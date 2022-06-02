Швеція передасть Україні протикорабельні та протитанкові засоби, а також 95 млн євро допомоги ЗСУ, - МЗС
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Швеція в рамках четвертого пакету допомоги передасть Україні протикорабельні ракети, протитанкові засоби та гвинтівки.
Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.
"Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові засоби та 12,7-мм гвинтівки разом із боєприпасами в Україну. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансову допомогу Збройним Силам України. Загальна сума включає понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України має припинитися!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Харьков Сумской
показати весь коментар02.06.2022 16:08
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.06.2022 16:08
+11 Mykola Trofimenko
показати весь коментар02.06.2022 16:09
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Будь ласка, зачекайте...
До Миколаєва підбирались курви.
Спасибо свеям!!!
А відтак - і розуміння, і дружність.
Дякую, Швеція!
Нудно одному лежати🤓