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Пов’язана з блокуванням Росією українських портів продовольча криза призведе до масштабних протестів в Європі, - Зеленський на Міжнародному безпековому форумі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,порт,перевалка

Блокада Росією українських портів може призвести до дестабілізації і масових протестів в Африці та Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на Безпековому форумі у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Неможливо оминути питання блокади Росією наших портів. Через цей акт агресії світ на порозі продовольчої кризи. Це не просто якась проблема з продовольством. Це дефіцит на ринку, це катастрофічне зростання цін на базові продукти, це загроза голоду для десятків мільйонів людей. Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких країнах Африки, Азії - а отже міграційну кризу в Європі, коли люди із країн, котрі страждають від голоду, шукатимуть спасіння", підкреслив президент.

За словами Зеленського, криза в Африці неминуче перекинеться на всю Європу.

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"Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави Росія і однієї людини в Москві, яка дала наказ щодо морської блокади України", - зауважив він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
воно таки реально тупе - не може логічно сформулювати думку..... зерно потрібне Африці, а протестувати будуть європейці?
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02.06.2022 19:38
+8
"Провідець" хренов. З шашликами на 9 "мая" не вийшло, можливо з протестами "пАлучіца".
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02.06.2022 19:48
+4
Ціцерон-по-бомажці.
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02.06.2022 20:04
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воно таки реально тупе - не може логічно сформулювати думку..... зерно потрібне Африці, а протестувати будуть європейці?
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02.06.2022 19:38 Відповісти
Скоріше за все малося на увазі, що попруть як звичайно африканські біженці в Європу в великій кількості. То ж європейці будуть протестувати проти бездіяльності своїх урядів.
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02.06.2022 19:50 Відповісти
ключове "скоріше малося на увазі"..... але погодься, що трактувати цю заяву можна по різному
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02.06.2022 20:06 Відповісти
Пешком с Африки? .Они знают в какую сторону идти?
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02.06.2022 20:26 Відповісти
Нужно конкретнее обяснять евролиберастам ситуацию. Типо, в свяли с тем что Шольц саботирует поставки в Украину вооружения, невозможно остановить росийскую орду. Поэтому ждите наплыв голодных беженцев в Европу. А разблокировка только морских портов проблему не решит, когда половина пахотных украинских черноземов находится под росийской окупацией или под обстрелами.
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02.06.2022 19:39 Відповісти
Дебил. Уже в Мюнхене сказанул о ядерном оружии - имеем войну с рыфой.
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02.06.2022 19:45 Відповісти
Текст Ермак передал,дебил озвучил,и это стало одной из причин войны по словам рахи.На раху пох,а вод дебил под полным контролем Ермака,а это страшная беда
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02.06.2022 20:31 Відповісти
"Провідець" хренов. З шашликами на 9 "мая" не вийшло, можливо з протестами "пАлучіца".
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02.06.2022 19:48 Відповісти
Ціцерон-по-бомажці.
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02.06.2022 20:04 Відповісти
Зе ты за кого? СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.06.2022 20:16 Відповісти
Оно может что нибудь когда нибудь толковое сказать?Это же тупое посмешище
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02.06.2022 20:28 Відповісти
"папа,вам не мама"(цитати великих боневтіків)
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02.06.2022 21:26 Відповісти
зільонський то небо закривав...а тепер закриває продовольчу кризу...
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02.06.2022 20:30 Відповісти
Прогнозер херов, сиди молча и готовься к последстаиям тех протестов заранее, дебил сказочный.
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03.06.2022 08:05 Відповісти
 
 