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шпигунство, шпіонаж (811) Гостомель (110) Монастирський (369)

Під час атаки на аеропорт Гостомеля окупанти мали інформацію про наші частини, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в російських окупантів були таємні дані про розміщення оборонних укріплень та підрозділів Збройних сил України під аеропортом ДП "Антонов" у Гостомелі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це міністр заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону

Монастирський заявив: "Я думаю, що загалом нам треба буде переглянут иставлення до таких важливих, відповідальних позицій у нашій державі. Тому що, наприклад, під час бою в Гостомелі, у перший день широкомасштабної агресії (Росії проти України) 24 лютого, ми спілкувалися з бійцями, які стояли на цих позиціях і які зустріли ворога в перший день, коли було 40 (ворожих) вертольотів одночасно, пролетіли й обстрілювали ракетами, обстрілювали тисячами пострілів наших бійців, вони казали, що швидше за все ворог знав, де розміщені наші позиції.

Тому декілька вогневих точок були вражені першими же ракетами. І ми розуміємо, що це також проблема шпигунів, диверсантів, які працювали на той час, і які сприяли тому, що в перші хвилини власне ворог мав ось такі певні успіхи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американська розвідка допомогла Україні відбити атаку РФ в Гостомелі та зберегти ППО, - NBC

Монастирський додав, що на захоплених територіях України діють сотні колаборантів. Його особисто вразила кількість представників від політичних партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Комуністична партія України", які відверто пішли на співпрацю з російськими окупантами. За його словами, чимало з них до 24 лютого вони посідали виборні посади в органах місцевої влади.

Міністр упевнений, що українське правосуддя наздожене їх, зокрема в ході деокупації. Навіть якщо вони втечуть з російськими військами під час звільнення цих територій Збройними силами України, такі колаборанти не зможуть спокійно жити і подорожувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну шо - штурмонули, п#дари? Добігались!" - ранок у Гостомелі після спроби штурму. ВІДЕО 18+

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+78
таторов, демченко, портнов.... зеленский везде расставил предателей после омана.
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02.06.2022 22:47
+76
Ермак №1
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02.06.2022 22:44
+47
Оце так новина.... А чого це нац поліція цим переймається,а не СБУ ?
А хто розмінував мости та дороги на Півдні України?
фамілія одна -дєрьмак!
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02.06.2022 22:45
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Сторінка 2 з 2
«Украинское правосудие наздожене их» Вы о чем, г-н Монастырский? Вам ли не знать, как крышуют ваши подчинённые незаконную торговлю в подземных переходах метро Киева? Торговлю наркотиками? Оружием?

Украинское правосудие? Которого нет уже в Украине лет тридцать, а про продажность судей, прокуроров ходят уже не легенды, а живые истории. Если из юридического вуза Киева отчисляют колаборантку, поступиашую учится на прокурора, и не скрывающей антиукраинских взглядов? Начните со своего ведомства, г-н Монастврский, не ошибётесь
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02.06.2022 23:39 Відповісти
А харьковский универ МВД? По кличке дурка- бандура, где даунбаские детки ментов 90 процентов от общих составляли, та ещё контора была!. Проверить сегодня кто откуда--- ой веселая статистика брызнет!
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03.06.2022 05:44 Відповісти
И тот факт, что 90 процентов полицейских Мариуполь перешли на сторону врага Монастырскому ничего не говорит?!! Рыба тухнет с головы
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03.06.2022 08:14 Відповісти
шпионов видите?
а они есть!
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02.06.2022 23:42 Відповісти
Ну, хотя бы открыто признают этот факт наличия проблемы, это повышает шанс её разрешения. А то, до настоящего времени было только "у нас в армиии все молодцы, и шпионов в стане врага дафига"...
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02.06.2022 23:43 Відповісти
Підказка для чувачка з поліції: дєрьмак, демченко. Можно одразу обох до буцегарні: уі обидва урода заробили на довічні терміни.
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02.06.2022 23:43 Відповісти
Кацапи мали інформацію про аеропорт, а ЗЄбіли сказали про західні розвіддані: не заважайте крадівництвом займатися
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02.06.2022 23:44 Відповісти
И ишаку понятно откуда исходила информация о наших войсках, при таком количестве агентов кремля, которых собрал у себя под рукой наш величайший и солнцеликий, гениальнейший и просто душка - вофка роялист!!!!!!
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02.06.2022 23:47 Відповісти
Рассказал бы лучше про это

В окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік ворога

Или как у россиян в первые дни оказались списки АТОшников и владельцев легального оружия. И кто ж интересно им их передал.
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02.06.2022 23:51 Відповісти
Запомните одно-все полицейские и милицейские силы-всегда и во все времена были просто наемниками,особенно те ,что набраны с местного населения.
Их главная задача-обеспечивать стойкость государственного режима,а не декларируемую службу народу Украины.А какой там тот гос.режим-дело десятое для них
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03.06.2022 08:24 Відповісти
Й, що цікаво,ніяких висновків,ніяких дій. Неправомірні з/плати пенсії. За наші гроші утримуються зрадники злочинці системи мвс. Й ця гнусна влада грається в дозволяти недозволяти нам зброю,в той час,як Вся зброя в державі Наша власність,за Наші гроші. Держава створена,утримується і належить Нам. Вона Наша власність,а не лайна зі влади!!!
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03.06.2022 09:10 Відповісти
Ну тут все понятно. Всех сдал Порошенко. Не верите? Спросите у Медведчука, он подтвердит, ему можно верить😂
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03.06.2022 00:05 Відповісти
Та ти шо...!!!
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03.06.2022 00:11 Відповісти
Почему в Гостомеле не хотят потрусить местную власть , очень много узнают , особенно про зятя покойного мера .
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03.06.2022 00:13 Відповісти
Трусити з зелі, риба і т.д.
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03.06.2022 00:15 Відповісти
Стільки дерьма у світі зробили вони і їх підкреслюю їх фашизм як ніхто
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03.06.2022 00:18 Відповісти
Повторюю, стільки дерьма в світі зробили християни як і їх поплічники фашисти як ніхто
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03.06.2022 00:22 Відповісти
Вжопу назавжди, що Умань табу, а я там живу, і до мене приходять і висиляють нагло Умань наш
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03.06.2022 00:28 Відповісти
Кроме того, россияне, когда заходили в украинские города и сёла, имели списки тех, кто воевал, проукраински настроенных людей, которых они и расстреливали.
Если мы помним, Портнов грозился составлять такие списки и даже писал об этом открыто в интернете.
Как на это прореагировали наши славные спецслужбы?
Никак, они такими глупостями не занимались, они готовились к шашлыкам.Как эти списки оказались у россиян, им и теперь не интересно.
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03.06.2022 00:32 Відповісти
Ловити шпигунів та відслідковувати тих, хто має доступ до державноі таємниці має СБУ. Це називається контр розвідка. З 2019 контр розвідкою займався 95 квартал. А конкретно пан Баканов, який з посади директора 95 кварталу пересів на посаду очільника СБУ влітку 2019. Результати відповідні. Що там казати за шпіонів, якщо очільники Харківської та Херсонської СБУ виявилися зрадниками.
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03.06.2022 01:57 Відповісти
Пане міністерк,а чому навчання на ЧС проводили перед самим вторгненням, а позиції там схоже не облаштували,та ще як би ви внесли ясність про двісті нацгвардійців яких взяли в полон начебто без бою.
Друге питання дуже турбує всіх хто вирішив не чекати поки хтось подбає про захист їхніх сімей та вирішили придбати мисливську зброю,суть проста,як так вийшло що дозвільна система не дуже квапитеся роздавати безкоштовно дозвіл на придбання зброї,так звані зеленки(без політики їх і до 19 року так називали),кажуть що проблема з бланками,а ще як на диво довідки про повадження зі зброєю дають тільки в тирі динамо,що де факто є системою МВС,та ще начебто без практичних стрільб,так кажуть люди,може реформатори так змінили дозвільну систему як і ті хто повинен був мінувати підходи та мости ?
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03.06.2022 03:27 Відповісти
********* говорила Киев возьмет за 3 дня...
Значит знала что нападение неизбежно...
Начальник Китая Сидзиньпин тоже знал еще летом 2021...
А легенда о Коронавирусе..была лишь дымовой завесой...типа информационное прикрытие...
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03.06.2022 04:55 Відповісти
Нападение мусировалось уже примерно год с хвостиком-Илларионов и Юрий Подоляка на своих каналах даже карты показывали,при том сейчас видно уже ,что по тем картам и напали,особенно на юге
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03.06.2022 08:28 Відповісти
А ви спитайте пане міністр у Президента, чому він призначив ФСБ агентів до влади в обороні....
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03.06.2022 07:32 Відповісти
Монастирського "лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. " Таку думку можна було б сприйняти від малоосвіченої людини поза політикою, але аж ніяк не від очільника МВС. А чим же ще на його думку займались займались представники ОПЗЖ (раніше ПР, СДПУ та інш.) і Компартії в Україні, як не просуванням російських інтересів укупі з тотальною корупцією? Для будь якого рядового патріотично налаштованого громадянина це прописна істина майже з моменту отримання незалежності. Так що міністр не на своєму місці, і відповідно й ті , що його призначали.
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03.06.2022 07:37 Відповісти
Агенты московии плавают прям по поверхности,вся страна знает про помощников валуева и сивковича,про должностное лицо бегавшее на дни рождения цуркиса,про строившего заводы на засрашке и других.
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03.06.2022 07:42 Відповісти
А пан міністр вважає,що ті переселенці,які виїхали в Україну,з нових окупованих територій не такіж колаборанти?Чи вони змінили свої політичні вподобання?Переїхали такіж самі "шаріівці" та "зажопники".Послухайте,що розповідають вони в траспорті,на зупинках та сквервх.
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03.06.2022 07:49 Відповісти
Не гони біса. Поруч зі мною в окопі стояли хлопці з Донецька і Луганська, а комвзвода був з Криму. Багато разів в нічній варті стояв з колишнім беркутівцем.
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03.06.2022 09:05 Відповісти
Может этого недоразведчика вместо ******** поставить? Генеральские регалии покоя не дают или разведчику ******** уже нет веры от квартального пианиста хером на рояле?
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03.06.2022 07:55 Відповісти
Dan Grigorenko

Судячи з "глибокого" змісту комента, реєстрації 01.06 та не розумінню терміна "бот",
туповатим тролем є саме Dan Grigorenko.

Дуй, недолугий лизоблюд, за рАсєйським кораблем.
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03.06.2022 09:02 Відповісти
мали інформацію ? та вам увесь світ вказав на крота в ОПі, а ви ....
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03.06.2022 08:53 Відповісти
Якось забули про тих, хто до війни підривав автомобілі з силовиками та журналістами, організовував пожари на складах тощо. Сотні російських та білоруських агентів за роки до початку повномаштабного вторгнення були введені в Україну під видом "незгодних". Крім вбивств реальних опозиціонерів вони збирали інформацію та готувалися до вторгнення.
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03.06.2022 08:58 Відповісти
грёбаный стыд слушать такое от первых лиц силовых структур
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03.06.2022 09:10 Відповісти
Себе перегляньте😡
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03.06.2022 09:52 Відповісти
то, что сразу очевидно простым смертным - для хозяев жизни это загадка, для решения которой требуются "специалисты с тремя академическими образованиями и команды профессионалов высшего уровня", которые разгадают её, и не пройдёт и нескольких лет
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03.06.2022 12:43 Відповісти
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