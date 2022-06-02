Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Ешелон із танками, БМП, БТР та гаубицями перекидають із Гродно до Брестської області.
Про це повідомив "Belarusian Hajun project", інформує Цензор.НЕТ.
Військову техніку розвантажили 1 червня на залізничних станціях Коробчиці й Свіслоч Гродненського району.
В оснащення входило 37 БМП, 2 вантажівки "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетних комплексів "Оса", 2 бази для ракетного комплексу "Оса", покриті брезентом.
Техніка належить ЗС Білорусі. Багато машин позначені червоним квадратом.
Наступного дня, 2 червня близько 8 ранку цей потяг рушив із Гродно в бік Бреста.
За інформацією "Білоруського Гаюна", раніше білоруси використовували цю техніку для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Іншу частину, меншу, використали для зміцнення кордону з Польщею, а зараз її везуть у бік Бреста.
Будь ласка, зачекайте...
А РСЗО - та авіацію білоруську- скоріше коля заїбаше папу...
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То есть, я так понимаю, Вы не очень высокого мнения об украинской разведке?
Нежели по итогу влачить жалкое существование,будучи оплёвываемой соседями сотни лет..
Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, с начала боевых действий российские войска совершили 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа «Искандер» и «Калибр.
«Из них с территории Республики Беларусь было совершено 1211 самолетовылетов - более 20% от общего количества - и 61 пуск крылатых ракет типа «Искандер» с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины», - сказал представитель Генштаба. https://t.me/charter97_org/74635
«Основные усилия Вооруженных сил Беларуси концентрируются на ведении разведки, инженерном оснащении своих позиций, а также на мерах боевой подготовки. Кроме того, осуществляется минирование подъездных путей, лесных дорог и мостов в приграничных с Украиной районах Брестской области», - заявили в Генштабе ВСУ.
В то же время украинская военная разведка не наблюдает формирования ударных подразделений для наступления с Беларуси. Однако вероятность ракетных обстрелов украинской территории по-прежнему сохраняется. https://t.me/charter97_org/74631
За всі їхні художества....
З їхньої території убивали наших людей!
******* усе на місцях скупчення.
Потім.
Сни - мене ніколи не підводили!
Перехреститься і буде вибачатись.
Пам'ятаю як подох Брежнев, Черненко, Андропов...
Така краса!
По тєліку - "********** озєро"
Заволи в 12-00 гудок!
Подох!
Воно не виживе.
Бульбаші - оправдаються.
Можливо їх колись простим...