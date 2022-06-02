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війна (56389) окупація (5831) ЧАЕС (326)

За попередніми даними росіяни за час окупації ЧАЕС вкрали та знищили обладнання на 135 млн доларів, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес
Фото: washingtonpost

Російські окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, деяке обладнання, яке відстежили завдяки GPS-трекерам, знаходиться у Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За даними The Washington Post, з Чорнобильської АЕС окупанти вкрали або знищили 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.

Водночас, список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще складається.

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Представник ЧАЕС повідомив журналістам, що за час окупації 9 їхніх колег було вбито, 5 викрадено.

До вторгнення майже 6000 робітників ЧАЕС стежили за наслідками катастрофи, а також переробляли ядерні відходи з інших електростанцій в Україні та Європі.

За кілька днів до вторгнення було евакуйовано всіх співробітників, крім кількох сотень.

Ті, хто залишився, працювали по кілька сотень годин під наглядом росіян, часто не відпочиваючи по кілька днів, намагаючись забезпечити безпеку станції та роботу систем.

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При цьому, за словами директора "зони відчуження" Євгена Крамаренка, обладнання та інформація станції систематично розкрадалися чи знищувалися.

Пряма мова Крамаренка: "Ми бачимо, що його частина знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщується територією Білорусі - Гомель, Мінськ, інші місця".

Загалом він оцінює вартість заміни того, що було втрачено, більш ніж у 135 мільйонів доларів.

При цьому програмне забезпечення було спеціально розроблене для станції та незамінне.

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Директор Центральної аналітичної лабораторії сайту Микола Безпалий сказав, що деякі з найважливіших робіт його лабораторії - моніторинг рівня радіації в зоні відчуження щодо ознак сплесків - практично неможливі без нього.

"Зараз неможливо надати достовірну інформацію, чи знаходиться обладнання в робочому стані, чи ні, тому що немає програмного забезпечення. Росіяни не зможуть ним користуватися, тому що ПЗ унікальне, зроблене спеціально для наших пристроїв", - зауважив Безпалий.

Працівники ЧАЕС скептично поставилися до того, що чиновники Росатому вивезли із Чорнобиля програмне забезпечення чи обладнання для своїх цілей.

За їхніми словами, росіяни у будь-якому разі знали б, що вони не можуть його використати, і тому найімовірнішим поясненням було те, що знищення було якимось покаранням.

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Інша можливість, за їхніми словами, полягала в тому, що російські ядерні чиновники почали вірити кремлівській пропаганді напередодні вторгнення, яка неправдиво стверджувала, що Україна працює із західними державами над розробкою ядерної зброї.

На даний момент на ЧАЕС працюють над найкращими планами евакуації на випадок нового вторгнення.

За словами Крамаренка, реальна небезпека пов'язана з лісовими пожежами із наближенням літа. Все обладнання, яке вони могли б використовувати для боротьби з ними, вкрали чи воно стало непридатним для використання.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Краще б у тому рудому лісі окопати тих зелених довпойопів, які три місяці нам розповідали, що американці нагнітають істерію.
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02.06.2022 21:58
+6
А як кцаапи попали до Чернобильскої АЕС (я очам своїм не вірив коли вони захопили ЧАЕС)
зеленського треба судити за все що він зробив (насправді не зробив) - це реальність
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02.06.2022 22:16
+2
Лучше бы они все окопались в Рыжем лесу и все там от радиации сдохли.
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02.06.2022 21:55
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Лучше бы они все окопались в Рыжем лесу и все там от радиации сдохли.
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02.06.2022 21:55 Відповісти
Краще б у тому рудому лісі окопати тих зелених довпойопів, які три місяці нам розповідали, що американці нагнітають істерію.
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02.06.2022 21:58 Відповісти
"окопались в Рыжем лесу и все там от радиации" - опціонально, інше - обов'язково.
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03.06.2022 01:30 Відповісти
ща NYT опровергнет...
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02.06.2022 21:57 Відповісти
Еще и знешкодили распространения радиации, вызванное националилистами и ЗСУ, которые сплотились.
О, ***. Люди умирают. Страшнее, дети. ***** ты в кремле.
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02.06.2022 22:00 Відповісти
от як повернути ці втрати?

Але, є ще більші втрати: дві роти нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС і здалися в полон без жодного пострілу.... Їх треба повертати; бо вони здалися не через те, що боялись за своє життя... це був перший випадок, коли командування наказало їм здатись.... другий ми також бачили...
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02.06.2022 21:58 Відповісти
Чорнобиль був чорною дірою, де на безкінечні ремонти/модернізації сховища зникали мійльйони доларів. Зараз кінці в воду. Вся верхівка стратегічних підприємств скорумпована кацапами.
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02.06.2022 22:37 Відповісти
Не розумію навіщо було тримати там солдатів якщо їм наказали здатися? Для здачі в полон?
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02.06.2022 23:39 Відповісти
Хтось там звинувачував циганів у злодійстві? Та цигани святі люди, в порівнянні з мокшанською сараною.
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02.06.2022 21:59 Відповісти
Кацапы. Там все было заражено. Арсле вашего прихода. Суки не знают защиту.
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02.06.2022 22:03 Відповісти
Это со времен УССР. Придумали.
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02.06.2022 22:04 Відповісти
Вот бульбашам и выставим счет в четверть миллиарда $$$. Бульбаши будут всю жизнь отдавать нам долги еще и внукам останется
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02.06.2022 22:06 Відповісти
Швидше ти будеш чекати повернення боргу, ще й діти почекають...
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03.06.2022 06:20 Відповісти
А як кцаапи попали до Чернобильскої АЕС (я очам своїм не вірив коли вони захопили ЧАЕС)
зеленського треба судити за все що він зробив (насправді не зробив) - це реальність
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02.06.2022 22:16 Відповісти
Русское ворье и бычье во все времена одинаково. Сколько награбленного они вывезли из Европы в 1945…
#дедываевале.
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02.06.2022 22:36 Відповісти
Тільки заводів з Німеччини 4400! І що це допомогло стати розвинутою країною? Так і тту. Скільки кацап не краде все одно живе в лайні...
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02.06.2022 23:41 Відповісти
Піонерський привіт магатеку і решті озабояених з оон та інших верств підарів
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03.06.2022 01:23 Відповісти
"За несколько дней до вторжения были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких сотен."

То есть кто-то таки знал про вторжение ?
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03.06.2022 01:40 Відповісти
 
 