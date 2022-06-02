Окупанти в Маріуполі не видають довідку про смерть в разі загибелі людини під обстрілами, - Андрющенко

Російські окупанти дають довідку тільки в разі смерті з природніх причин.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті з природніх причин. В разі загибелі людини під обстрілами, або навіть смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно в братьській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання "зниклого безвісті".

Це вже навіть не приховування злочинів. Це вже щось інше. Але я не знаю цьому назву", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем виявили другу фільтраційну тюрму, - Андрющенко. КАРТА