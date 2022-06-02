Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо Путін припинить війну в Україні, - Столтенберг
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Війна Росії проти України стала "війною на виснаження", і західні країни повинні готуватися до "довгого шляху".
Про це попередив голова НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху", - сказав Столтенберґ журналістам після зустрічі з Байденом у Білому домі.
Повторивши, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, генсекретар альянсу сказав, що НАТО несе "відповідальність" за підтримку України.
За словами Столтенберга, українці "платять високу ціну за захист власної країни", але Росія також "несе великі втрати".
Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, "дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою".
Відповідаючи на запитання, чи тисне Захід на Україну, щоб вона визнала втрату територій для мирних переговорів, Столтенберг сказав, що "не нам вирішувати", що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.
Голова НАТО не коментував, чи обговорює альянс морський супровід для розблокування експорту зерна, але зауважив, що він вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.
"Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство - це якщо президент Путін припинить війну", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А то хотять і солодко їсти і с хутіним спілкуватись .
всі зупинки вже проїхали, далі без них.
Чому головка ОПи ЄрЗе не доводять всьому світу, чиновникам того же НАТО, що Україна погодиться не менше, ніж на виведення касапів з усіх окупованих ними територій?
якимось чином це так перекликається з "********" і "великим будівництвом" - навіть гуска по шкірі...
а дехто передбачав і до хрипу попереджував.
НАТО(Е) бьі модернизироваться и поменять лидера на более харизматичного а не причитающего про не нападения.......
давно не чув як неголені мавпи якись слова вимовляють.
Думаю, що багато хто у світі навіть не знав яка різниця між Україною і кацапстанією. Тобто, люди навіть дивувались, що в Україні є Українська мова. Нас завжди прирівнювали до кацапів.
Але тепер світ взнав і буде памятати дуже довго, що Україна - то є незалежна держава.
А голод в світі можна вирішити дуже простоа - ВИКИНУТИ кацапів із світового продовольчого ринку. Заборонити їй і продавати і купувати на світовому ринку.
От все так просто. Але у світі навчились створювати слона із мухи.