5 765 41
Повне відновлення територіальної цілісності - наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кожному українцю хочеться, щоб окуповані території були звільнені якомога швидше.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави - це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+25 Сергей Гусаченко fe44ea74
показати весь коментар02.06.2022 14:07
+22 Mykola Trofimenko
показати весь коментар02.06.2022 14:08
+20 Mykola Trofimenko
показати весь коментар02.06.2022 14:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Было же эмбарго на поставки нам наступательного вооружения? Чтобы самим построить достаточно аналогов даже того, что нам дают США, нужно сразу полностью перестать воровать бюджет, что на нынешнем этапе развития - просто нереально, ведь даже шок от войны нихрена не изменил; а потом все кредитные деньги не тупо прожирать, а модернизировать производство и строить новое, чтобы самим зарабатывать, а не постоянно жить в кредит.
"Ольха-М" заткнула бы за пояс всё то, чему мы сдержанно радуемся в пакетах помощи от США, т.к. бьёт на 120 км, а не на 65. "Нептун" бьёт дальше "Гарпуна". Но ведь на это надо тратиться, как в начале 90-х надо было тратиться на обслуживание нашего ЯО, вместо этого всё разворовали и сдали то ЯО в обмен на -х- -у- -й- в кулаке.
А вот "Гром-2" мы производить не могли, т.к. проектировали его для чужого дяди и не имели прав https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Т.е. ни военным путём, ни дипломатическим бы Крым и ОРДЛО Украина не вернула при нашей жизни (какая дипломатия с дикарями?).
Но сейчас, когда нам поставляют хоть и немного, но всё же наступательного вооружения, такой удобный шанс отвоевать хотя бы ОРДЛО (пока его не аннексировали, нам никто не скажет, что нельзя туда входить, ибо там - ужасная эскалация).
Так скажут, наверное, больше половины граждан, а я промолчу, т.к. "пишу не с окопа".
Нужно понимать, что любая оккупация, "замороженный перемирием", будет заморожен навсегда, потому что после перемирия восстанет вопрос снятия санкций и рашка вернётся к тому, что было до этого. Если не деоккупировать украинские земли в бою - назад они потом не вернутся, зато будут всегда мешать Украине вступить в НАТО, ведь туда в состоянии замороженной войны не берут.
есть витя ростовский, будет еще и вова тамбовский!