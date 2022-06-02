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Окупанти в Маріуполі не видають довідку про смерть в разі загибелі людини під обстрілами, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти дають довідку тільки в разі смерті з природніх причин.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно за фактом смерті з природніх причин. В разі загибелі людини під обстрілами, або навіть смерті від наслідків отриманих поранень, довідка про смерть не видається. А ховають людину виключно в братьській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання "зниклого безвісті".

Це вже навіть не приховування злочинів. Це вже щось інше. Але я не знаю цьому назву", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем виявили другу фільтраційну тюрму, - Андрющенко. КАРТА

Автор: Богдан Гуньковський
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Яка на.уй довідка від окупантів, а ну с'є..ався з такими новинами. Бо якось так звучить що Маріуполь збирається бути окупованим і на довго!
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02.06.2022 18:32 Відповісти
Антихристи. Ванга віщувала, "Новая Земля и появление Антихриста: пророчества Ванги о зеркальной дате 22.02.2022".
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02.06.2022 18:42 Відповісти
Оффтоп, просто подумал, когда ближайшая следующая зеркальная дата...
23.02.2032
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02.06.2022 18:52 Відповісти
та дайте вже пожити спокійно, бляха
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02.06.2022 18:53 Відповісти
скоро ВСУ вам всем справки выдаст!!!
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02.06.2022 19:16 Відповісти
Шо за брєд? А якби й видавали?! Яке право мають вони видавати щось на нашій території????
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02.06.2022 19:29 Відповісти
Вот где этот мэр находится - если на территории Мариуполя то это одно. Если в другом, безопасном месте - то какой он нахер мэр.
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02.06.2022 19:50 Відповісти
Та тю! Разве кацапы затем украинцев убивают, шоб справки выдавать? Андрющенко нашёл, чем обеспокоится. Если ты мэр города, то бери и выдавай такие справки. Если ты мэр, конечно. А где этот Андрющенко находится?
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02.06.2022 21:38 Відповісти
 
 