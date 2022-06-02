Хакери розсилають державним організаціям імейли з нібито змінами оплати праці, - Держспецзв’язок
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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держспецзв’язку.
"Документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - йдеться у повідомленні.
CERT-UA ініційовано заходи з блокування доменного імені та відповідного серверу.
Спеціалісти радять "вжити заходів зі зниження вірогідності експлуатації вразливостей".
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