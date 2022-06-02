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Підтримати вступ України до ЄС - це наша історична відповідальність, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фон,дер,ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, Євросоюз зобов’язаний підтримати Україну на шляху до ЄС, назвавши це його "історичною відповідальністю".

"Українці борються так мужньо, тому що вони точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, що належить до спільної демократичної спільноти. Вони хочуть приєднатися до ЄС. Ми чули це знову і знову. Я вважаю, що це не тільки наш стратегічний інтерес, а наш моральний обов’язок - уможливити їхнє членство у ЄС та прокласти їм шлях до нашого Союзу", - заявила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, а сама Україна має виконати необхідні для вступу умови і відповідати стандартам.

"Але наскільки швидко (Україна рухатиметься до ЄС. - Ред.), якою є швидкість - це залежить від самої країни і нашої підтримки… Від нас залежить, наскільки сильно ми підтримуємо, інвестуємо, та в руках наших українських друзів, що вони з цього роблять", - сказала фон дер Ляєн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
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02.06.2022 15:15
+3
Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

Так что голосуйте "за".
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02.06.2022 15:07
+1
А Орбан буде проти.
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02.06.2022 15:11
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Тем более, что статус кандидата ни к чему ЕС не обязывает, потом могут брать хоть год, хоть 10 лет, но предоставлением этого статуса ЕС бы подало сигнал, что Украину там не против видеть, безо всех тех дешёвых поддержок на словах с дулей в кармане.

Так что голосуйте "за".
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02.06.2022 15:07 Відповісти
А Орбан буде проти.
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02.06.2022 15:11 Відповісти
Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, Джерело: https://censor.net/ua/n3345516

так включайте Украину в ЕС и через Брюссель контролируйте все инвестиции -
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02.06.2022 15:15 Відповісти
посмотрим, как на деле окажется.., если и в кандидатстве откажут, то тогда слова-лишь пустой звон..
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02.06.2022 15:21 Відповісти
Якою кровью?....якими жертвами? Практично з першого Майдану воюємо за право знаходитися в європейській сім'ї народів....

Якби Європа зрадила ще й у цьому праві українців...ну це би була ЗРАДА із ЗРАД...Можливо і фатальна для країни...хоча можливо й ні...
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02.06.2022 15:30 Відповісти
Туреччина заявка 1987 кандидат 1999.
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02.06.2022 16:41 Відповісти
і це правда.
І буде кандидатом доти, допоки не позбудеться авторитарного способу правління країною.
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02.06.2022 18:49 Відповісти
..."Фон дер Ляєн наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ"...

Виключно так - під жорстким диктатом і примусом до повної ліквідації олігархічної системи з усіма її метастазами на 💯%
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02.06.2022 17:10 Відповісти
Браво, Урсула!
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02.06.2022 17:16 Відповісти
 
 