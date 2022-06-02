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Новини Війна в Україні
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допомога (5051) США (14468) Брінк (153)

Наступна допомога Україні визначатиметься з урахуванням ситуації на полі бою, - посол США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,лендліз

Наступні пакети допомоги США Україні впорядковуватимуться зважаючи на ситуацію на полі бою. Також враховуватимуться прохання українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявила нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу у Києві.

Вона зауважила, що наразі не може підтвердити інформацію про те, що найближчими днями США планують продати Україні бойові безпілотники, проте наголосила, що обговорення тривають.

Пані посол запевнила, що оголошений учора пакет у $700 млн на безпекову допомогу не останній. За її словами, це частина ширшого пакету допомоги на $40 млрд, який підтримав Конгрес і опісля відповідний законодавчий акт підписав президент США Джо Байден.

"Тому кожен пакет допомоги буде упорядковуватись, відштовхуючись від ситуації на полі бою і від розмов з українцями стосовно того, чого вони потребують", - пояснила Брінк.

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Топ коментарі
+15
Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
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02.06.2022 20:15
+14
а шо за претензии???
а свое иметь асфальт не позволял????
спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
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02.06.2022 20:30
+9
якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
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02.06.2022 20:32
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Ну чо, класний партнер у нас. Дуже вдячні. Без сарказму. Раз на 400 років пощастило із союзниками. Радіємо.
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02.06.2022 20:15 Відповісти
А чему вы радуетесь 4 РСЗО на 1000км фронта которые будут на поле боя через два месяца, мы теряем 4% территории в меся
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02.06.2022 20:51 Відповісти
Норм👍Несколько лет сдерживания + санкции и от кацапии не останется и следа❗
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02.06.2022 20:58 Відповісти
Та мені якось пох на каців. Що буде з Україною при такому підході? Нам тупо дають, чим стримувати орків, але не наступати.
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02.06.2022 21:12 Відповісти
Как санкции влияют на кацапов? Перестанут покупать телевизоры? Перестанут отдыхать за границей? Или Путин голодать начнет? Что для них поменяли санкции, если они и так жили непонятно как?
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02.06.2022 21:22 Відповісти
Наступна допомога - F16 та F35, з відпускниками до них?
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02.06.2022 20:15 Відповісти
Их не получится эффективно использовать. Лучше на те же деньги ракет дальностью 300км
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02.06.2022 20:20 Відповісти
Достатьньо своїх, у відпустку потрібні лише інструктори.
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02.06.2022 20:21 Відповісти
Дуже виважена позиція-респект...
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02.06.2022 20:16 Відповісти
прохання одне побільше зброї всякої різної , а більше далекобійної .
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02.06.2022 20:17 Відповісти
Надскладні вуличні бої. Якщо ми так турбуємось за наших воїнів нам потрібні зручні рації та високоточна наступальна стрілецька зброя.
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02.06.2022 20:20 Відповісти
Америка троллит кремль по полной программе.
Это ответ на последние путинские закидоны про сирийский вариант
в Украине..
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02.06.2022 20:24 Відповісти
М-ля... Артиллерии в этой войне много не бывает. Накидали бы нам сейчас пушек и РСЗО мы быстрее бы бы победили. А так... "поможем, если станет хуже"...
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02.06.2022 20:25 Відповісти
Ну так с самого начала понятно как дают оружие, только что бы не сдохли.
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02.06.2022 20:28 Відповісти
а шо за претензии???
а свое иметь асфальт не позволял????
спасибо за каждую единицу оружия... ибо без них .. шаурмой и шашлыками.. хер бы отбились !!!
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02.06.2022 20:30 Відповісти
Можна ще вдарити цитатами з Будапешського меморандуму. Як забирати ЯЗ то обіцяли гарантії безпеки, повагу сувернітету та надання допомоги , а як настав час виконувати обісцянки- то значить ще будемо думати допомагати чи ні.
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02.06.2022 20:46 Відповісти
А прочитать положения меморандума вам религия не позволяет? Или мозги? И штаты и ВБ выполнили свои обязательства еще в 2014 году. Какие к ним претензии?
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02.06.2022 20:50 Відповісти
Ну так прочитай ще раз "правовірний" . В українському варіанті чітко прописано «Меморандум про гарантії безпеки" . Це вже після розброєння України орки та інші підписанти почали відморожуватися, що в їхньому віріанті йдеться не про гарантії безпеки , а лише «безпекові запевнення» без механізму гарантування безпеки. Тобто ще задовго до шаурми та шашликів "партнери" потурбувалися, щоб Україна стала беззбройною та слабкою.
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02.06.2022 21:00 Відповісти
По-перше: Меморандум нічого не гарантує. Ви хоча б значення слова меморандум прочитали?
По-друге: Що ви робили б з тією ядерною зброєю, якщоб вона у нас була? Ось із-зі таких як ви, Україна і живе в повній дупі. Спочатку вони пишуть повну маячню на форумах, а потім ідуть на виборчі дільниці і голосують за таких самих.
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02.06.2022 21:05 Відповісти
По-друге, нас тупо наїбали і викрутили руки, щоб підписали цей нікчемний папірець.
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02.06.2022 21:16 Відповісти
+ всі в обхід санкцій фінансували та надавали новітнє озброєння для рф. А а зараз Україна має життями своїх громадян захищати весь цей балаган. І ніхто не покараний, ні "талес", ні інші...
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02.06.2022 21:44 Відповісти
По-перше:Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування. Дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. В Будапешському меморандумі йшлося про про гарантії безпеки Україні в обмін на ЯЗ .Україна виконала свою частину, а от країни "гаранти", коли настав час виконувати свою частину, просто з"їхали з теми та почали спекулювати довкола терміну "меморандум"і доводити його юридичну нікчемність.
По-друге:ЯЗ можна було продати за грубі гроші, а невелику частину залишити для оборони.
От через таких як Ви, нездатних думати наперед та віруючих в солодкі обіцянки "партнерів" Україна і опинилася в повній дупі. Навіщо нам ЯЗ, це ж дорого утримувати і хто на нас буде нападати, так пояснювали наріду це намахалово такі як ви. Ваш лозунг "заграніца нам поможет" і вибір черговий олігарха з комуністичним минулим бо гарно говорить іноземною мовою та має багато закордонних друзів.
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02.06.2022 22:39 Відповісти
Да, орки нарушили меморандум. Удивительно, правда? Никакой ответственности за это не предусматривается. Еще раз: штаты и бриты все пункты выполнили. Что дальше?
Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, то в случае нападения на нашу страну "гаранты" должны топить за нас в ООН. Вот это все обязательства. ВБ и США поддерживают нас в ООН? Поддерживают. Они на нас нападали? Нет. Вот на этом все гарантии заканчиваются. Именно такое соглашение подписала Украина.
Вы сейчас напоминаете алкаша, который продал квартиру за бутылку водки. А после того, как его настигло похмелье, орет, что его обманули, потому что его квартира стоила 2 бутылки. В международных долговорах, как и в жизни вообще-то намека на справедливость нет. Президент, избранный нашим народом подписал такую бумажку, Рада, опять же избранная нами, его ратифицировала. Так какие претензии к Западу? Может стоит в зеркало заглянуть?
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02.06.2022 21:27 Відповісти
Зрозуміло. Виходить, що різномастні шахраї, чорні рієлтори, які за пляшку горілки видурюють квартири- чоткі хлопаки.Жертва сама винна в своїй дурості та наївності. Але з іншої сторони, якщо цей меморандум нікчемний папірець який визнає тільки Україна то Україна має повне право знову відновити свій ядерний статус.
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02.06.2022 22:53 Відповісти
Стоит уголовное дело против Кучмы и компании открыть за сдачу ядерного оружия
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03.06.2022 09:31 Відповісти
Представим что должно быть наоборот?
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02.06.2022 20:47 Відповісти
рашаговнопропаганды насмотрелись???
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02.06.2022 20:48 Відповісти
40 миллиардов долларов - это "чтоб не сдохли" ?
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02.06.2022 20:46 Відповісти
Де вони? Це на скільки десятиліть?
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02.06.2022 21:17 Відповісти
Мля, ніколи б не подумав, що на цензор.нет стільки скацапленої срані "трьотся". Табунами))
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02.06.2022 20:32 Відповісти
якщо своє озброєння все ******** вклали в асфальт, то треба дякувати за все, що дають
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02.06.2022 20:32 Відповісти
Ну звісно все прос**и за останні 2,5 роки, а до того ЗСУ озброювали скаженими темпами. Вже навіть свинарчуки стали "хероями" бо хоч і вкрали мільйони бюджетних коштів на оборонних замовленнях, але щось потрапляло і до ЗСУ .
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02.06.2022 20:52 Відповісти
Як не хочеться це визнавати, але є таке, тим більше, що свинарчуки до розмінування Чонгару не додумались
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02.06.2022 21:11 Відповісти
.
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02.06.2022 20:34 Відповісти
Думка абсолютно дилетантська. Ніхто стріляти з нуля не буде - тоді ця зброя буде знищена за день. Безпечна відстань - це максимальна дальність тунгуської арти, тобто зона враження буде десь удвічі вужчою. Але і це не гарантовано, дуже вже забагато інших різноманітних факторів, в тому числі по кількості ***********...
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02.06.2022 21:24 Відповісти
Т.е. кацапскую артиллерию в расчет не берём? А напомни, куда девалась наша, если мы просимо у Америки, да ещё в долг? И почему нам дают в лизинг, если мы защищаем не только себя, а и всю Европу?
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02.06.2022 21:28 Відповісти
т.е. ты предлагаешь в долг не брать ,а стать раком перед кацапами? **** пошел в спам, скотиняка
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02.06.2022 22:02 Відповісти
Це якщо цих рсзо будуть сотні.
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02.06.2022 23:13 Відповісти
Давайте побольше ударных беспилотников!
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02.06.2022 20:35 Відповісти
Вот Турцию американцы таки научили, что нужно все свое иметь, а не попрошайничать. Может и мы научимся.
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02.06.2022 20:36 Відповісти
Турцію америкоси в 90х роках раком не ставили.
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02.06.2022 21:20 Відповісти
Где там , секта свидетелей Байдена , шо вы скажете, на этот раз.
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02.06.2022 20:39 Відповісти
Петро Порошенко: "Мене багато разів запитували під час Конгресу Європейської народної партії, чого Україна потребує найбільше. І моя відповідь була - зброї, зброї і ще раз зброї. Можете собі уявити, що майбутнє Європи і світу залежить від 100 винищувачів, 500 танків та 1000 артилерійських систем чи може ще 300 протиповітряних систем. Про це сказав у ефірі італійського каналу Sky TG24.
Сьогодні ми демонструємо це силою свого війська, яке створене за стандартами НАТО, і це було зроблено нами, починаючи з 2014 року. І ось вони сьогодні здивували весь світ. Ми готові захистити Європу від *****. Готові захистити світ від *****".
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02.06.2022 20:41 Відповісти
"Людям нужно оружие! Дайте оружие! Там такие ребята! Но им нужно оружие! !" (Фільм "Назад дороги немає!!
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03.06.2022 06:17 Відповісти
Да не мелочитесь, господа! Давайте все, что есть, на поле боя разберencz, если что-то не понадобится, вернем.
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02.06.2022 20:41 Відповісти
Да, Беня всё вернёт, до последнего винтика и цента.
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02.06.2022 20:50 Відповісти
Все вернется. Ті только жди. Аууу.
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02.06.2022 21:48 Відповісти
ПравдаЛюбка , вы наверно хороший писатель фантаст, попробуйте себя в звёздных войнах .😉
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02.06.2022 20:42 Відповісти
40 млрд решили растянуть на года? А на поле бою? А дети гибнут не по годах. В мирных городах.
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02.06.2022 21:00 Відповісти
Для справки: Администрация Байдена-Харрис оставила Талибану оружия на сумму более 85 миллиардов долларов.
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02.06.2022 21:58 Відповісти
Цікаво скільки з цих лярдів осіло в кишенях самого Байдена. Скільки лярдів намутив його синок в Україні, що для замітання слідів зняли з посади генпрокурора. От і зараз скидається враження, що "ленд-ліз" це лише тема для піару дідугана, а не реальної допомоги Україні. Всяким Афганістанам, Іракам давали в рази більше зброї та грошей для боротьби проти обірванців на пікапах з калашами, а Україні навіть те що поставили обмежують у використанні .
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02.06.2022 23:09 Відповісти
чо? корупціонер Шокін - взірець боротьби з корупцією?
Беня, тебе вже зовсім переклинило?
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02.06.2022 23:28 Відповісти
Дурнику, навчися елементарно аналізувати прочитане та самостійно шукати інфу з інших джерел. Я хіба писав, що Шокін був якимось взірцем ? Можна лише уявляти якого маштабу були махінації якщо навіть такого махрового корупціонера і близького друга як Шокін, Петро зняв з посади на вимогу Байдена через розслідування проти фірми його синка .
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02.06.2022 23:52 Відповісти
дебіл ти 73/43%ний, брехливий, - думаєш, в народу пам'ять відшибло? Гугл з 16-го року не працює, чи забанений? Та це тільки в тебе, в касапа, *************!
Байден вимагав зняття Шокіна за те, що той геть чисто не боровся з корупцією, і заблокував реформи, зокрема, в прокуратурі - ті, які Україна пообіцяла, отримуючи Асоціацію.
У сина Байдена взагалі-то не було фірми в Україні; але з/п він отримував з приватної фірми з українською реєстрацією як найнятий аудитор в статусі "член ради директорів"; причому - до можливих корупційних діянь власника тої фірми він не був причетний від слова "зовсім", ні до рекордних хабарів, ні до бодяження бензинів, тощо. Рябошапка і Венедіктова аж до середини 2020року не змогли нічого накопати - навіть по замовленню Трампа (коли ще Байден не був президентом і навіть програвав в рейтингах!). Не змогли! Яка там до біса корупція в Баденів?

Хоча - ти можеш бути трампістом, а не зебілом... а втім... "акакаяразніца" - все одно ти мудак брехливий.
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03.06.2022 01:45 Відповісти
Оце то розірвало пукан у ботяри від правди . Одразу насипав цілу купу аргументів: зебіл, касап, трампіст. В цілому , цілком прогнозована реакція бидло-бота, який брак розуму та доказів компенсує образами опонента. Ось для початку почитай https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/1/7239096/ , а решту інфи шукай в гуглі, слова для пошуку Хантер Байден Burisma /
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03.06.2022 12:25 Відповісти
Определение наверняка зависит от степени подготовки операторов оборудования, пилотов итд, которое пойдёт под ленд-лизом.
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02.06.2022 23:42 Відповісти
Нахер, навойювались, пора люлі.
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03.06.2022 01:36 Відповісти
Всё идёт с опозданием 1-2 месяца.
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03.06.2022 08:47 Відповісти
 
 