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До нового списку санкцій, запроваджених США, потрапили два міністри та речниця МЗС РФ Захарова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

захарова

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомило про впровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну США.

"Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна", - зазначається у повідомленні.

Нагадують, що Ролдугін - віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики - близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін - хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

Також до санкційного списку потрапили:

Юрій Слюсарь, керівник державної компанії "Об’єднана авіабудівна корпорація", що є важливим постачальником обладнання для російської армії;

Віталій Савєльєв - міністр транспорту РФ, член Ради директорів "Російської залізниці" та глава Ради директорів "Аерофлоту";

Максим Решетніков - міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, "Російської залізниці та ВЕБ.РФ

Ірек Файзуллін - міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів "Російської залізниці"

Дмітрій Григоренко - віцепрем’єр і керівник апарату уряду РФ.

Також читайте: США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область, - Держдеп

Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вказаним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.

Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі. "Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера "Севергруп" і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії", - інформує Мінфін США.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
ну..... за санкции
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02.06.2022 20:41
+7
Нафига эту ублюдошную рожу запостил, вызывает рвотный рефлекс эта тварь
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02.06.2022 20:43
+3
що, вчора на радостях перепив?
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02.06.2022 20:46
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ну..... за санкции
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02.06.2022 20:41 Відповісти
Нафига эту ублюдошную рожу запостил, вызывает рвотный рефлекс эта тварь
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02.06.2022 20:43 Відповісти
що, вчора на радостях перепив?
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02.06.2022 20:46 Відповісти
Da brat pit6 men6she stal, lu4she denugku w wsu pomo46!
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02.06.2022 20:49 Відповісти
АлкаЧка й так не просихає , а наразі зовсім зіп'ється , посиніє
і окочуриться
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03.06.2022 00:41 Відповісти
Манька Захєрова з горя напьється
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02.06.2022 20:44 Відповісти
Европейский союз не будет вводить персональные санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета. Причиной стала позиция Венгрии.Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал решение ЕС в отношении главы Московского патриархата. Из-за этого в Брюсселе решили не вводить санкции против российского патриарха.

"Орбан впервые требовал их исключения (санкций против патриарха Кирилла - ред.) в начале мая, но это не обсуждалось на встрече лидеров ЕС в понедельник... Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в итоге приняли требование Венгрии", - говорится в сообщении.
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02.06.2022 20:44 Відповісти
Религия в Венгрии

Деноминация
Население%
Католицизм - 5 558 901 - 54,5
Латинский обряд - 5 289 521 - 51,9
Греко-католики - 268 935 - 2,6

Протестантизм1 985 5761 - 9,5

Православних НЕМА

Питання: Чого Орбан сраку рве?
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03.06.2022 06:11 Відповісти
шампунь даунессе ещё двоюродный брат дедушки мамы запретил...
так шо не страшно.
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02.06.2022 20:45 Відповісти
Ей эуропы не нужны. Стакан ей и в местных срюльниках нальют
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02.06.2022 20:47 Відповісти
Красавы. Теперь пусть Захарова переходит с поганого западного виски и джина на скрепную бояру. Ибо бояра это так патриотично и деды всегда пили
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02.06.2022 20:47 Відповісти
Машка, фас! Дотринділась.🤣
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02.06.2022 20:48 Відповісти
маньку закодируют?
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02.06.2022 20:49 Відповісти
из пневмопистолета для цвяхив..
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02.06.2022 21:01 Відповісти
від таких жорстоких санкцій аж мороз по шкірі !
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02.06.2022 20:51 Відповісти
Ну фсьо

Віскі Атмєняются

Тепер тільки омивач скла "йОлка"
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02.06.2022 20:51 Відповісти
а гундяя орбан выскулил - тот не в списке !!! вот так... мелкий шантажист рад..
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02.06.2022 20:54 Відповісти
сподіваюсь хоч скульптору з Якутії не заборонили виїжджати з виставками в Європу ?
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02.06.2022 20:54 Відповісти
А Венгрія домоглася зняття санкцій з Гундяєва.
Це треш та ппц.
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02.06.2022 20:59 Відповісти
и о погоде! ))) ибо о "прекрасном" как-то не в ... тему совсем ))))
///
У тимчасово окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилася «Місіс королева краси Крим весна - 2022».

Переможицею стала 34-річна Ольга Валєєва з Полтави.



У коментарях українці не змогли стримати емоцій.
«Її губи явно натякають, що перемога була чесна»,
«Перемогла ескортниця зпід Полтави »,
«Це російський окупант, який обікрав українську хату і начепив усе найкраще на себе»,
«Чия це анаконда?»,
«Оце біологічна зброя»,
«Боюсь представити 2 та 3 місце»,
«Це точно королева? Як на мене, то це цілий король!»,
«Королева орків»,
«Переселенка з Таїланду»,
«віспа мавп вже у Криму ??».
а крим точно наш??)))
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02.06.2022 21:01 Відповісти
ешкин кот... что ж там за судьи были? 0_0
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02.06.2022 23:16 Відповісти
Свисток знатний у цієі ку@ рви із Полтави
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03.06.2022 00:45 Відповісти
- Как зовут тебя лошадь страшная?
- "Бурёнкою!"
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03.06.2022 06:12 Відповісти
Маньке санкции по барабану - кацапская боярка круче американского бурбона....
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02.06.2022 21:04 Відповісти
У кацапів лише одні "баби-стакани": валька, машка, зінка ... - таке собі "житійо-битійо", без нього нікуди, бо поряд ванька-довбой*б.
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02.06.2022 21:18 Відповісти
Скрипка грае. Все куярить. Але так, же вже палає.
Молодці, СБУ!
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02.06.2022 21:38 Відповісти
a mozhe yakos' trohy poslabyty sanktzii dlya Zaherovoii,yakscho vona pomye golovu nareshti?'
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02.06.2022 22:24 Відповісти
Какая то нездоровая Машка в фотке. Прямо страшно подойти - ещё укусит.
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02.06.2022 23:39 Відповісти
Ну насилоньку, дивлюсь і дивуюсь
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03.06.2022 00:36 Відповісти
Ну, всё(
Водка не виски, к которым Маня так пристрастилась в Штатах.
Если поддерживать состояние духа на прежнем уровне, к которому она привыкла, с помощью отечественного продукта, цирроз не за горами.
Сгорит человек на работе.
Эх, а ведь могла быть жить как все бабы на мордоре и тихо радоваться своему бабьему счастью, рожая от какого-нибудь хмыря из Лианозово.
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03.06.2022 02:11 Відповісти
Теперь Машка будет мыть волосы хозяйственным мылом.
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03.06.2022 07:47 Відповісти
А щож Гундяєв не попав? Таких на кацапщині богато.
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03.06.2022 08:44 Відповісти
 
 