна і зараз цікавить лише кількість знищених окупантів. Коли їх кількість дійде до 100 тисяч і жодного кацапського дебіла з попами гундяєвської секти в Україні включаючи Крим не лишиться, можна починати перемовини. І не про мир! А про початок виплати репарацій та контрибуцій. Мирний договір можливий тільки після останньої виплати.
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02.06.2022 14:21 Відповісти
зеленопун тайно обменял крым на киев, поэтому кацапы и ушли из под киева
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Вони не пішли. Їх так "пішли" що трупом кацапським вся область просмерділась і багато українців добряче озброїлись їх зброєю...
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02.06.2022 20:49 Відповісти
поспішати вже нема куди. Треба все ретельно обмізкувати перед атакувальними діями. . І так, треба берегти життя наших воїнів. квапитись не потрібно. раша під санкціями сильнішою не стане, а от ми з допомогою світу станемо.
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02.06.2022 14:24 Відповісти
Не потрібно зв'язувати руки нашим військовим у ділі звільнення України та розкрадати західну допомогу для тих же таки військових.
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02.06.2022 15:17 Відповісти
Опять зелене лайно ху..ю ляпнуло. Як завжди. Краще б втік.
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02.06.2022 14:28 Відповісти
Що тобі не так? Чи ти з лопатою в атаку підеш - покажеш приклад? В тебе є лопата?
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03.06.2022 16:28 Відповісти
Коли буде капітуляція то це тому, що Зеля діє обережно цінуючи життя.
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02.06.2022 14:32 Відповісти
"Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета"... Глубокая мысль.
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02.06.2022 14:33 Відповісти
Крым и ОРДЛО в состоянии "замороженного конфликта", если бы тот плешивый убыток не сотворил масштабное нападение 24.02.2022, висели бы ВЕЧНО.
Было же эмбарго на поставки нам наступательного вооружения? Чтобы самим построить достаточно аналогов даже того, что нам дают США, нужно сразу полностью перестать воровать бюджет, что на нынешнем этапе развития - просто нереально, ведь даже шок от войны нихрена не изменил; а потом все кредитные деньги не тупо прожирать, а модернизировать производство и строить новое, чтобы самим зарабатывать, а не постоянно жить в кредит.

"Ольха-М" заткнула бы за пояс всё то, чему мы сдержанно радуемся в пакетах помощи от США, т.к. бьёт на 120 км, а не на 65. "Нептун" бьёт дальше "Гарпуна". Но ведь на это надо тратиться, как в начале 90-х надо было тратиться на обслуживание нашего ЯО, вместо этого всё разворовали и сдали то ЯО в обмен на -х- -у- -й- в кулаке.
А вот "Гром-2" мы производить не могли, т.к. проектировали его для чужого дяди и не имели прав https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Т.е. ни военным путём, ни дипломатическим бы Крым и ОРДЛО Украина не вернула при нашей жизни (какая дипломатия с дикарями?).

Но сейчас, когда нам поставляют хоть и немного, но всё же наступательного вооружения, такой удобный шанс отвоевать хотя бы ОРДЛО (пока его не аннексировали, нам никто не скажет, что нельзя туда входить, ибо там - ужасная эскалация).
Так скажут, наверное, больше половины граждан, а я промолчу, т.к. "пишу не с окопа".
Нужно понимать, что любая оккупация, "замороженный перемирием", будет заморожен навсегда, потому что после перемирия восстанет вопрос снятия санкций и рашка вернётся к тому, что было до этого. Если не деоккупировать украинские земли в бою - назад они потом не вернутся, зато будут всегда мешать Украине вступить в НАТО, ведь туда в состоянии замороженной войны не берут.
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02.06.2022 14:39 Відповісти
похоже именно об этом членограй договорился в Омане... очень бы хотелось ошибаться, но только скорость отдачи канала в Крым, сдача Херсона с его двумя мостами которые можно было перекрыть, тянет на госизмену! Мариуполь отдельная боль...

есть витя ростовский, будет еще и вова тамбовский!
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02.06.2022 14:46 Відповісти
Схоже, що в тебе мізки залишились в Омані.
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03.06.2022 16:32 Відповісти
Не вірю цьому президенту не єдиному його слову, бо кожне слово розходиться з його справами - хто розмінував Чонгар і Каланчак? Хто здав південь? Чому мовчимо, бо вийдемо на себе рідненького?
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02.06.2022 15:21 Відповісти
Хоть шось,більш менш сказав нормальне.
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02.06.2022 15:42 Відповісти
А он для чого Чонгар розмінували, то щоб життя зберегти... оркам...
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02.06.2022 16:00 Відповісти
Зе судити треба за державну зраду! По - також туди!
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02.06.2022 16:15 Відповісти
Він просто вирішив заговорити всі свої пройо*и.
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02.06.2022 16:28 Відповісти
Шоблойобло імені бєніренигата знищує Україну по-повній...безславні виродки,хіба на вас Бога нема...навчились блєфувати від кремлівської мафії?Гинуть воїни,волонтери,гинуть діти,катують полонених,викрадають і вбивають рашисти громадян України,плюндрують все на наших землях....і тут вкрадливий голос нашіптує нам про зраду інших....вам вашу зраду цвяхом прибити на лоба?
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02.06.2022 17:26 Відповісти
Вова навіть не думай підмантрою "зберегти життя" протягнути якісь домовленості з рашизздами типу "пірістаиьстрілять" та "гдєтапасєрєдінє" !!!
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02.06.2022 17:30 Відповісти
Там наши люди 8 лет ... теперь им (нашим людям) ничего не мешает в нас стрелять(мобилизация).
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02.06.2022 19:31 Відповісти
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02.06.2022 20:44 Відповісти
Мешканцям що повідомляй, що ні - як грім не гряне будуть сидіти дома.
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03.06.2022 16:34 Відповісти
 
 