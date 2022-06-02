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У Росії визнали ліквідацію льотчика з "верхівки" ВПС РФ генерал-майора Боташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупант,боташев

У Росії відкрито визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Боташева поховали 2 червня в Карачаєво-Черкесії. Прощалися з ліквідованим в Україні льотчиком із усіма почестями на центральній площі Карачаєвська.

При цьому не уточнюється, за яких обставин загинув льотчик.

У Росії визнали ліквідацію льотчика з верхівки ВПС РФ генерал-майора Боташева 01

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Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі, проте був звільнений через інцидент під Петрозаводськом. Так, у 2012 році генерал попросив товариша полковника покататись на літаку, доступу до якого він не мав. У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, проте винищувач розбився. Пілоти встигли катапультуватися, але були звільнені з армії і потрапили під суд. Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо.
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Топ коментарі
+31
Гори в Аду выродок фашистский
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02.06.2022 17:51
+28
Земля скловатою!
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02.06.2022 17:50
+20
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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02.06.2022 17:54
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Земля скловатою!
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02.06.2022 17:50 Відповісти
" ИХТАМ НЕТ!!!!
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02.06.2022 17:51 Відповісти
Гори в Аду выродок фашистский
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02.06.2022 17:51 Відповісти
Хєрово в кацапстані з кваліфікованими льотчиками, якщо вже генерали на бойові завдання літають
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02.06.2022 17:51 Відповісти
він був з вагнера....можливо з тих що відпустили зелені покидьки...
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02.06.2022 17:54 Відповісти
Якщо я розумію правильно, то те, що він генерал, річ другорядна.
Він генерал у відставці вже 9 років і його призвали як звичайного льотчика, а не як авіаційного командира
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02.06.2022 18:04 Відповісти
Його не призвали , воно з вагнера , полетів за довгим рублем
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02.06.2022 18:23 Відповісти
Замотали в килим з підлоги.
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02.06.2022 17:54 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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02.06.2022 17:54 Відповісти
Да, имя и фамилия у него типичное для сруских! В переводе означает, иван петров.
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02.06.2022 18:08 Відповісти
Лётчик погиб, перепутав педаль тормоза с педалью газа.
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02.06.2022 17:57 Відповісти
Для ***** он не шишка, а простой пена, причем по всему видно еще и тупой.
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02.06.2022 17:58 Відповісти
На Насирова похож.!
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02.06.2022 17:58 Відповісти
Полный ипанат, уволенный с рядов ВС РФ (угробил 2 современных самолета развлекаясь под наркотой с пацанами). Воевал от ЧВК Вагнера. ***ло с облегчением вздохнул и свечку поставил
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02.06.2022 17:59 Відповісти
Не верю! Пусть позвонит майору Чернобаеву!
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02.06.2022 18:54 Відповісти
"угробил 2 современных самолета " - фсьо пачиму ??? Патамушта сомольоды взял те, каторыи чижалее вобздуха !!! От и *********.
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03.06.2022 06:13 Відповісти
В Бой Летят Одни старики
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02.06.2022 18:00 Відповісти
Примите мои искренние "И *** С НИМ!!!"
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02.06.2022 18:04 Відповісти
Шкода, що у вагоні-рефрежираторі з пів року не повалявся...
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02.06.2022 18:09 Відповісти
*****, успел таки украсть себе ковёр шоб гроб прикрыть.
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02.06.2022 18:12 Відповісти
Канат вже Кобзоном насолоджується.
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02.06.2022 18:24 Відповісти
По идее должны хоронить в стиральной машинке.
Ну да ладно, и так сойдет.
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02.06.2022 18:31 Відповісти
Признали-не признали, какая разница? Аннигилирован да и пошёл к ******, свинособака!
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02.06.2022 18:51 Відповісти
Як каже Біблія:"Хто візьме меча, від меча і загинуть". Туди йому і дорога.
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02.06.2022 18:55 Відповісти
Сломался.
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02.06.2022 19:08 Відповісти
В 2012-м этот урюк недостаточно покатался. Через 10 лет он исправился.
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02.06.2022 19:22 Відповісти
твари,лбядь,вам-то что плохого Украина сделала,большинство ваших её даже на карте не покажет..
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02.06.2022 19:34 Відповісти
Возник у меня очень интересный вопрос, а где пленные кацапские летчики убийцы? Надеюсь я ошибаюсь, что они опять бомбят наши города, убивая Украинских детей. Не их ли меняли для пиара зеленский и верещучка на наших пленных. Ни где нет данных, кого из кацапов убийц меняли. Есть прецедент ранее, что эта импотентная зеленая власть опять отдавала преступников для видосиков.
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02.06.2022 20:11 Відповісти
Не, не а чо ? Сделать их этих пелотов современных мересьевых, прострелив колени - и меняй
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03.06.2022 06:07 Відповісти
Знищавілі регіони, мешканці яких готові здихати за пайку...

Пісець: генерал-майора авіації ховають замотавши в дешеве коврове покриття для підлоги...
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02.06.2022 21:54 Відповісти
Напевно обичай похоронний у них такий
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02.06.2022 23:06 Відповісти
долетався паскудо...
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02.06.2022 22:55 Відповісти
Полетів должок відробити за угроблений в 2012 році лаптєльот. Цікаво йому должок спишуть , (тіпа кров'ю змив) чи по спадщині перейде
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02.06.2022 23:09 Відповісти
Кобзон перетянул канат!
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02.06.2022 23:29 Відповісти
Эцих с гвоздями ему на вечные времена.
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03.06.2022 06:09 Відповісти
Яка гарна новина!!
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03.06.2022 06:51 Відповісти
 
 