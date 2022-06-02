УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11387 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 417 11
Білорусь (5968) букмекери (66) війна (56389)

Parimatch йде з білоруського ринку, але бізнес в РБ не закриватиме

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

parimatch

Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

"Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому", - заявили в компанії.

Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період - в компанії не повідомили.

Раніше компанія заявила, що відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.

Народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

Читайте: Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага, слышал ужу такую чушь от tribuna.com.ua ... кренделя заявляли еще до начала войны что они теперь не sports.ru под украинской вывеской а совершенно отдельная контора ... вот только как началась война и ввели запрет на рашистские сайты, эти кренделя тоже попали под блок, потому что несмотря на все их вскукареки, сервера у них так и остались в орде
показати весь коментар
02.06.2022 17:21 Відповісти
Париматч - это полное дерьмо. Выиграл у них 700 долларов. Хрена два заплатили.
Аккаунт заблокировали. Написал письмо в специальную шаражку -
https://gc.gov.ua/

Эта шаражкина компания получает деньги с налогов простых украинцев. Кстати зарплаты у них иногда по 300 тысяч гривен !!!!! Об этом писал даже Цензор.
Официально мне ответили что я играл не на том сайте....в париматча оказывается несколько
сайтов с одним и тем же дизайном....Я играл на этом -
https://parimatch.com/

Кароче гниды - гнидами. У этих гнид ничего святого кроме бабла нет.
показати весь коментар
02.06.2022 17:38 Відповісти
Одні бандюгани з подачі Зеленського і його холуїв кришують інших бандюганів. До речі ці бандюгани отримують зарплату з українського бюджету....

Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів

https://zaxid.media/news/8136351
показати весь коментар
02.06.2022 17:42 Відповісти
Наче не заблоковані вони, принаймні за адресою ua.tribuna.com сайт відкривається.
показати весь коментар
02.06.2022 17:39 Відповісти
ну так это сейчас ... а первые 1.5 месяца войны они в 502 ошибке висели ... потому что ip у них было рашистское
показати весь коментар
02.06.2022 17:44 Відповісти
Та дайте кожному бєларусу по окремому "Паріматчу" і серіалу "Свати" як бонус.
показати весь коментар
02.06.2022 17:25 Відповісти
Какая невосполнимая потеря: Ж/Д барыжная контора сваливает...Спасибо еще нужно сказать судьбе!. Лучше бы они с Украины свалили со всеми ср*ными казино
показати весь коментар
02.06.2022 17:38 Відповісти
ИЗ Украины.
показати весь коментар
02.06.2022 17:41 Відповісти
Контора по сравнительно честному отьему денег у лохов.
показати весь коментар
02.06.2022 19:00 Відповісти
Я, в принципі, не проти, щоб в рашці і бєлорашці залишалися компанії типу Imperial Tobacco, Parimatch, Балтіка та інші, які швидше шкодять ************.
показати весь коментар
02.06.2022 19:01 Відповісти
 
 