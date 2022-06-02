У Росії визнали ліквідацію льотчика з "верхівки" ВПС РФ генерал-майора Боташева

У Росії відкрито визнали ліквідацію генерал-майора військово-повітряних сил Росії у відставці Канамата Боташева. Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили в Луганській області 22 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

Боташева поховали 2 червня в Карачаєво-Черкесії. Прощалися з ліквідованим в Україні льотчиком із усіма почестями на центральній площі Карачаєвська.

При цьому не уточнюється, за яких обставин загинув льотчик.

Читайте також: У ЗСУ заявили про ймовірну ліквідацію російського генерала біля Попасної

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі, проте був звільнений через інцидент під Петрозаводськом. Так, у 2012 році генерал попросив товариша полковника покататись на літаку, доступу до якого він не мав. У повітрі генерал спробував виконати фігуру найвищого пілотажу, проте винищувач розбився. Пілоти встигли катапультуватися, але були звільнені з армії і потрапили під суд. Боташев - найвищий російський льотчик, про загибель якого на війні в Україні стало взагалі відомо.