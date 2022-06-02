До нового списку санкцій, запроваджених США, потрапили два міністри та речниця МЗС РФ Захарова
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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило про впровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.
"Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна", - зазначається у повідомленні.
Нагадують, що Ролдугін - віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики - близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін - хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.
Також до санкційного списку потрапили:
Юрій Слюсарь, керівник державної компанії "Об’єднана авіабудівна корпорація", що є важливим постачальником обладнання для російської армії;
Віталій Савєльєв - міністр транспорту РФ, член Ради директорів "Російської залізниці" та глава Ради директорів "Аерофлоту";
Максим Решетніков - міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, "Російської залізниці та ВЕБ.РФ
Ірек Файзуллін - міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів "Російської залізниці"
Дмітрій Григоренко - віцепрем’єр і керівник апарату уряду РФ.
Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вказаним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.
Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі. "Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера "Севергруп" і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії", - інформує Мінфін США.
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Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.
"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.
Деноминация
Население%
Католицизм - 5 558 901 - 54,5
Латинский обряд - 5 289 521 - 51,9
Греко-католики - 268 935 - 2,6
Протестантизм1 985 5761 - 9,5
Православних НЕМА
Питання: Чого Орбан сраку рве?
так шо не страшно.
Віскі Атмєняются
Тепер тільки омивач скла "йОлка"
Це треш та ппц.
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У тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилася «Місіс королева краси Крим весна - 2022».
Переможицею стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.
У коментарях українці не змогли стримати емоцій.
«Її губи явно натякають, що перемога була чесна»,
«Перемогла ескортниця зпід Полтави »,
«Це російський окупант, який обікрав українську хату і начепив усе найкраще на себе»,
«Чия це анаконда?»,
«Оце біологічна зброя»,
«Боюсь представити 2 та 3 місце»,
«Це точно королева? Як на мене, то це цілий король!»,
«Королева орків»,
«Переселенка з Таїланду»,
«віспа мавп вже у Криму ??».
а крим точно наш??)))
- "Бурёнкою!"
Молодці, СБУ!
Водка не виски, к которым Маня так пристрастилась в Штатах.
Если поддерживать состояние духа на прежнем уровне, к которому она привыкла, с помощью отечественного продукта, цирроз не за горами.
Сгорит человек на работе.
Эх, а ведь могла быть жить как все бабы на мордоре и тихо радоваться своему бабьему счастью, рожая от какого-нибудь хмыря из Лианозово.