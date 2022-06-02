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хакер (828) Держспецзв'язок (174)

Хакери розсилають державним організаціям імейли з нібито змінами оплати праці, - Держспецзв’язок

Новини Цензор.НЕТ Події Технології

хакер

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держспецзв’язку.

"Документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - йдеться у повідомленні.

CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу.

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Спеціалісти радять "вжити заходів зі зниження вірогідності експлуатації вразливостей".

Автор: Анна Судак
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У Сєвєродонецьку ЗСУ ліквідували сьогодні,штурмову групу окупантів
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02.06.2022 18:51 Відповісти
Даже если орки и возьмут Северодонецк, он им обойдется слишком дорого - даже по их меркам.
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02.06.2022 19:44 Відповісти
Як і Рубіжне
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02.06.2022 19:51 Відповісти
Наївні срухакери...бух-ри не такі вже й тупі щоб вестися на ці альо"листівки"))) Якщо не знали, то бюджтені бух-ри завжди читають офіційні нормативно-правові акти на гов.юа бо так було, є і буде завжди! Пошту читають "секритутки", ну ще й іноді "киривники" (яким просто зайнятися нічим!). Тупа русня як завжди!
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02.06.2022 19:18 Відповісти
Всё, что касается изменений зарплаты и начислений - это святое, особенно для тунеядцев бюджетников! Да уж, подловили... социальная инженерия работает((
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03.06.2022 02:09 Відповісти
 
 