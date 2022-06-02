Під час атаки на аеропорт Гостомеля окупанти мали інформацію про наші частини, - Монастирський
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в російських окупантів були таємні дані про розміщення оборонних укріплень та підрозділів Збройних сил України під аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це міністр заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону
Монастирський заявив: "Я думаю, що загалом нам треба буде переглянут иставлення до таких важливих, відповідальних позицій у нашій державі. Тому що, наприклад, під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії (Росії проти України) 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях і які зустріли ворога в перший день, коли було 40 (ворожих) вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців, вони казали, що швидше за все ворог знав, де розміщені наші позиції.
Тому декілька вогневих точок були вражені першими же ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи".
Монастирський додав, що на захоплених територіях України діють сотні колаборантів. Його особисто вразила кількість представників від політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Комуністична партія України", які відверто пішли на співпрацю з російськими окупантами. За його словами, чимало з них до 24 лютого вони посідали виборні посади в органах місцевої влади.
Міністр упевнений, що українське правосуддя наздожене їх, зокрема в ході деокупації. Навіть якщо вони втечуть з російськими військами під час звільнення цих територій Збройними силами України, такі колаборанти не зможуть спокійно жити і подорожувати.
Будь ласка, зачекайте...
Украинское правосудие? Которого нет уже в Украине лет тридцать, а про продажность судей, прокуроров ходят уже не легенды, а живые истории. Если из юридического вуза Киева отчисляют колаборантку, поступиашую учится на прокурора, и не скрывающей антиукраинских взглядов? Начните со своего ведомства, г-н Монастврский, не ошибётесь
а они есть!
В окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік ворога
Или как у россиян в первые дни оказались списки АТОшников и владельцев легального оружия. И кто ж интересно им их передал.
Их главная задача-обеспечивать стойкость государственного режима,а не декларируемую службу народу Украины.А какой там тот гос.режим-дело десятое для них
Если мы помним, Портнов грозился составлять такие списки и даже писал об этом открыто в интернете.
Как на это прореагировали наши славные спецслужбы?
Никак, они такими глупостями не занимались, они готовились к шашлыкам.Как эти списки оказались у россиян, им и теперь не интересно.
Друге питання дуже турбує всіх хто вирішив не чекати поки хтось подбає про захист їхніх сімей та вирішили придбати мисливську зброю,суть проста,як так вийшло що дозвільна система не дуже квапитеся роздавати безкоштовно дозвіл на придбання зброї,так звані зеленки(без політики їх і до 19 року так називали),кажуть що проблема з бланками,а ще як на диво довідки про повадження зі зброєю дають тільки в тирі динамо,що де факто є системою МВС,та ще начебто без практичних стрільб,так кажуть люди,може реформатори так змінили дозвільну систему як і ті хто повинен був мінувати підходи та мости ?
Значит знала что нападение неизбежно...
Начальник Китая Сидзиньпин тоже знал еще летом 2021...
А легенда о Коронавирусе..была лишь дымовой завесой...типа информационное прикрытие...
Судячи з "глибокого" змісту комента, реєстрації 01.06 та не розумінню терміна "бот",
туповатим тролем є саме Dan Grigorenko.
Дуй, недолугий лизоблюд, за рАсєйським кораблем.