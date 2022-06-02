На Донбасі за 2 червня відбито 5 атак, знищено 5 танків, 3 артсистеми, 2 бронемашини та 3 безпілотники, - угруповання Об'єднаних сил

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресцентр Угруповання об'єднаних cил.

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 52 цивільних об’єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення.

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Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 ворожі безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

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