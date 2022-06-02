"Референдуми" про входження "ЛДНР", Запорізької та Херсонської областей до складу РФ наразі провести неможливо, - Пєсков
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Для проведення "референдумів" на окупованих територіях України (Донбас, Херсонщина та Запорізька області) необхідні певні умови та бажання мешканців цих територій.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Не в Кремлі прийматимуть рішення про референдуми. Ми неодноразово говорили, що свою долю мають вирішувати самі люди, які мешкають на цих територіях", - сказав він.
У Пєскова запитали, які умови необхідні для проведення "референдумів". Він у свою чергу відповів, що насамперед потрібно забезпечити безпеку мешканців зазначених територій.
"Коли безпека повністю не забезпечена, а ми бачимо, що продовжуються удари українських військових та націоналістів із цивільних цілей на цих територіях. Звісно, за цих умов навряд чи можна говорити", - зазначив речник Путіна.
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А то пугает, что есть наступательные операции без такой мощной возможности накрыть стоянку с сотней танков или отстрелять по колонне на мосту на перетяжке. Могут легко заманить в ловушку, учитывая, что гэбня Стрелков раз 5 заявлял, что в Херсоне войск РФ нету, что там только пехота ДНР, что ожидается наступление и возможно успешное для нас. Но это же ложь кгбшная, они специально сделают фейковое бегство с бросанием техники, запустят на 30км вглубь и затем прилетит под 50 самолетов и все отбомбят, а вот потом уже будет такой же прорыв в обратную сторону, ну как было в 1942-ом на донбассе. Еще новость какую-то сделали, что арестовали генерала на юге, который сливал позиции войск. Но это может быть деза элементарная. Да, он мог слить 10 раз точную позицию, за счет чего уничтожено 15 танков (не работающих может быть). А в 11-ый раз он обманет, заманит в ловушку, всех убьют и дальше будет прорыв. Также в НАТО вполне может быть 1 или 2 коррумпированных или внедренных сотрудников, они тоже могут фейк вкинуть, один раз правда так сработает, но и это может быть очень опасно. Атаковать надо по мостам через Днепр в момент прохода там кацапской техники. РСЗО плюс отвлечение панцирей и торов на другие цели. Как у кацапов кончатся ракеты, их там пару тысяч точно есть мелких, но лучше в РСЗОшную ракету пусть стреляют, чем в вертушку или штурмовик.
"Впевнений, що всі ставили це питання. Хто може дати адекватну відповідь? Також би хтілось послухати! Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий. Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу. По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь? У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать. Але ж питання ставити треба.
Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян".
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не зірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
"За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані. Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку". "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав президент 26.02.2020 р.
"За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата: "23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путешествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок", - розповіла представниця організації.
"Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом...
За один день!!! Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ???? Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали. .....
Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???"
а тепер нехай вивчать, яка антипод націоналізму? ))) Відповідь: феодалізм/імперіалізм.
Самі собі яму викопали ідіоти
Это ради этого нам 300-километровые ракеты не дали?
Генерального секретаря Організації Об'єднаних НАЦИСТІВ - Антоніу Гутерреш??????
#Azovstal
#FreeAzov
вони цього ждуть.