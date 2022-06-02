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Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя

Швеція в рамках четвертого пакету допомоги передасть Україні протикорабельні ракети, протитанкові засоби та гвинтівки.

Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.

"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові засоби та 12,7-мм гвинтівки разом із боєприпасами в Україну. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансову допомогу Збройним Силам України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України має припинитися!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Протикорабельні - то дуже гарно. Бо свині дуже часто до Змиїного плавають...
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02.06.2022 16:08
+13
Шведам-черговий респект...
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02.06.2022 16:08
+11
Дякуємо!
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02.06.2022 16:09
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Протикорабельні - то дуже гарно. Бо свині дуже часто до Змиїного плавають...
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02.06.2022 16:08 Відповісти
Та хай плавають і Зміїний своєю технікою поповнюють, як раз буде робота випробувати новітні РСЗО
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02.06.2022 16:10 Відповісти
Да вроде вчера уже 2 лодки доплавались)
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02.06.2022 16:10 Відповісти
Це правда, але в іншому місці. Це було в Південнобузькому лимані.
До Миколаєва підбирались курви.
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02.06.2022 16:19 Відповісти
В 68 ольшанцев игрались.
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02.06.2022 16:29 Відповісти
то витягли, доплавались вже давненько
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02.06.2022 16:59 Відповісти
Шведам-черговий респект...
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02.06.2022 16:08 Відповісти
Дякуємо!
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02.06.2022 16:09 Відповісти
Будет забавно, если кацапы, наконец, вытащат свои арматы, а их взорвут с выстрела из этой винтовки второй мировой в заряжающий механизм со снарядами на башне. Хотя у них же противотанковые ружья были 20мм, может просто барреты дадут снайперки с патронами подкалиберными или с другой взрывчаткой разнообразные.
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02.06.2022 16:11 Відповісти
Карлы Густавы бы нам, да боеприпасов к ним побольше. Хорошая штучка, но дорогая зараза
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02.06.2022 16:11 Відповісти
Швеция у меня в топе стран по поддержке Украины!
Спасибо свеям!!!
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02.06.2022 16:16 Відповісти
Схожість стягів...

А відтак - і розуміння, і дружність.

Дякую, Швеція!
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02.06.2022 17:07 Відповісти
як там? обіцяного три роки чекають?
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02.06.2022 16:18 Відповісти
И без всяких анонсов типа шольца : то 100 ЗРК, то 100 БТР, то гаубицы, теперь ЗРК /как оказалось всего один и через многие месяцы, когда и мордора уже не будет/.
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02.06.2022 16:18 Відповісти
Крейсер "москва" дуууже чекає своєго товАріща!
Нудно одному лежати🤓
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02.06.2022 16:18 Відповісти
Щиро дякуємо.
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02.06.2022 16:27 Відповісти
А датские гарпуны уже доехали?
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02.06.2022 16:33 Відповісти
Это скажут только русозвери.
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02.06.2022 16:41 Відповісти
маю надію ракети нададуть без записки з забороною шмаляти ними по рашистським човнам
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02.06.2022 17:02 Відповісти
Що???
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02.06.2022 17:09 Відповісти
Спасибо Швеции!
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02.06.2022 17:20 Відповісти
Якщо ці, то, взагалі, чудово.
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02.06.2022 20:42 Відповісти
 
 