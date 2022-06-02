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Україна отримає €330 мільйонів допомоги від ЄС для підтримки населення та економіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матернова,стефанішина

Україна отримає від Євросоюзу 330 млн євро в межах Програми ЄС з підтримки України в надзвичайних ситуаціях. Ці кошти розраховані на підтримку населення, яке постраждало внаслідок війни Росії проти України, а також сприятимуть зміцненню стійкості країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Офісу віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, відповідну угоду підписали віцепрем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та заступниця генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова.

"Екстрений пакет допомоги є важливим кроком для підтримки українців в умовах війни. Об'єднуємо зусилля для полегшення страждань українських громадян та посилення стійкості України для протистояння повномасштабній війні Росії", – прокоментувала Стефанішина, – Ми відчуваємо лідерство ЄС і щиро дякуємо нашим партнерам за таке необхідне рішення".

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Зокрема, зазначається, що кошти розраховані на підтримку:

  •  внутрішньо переміщених осіб,
  •  малих сільськогосподарських господарств,
  •  громадянського суспільства та ЗМІ,
  •  відновлення цивільної і транспортної інфраструктури;
  •  підвищення енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів.

Ці кошти надаються з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва.
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Как интересно получается. ЕС даёт нам помощь на 330 миллионов евро, и в тоже время некий гражданин Израиля Бе, тот, что дружбан гражданина Зе, уже второй раз за месяц покупает автогаз у государства Украина за половину рыночной цены нанося убыток бюджету Украины на 695 миллионов гривен. Возникает вопрос, - это ЕС лохи или у нас Украина такая богатая?
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02.06.2022 15:22 Відповісти
Поки європейці розкидають бабло, найогидніший продовжує будувати в Києві університет імені себе за бюджетні кошти. Бо у нас в країні більше немає нагальних проблем.
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02.06.2022 16:10 Відповісти
 
 