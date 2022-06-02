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"Референдуми" про входження "ЛДНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ наразі провести неможливо, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Для проведення "референдумів" на окупованих територіях України (Донбас, Херсонщина та Запорізька області) необхідні певні умови та бажання мешканців цих територій.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Не в Кремлі прийматимуть рішення про референдуми. Ми неодноразово говорили, що свою долю мають вирішувати самі люди, які мешкають на цих територіях", - сказав він.

У Пєскова запитали, які умови необхідні для проведення "референдумів". Він у свою чергу відповів, що насамперед потрібно забезпечити безпеку мешканців зазначених територій.

"Коли безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що продовжуються удари українських військових та націоналістів із цивільних цілей на цих територіях. Звісно, ​​за цих умов навряд чи можна говорити", - зазначив речник Путіна.

Також читайте: На Херсонщині окупанти намагаються найнятись до місцевих на збір полуниці, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Времена параши прошли. Вы мрази вонючие уже ничего не решаете, решает украинский народ и украинский народ принял окончательное решение - уничтожить вашу помойку и вас вместе с ней.
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02.06.2022 14:17
+21
ой, а шо такое ?
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02.06.2022 14:15
+13
Віталій Портников---Коли ви спитаєте, чому не можна було врятувати Маріуполь, знайте,що Маріуполь був приречений рівно в той день,коли почали розміновувати Чонгар". ****

"Впевнений, що всі ставили це питання. Хто може дати адекватну відповідь? Також би хтілось послухати! Чонгар пройти було неможливо ????

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий. Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь? У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать. Але ж питання ставити треба.

Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян".

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не зірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

"За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані. Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку". "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав президент 26.02.2020 р.

"За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата: "23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путешествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок", - розповіла представниця організації.

"Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...

За один день!!! Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???? Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....

Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???"
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02.06.2022 14:41
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ой, а шо такое ?
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02.06.2022 14:15 Відповісти
"наши-люди" не бажають туди їхати, "робити картинку"!
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02.06.2022 14:50 Відповісти
Бо там может и бабахнуть...и голову от ног оторвать да и партизаны и прочее нема дурных....
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02.06.2022 16:03 Відповісти
урни на подвалах будуть?
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02.06.2022 14:16 Відповісти
Времена параши прошли. Вы мрази вонючие уже ничего не решаете, решает украинский народ и украинский народ принял окончательное решение - уничтожить вашу помойку и вас вместе с ней.
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02.06.2022 14:17 Відповісти
в дурдомі в подмосковье проведіть референдум туда може ввійти і аляска і марс юпітер та інші планети-для чого нам такі новості з дурдома? вони що важливі? чи звільняти не потрібно бути? реферндум чи указом щось там приєднає в своії голові
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02.06.2022 14:20 Відповісти
засцяв
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02.06.2022 14:20 Відповісти
😁 Піськів, не ставте це собі у вину. Це не ваша вина, не ваша біда, а об'єктивна реальність, яка скперечить вашим "хотєлкам". Просто змирвться з цим і застрельтеся.
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Будет вам "рехверерендум" подождите пару недель , он уже в дороге , достает на 80 км в глубь , так что наберитесь терпения !
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02.06.2022 14:22 Відповісти
Во-во, надо именно получить хорошую порцию САУ и РСЗО для начала, ну и также кораблями какие-то старые танки, даже не стреляющие можно, будет как мишень использоваться. Именно морской доставкой, а не по 1 танку в самолете. Уверен, в США есть хлам 50-60-ых годов, вполне можно поставить в дзот и пускай вызовет на себя мощный огонь кацапов, они же не могут в него не стрелять. Пару тысяч старых танков очень бы пригодились.

А то пугает, что есть наступательные операции без такой мощной возможности накрыть стоянку с сотней танков или отстрелять по колонне на мосту на перетяжке. Могут легко заманить в ловушку, учитывая, что гэбня Стрелков раз 5 заявлял, что в Херсоне войск РФ нету, что там только пехота ДНР, что ожидается наступление и возможно успешное для нас. Но это же ложь кгбшная, они специально сделают фейковое бегство с бросанием техники, запустят на 30км вглубь и затем прилетит под 50 самолетов и все отбомбят, а вот потом уже будет такой же прорыв в обратную сторону, ну как было в 1942-ом на донбассе. Еще новость какую-то сделали, что арестовали генерала на юге, который сливал позиции войск. Но это может быть деза элементарная. Да, он мог слить 10 раз точную позицию, за счет чего уничтожено 15 танков (не работающих может быть). А в 11-ый раз он обманет, заманит в ловушку, всех убьют и дальше будет прорыв. Также в НАТО вполне может быть 1 или 2 коррумпированных или внедренных сотрудников, они тоже могут фейк вкинуть, один раз правда так сработает, но и это может быть очень опасно. Атаковать надо по мостам через Днепр в момент прохода там кацапской техники. РСЗО плюс отвлечение панцирей и торов на другие цели. Как у кацапов кончатся ракеты, их там пару тысяч точно есть мелких, но лучше в РСЗОшную ракету пусть стреляют, чем в вертушку или штурмовик.
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02.06.2022 15:49 Відповісти
Прям смешно. Когда рашистов что то останавливало. Маразм же не помешал признать донецкую и луганскую областя *автономийами* без всяких референдумов и голосований. С таким же успехом Фашистская Раzийа может и Львов и даже Вашингтон присоеденить
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02.06.2022 14:23 Відповісти
Не удивлюсь что ***** завтра мямлет что, Соединённые Штаты - исконно российская земля. И индейцы, которые в каменном веке по льду пришли в Америку из Сибири - русские. И их нужно освободить.
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02.06.2022 16:16 Відповісти
референдум на тему взлетать или плыть, будет проводится рашистами в Чернобаевке и на гребле Каховской ГЭС
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02.06.2022 14:26 Відповісти
писюков не позорься - ******** доки не пізно...довбойоб...та ну х.й на тебе...та и на всіх вас
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02.06.2022 14:26 Відповісти
Может Украине захватить белгородскую область и провести там референдум ? Зебил закинь идею
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02.06.2022 14:27 Відповісти
Сосите болт ватники,вас и тут кинули. Вы ***** нужны только в качестве пушечного мяса.
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02.06.2022 14:31 Відповісти
Медведь это зверь который всегда первым дой@уется и всегда получает писты, как не от пчел, так от росомахи. Украинцы это такой народ, который живет как одна большая семья и агрессивный как росомаха когда приходит чужак.
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02.06.2022 14:31 Відповісти
То есть.... по умозаключению Пескова есть все условия для проведения референдума на Кубани о вхождении в состав Украины!!!
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02.06.2022 14:38 Відповісти
Віталій Портников---Коли ви спитаєте, чому не можна було врятувати Маріуполь, знайте,що Маріуполь був приречений рівно в той день,коли почали розміновувати Чонгар". ****

"Впевнений, що всі ставили це питання. Хто може дати адекватну відповідь? Також би хтілось послухати! Чонгар пройти було неможливо ????

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий. Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь? У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать. Але ж питання ставити треба.

Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян".

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не зірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

"За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані. Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку". "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав президент 26.02.2020 р.

"За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата: "23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путешествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок", - розповіла представниця організації.

"Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...

За один день!!! Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???? Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....

Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???"
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02.06.2022 14:41 Відповісти
Ермак, Татаров, Подоляк ну і звичайно Зе.
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02.06.2022 18:26 Відповісти
Запоріжжя тіпа росія... Піськов, ти зав'язуй з наркотиками.
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02.06.2022 14:43 Відповісти
щось пішло не так) москалюги кляті!!!!! будете втікати ще за маскву....
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02.06.2022 14:44 Відповісти
Не вірте москалям, а особливо піськовим! Напевне вже задумали якусь подлянку...
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02.06.2022 14:44 Відповісти
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02.06.2022 14:51 Відповісти
ну хоч вже не кажуть нацисти, тепер націоналісти )) невже вивчили за стільки років різницю? ))))

а тепер нехай вивчать, яка антипод націоналізму? ))) Відповідь: феодалізм/імперіалізм.

Самі собі яму викопали ідіоти
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02.06.2022 14:54 Відповісти
і про які "народні референдуми" вони взагалі можуть казати, якщо фактично визнають себе імперіалістами, визнаючи нас націоналістами?
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02.06.2022 14:59 Відповісти
А у піськова телефон ,то червоненький!Питаннячко виникає?
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02.06.2022 14:57 Відповісти
Торгуется, гнида усатая. Типа "мы пока что не будем присоединять, что захватили, и может быть впарим вам обратно, если будете себя хорошо вести.
Это ради этого нам 300-километровые ракеты не дали?
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02.06.2022 14:59 Відповісти
Чому вони досі не вбили головного нациста планети Земля?

Генерального секретаря Організації Об'єднаних НАЦИСТІВ - Антоніу Гутерреш??????
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02.06.2022 15:01 Відповісти
Безумовно неможливо, ************ бункерного *****. Я тобі скажу більше, всі організатори цього збіговиська будут висіти на деревах, або ж з кулею у лобешніку валятися в канавах на безмежних просторах Українського Донбасу та Півдня.
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02.06.2022 15:02 Відповісти
Коли кацапня ось офіційно заявляє, то все потрібно насторожитись. У них брехня як частина існування рузького міра.
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02.06.2022 15:08 Відповісти
Україна повинна визнати і прийняти всіх російських сепаратистів.
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02.06.2022 15:09 Відповісти
Не Україна, а Українська земля. (ще довго Україна буде славитись своїми чорноземами)
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02.06.2022 16:19 Відповісти
При оккупантах люди на оккупированных территориях уже ничего не решают, их жизнь не стоит и копейки. Все решает там российский фашист-оккупант. Вот правда о которой Письков никогда не скажет.
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02.06.2022 15:42 Відповісти
"пока неможливо".... але ж хочуть скоти.... в чому відмінніст Америки й раша-фашисьської кацапії - Америка даже й в думці не має, щоб загребти чужі території, не говорячи вже про подібні дії... кацапія все наоборот, і в думці все гребти й окупувати, і на практиці..., але не все гладко получається в загарбників, поміж ріг і по зубах отримати получається частіше.
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02.06.2022 16:26 Відповісти
"потрібно забезпечити безпеку мешканців зазначених територій." - тобто вони були у небезпеці, а прийшли угрофинські свінособаки і захистили.
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02.06.2022 17:07 Відповісти
Inna Savenko Вони не повинні зникати з інформаційного простору і з наших думок, поки не повернуться додому!

#Azovstal

#FreeAzov

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02.06.2022 17:15 Відповісти
уточняй: з полону, куди їх здав ЄрЗе
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02.06.2022 18:08 Відповісти
Да ти що?
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02.06.2022 17:41 Відповісти
касап як не збреше - то не касап. Але касап бреше завжди. Якщо не бреше - штиркни дрючком, може, це двохсотий касап.
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02.06.2022 18:07 Відповісти
вони ще не захопили донецьку область.

вони цього ждуть.
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02.06.2022 20:21 Відповісти
 
 