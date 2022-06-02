Parimatch йде з білоруського ринку, але бізнес в РБ не закриватиме
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.
"Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому", - заявили в компанії.
Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період - в компанії не повідомили.
Раніше компанія заявила, що відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.
Народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.
Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.
Будь ласка, зачекайте...
Аккаунт заблокировали. Написал письмо в специальную шаражку -
https://gc.gov.ua/
Эта шаражкина компания получает деньги с налогов простых украинцев. Кстати зарплаты у них иногда по 300 тысяч гривен !!!!! Об этом писал даже Цензор.
Официально мне ответили что я играл не на том сайте....в париматча оказывается несколько
сайтов с одним и тем же дизайном....Я играл на этом -
https://parimatch.com/
Кароче гниды - гнидами. У этих гнид ничего святого кроме бабла нет.
Хабар у 90 тисяч доларів: члена Комісії з азартних ігор арештували із заставою в 5 мільйонів
https://zaxid.media/news/8136351