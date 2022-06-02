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Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо Путін припинить війну в Україні, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Війна Росії проти України стала "війною на виснаження", і західні країни повинні готуватися до "довгого шляху".

Про це попередив голова НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху", - сказав Столтенберґ журналістам після зустрічі з Байденом у Білому домі.

Повторивши, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, генсекретар альянсу сказав, що НАТО несе "відповідальність" за підтримку України.

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За словами Столтенберга, українці "платять високу ціну за захист власної країни", але Росія також "несе великі втрати".

Війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, сказав він, додавши, що те, що відбувається під час переговорів, "дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою".

Відповідаючи на запитання, чи тисне Захід на Україну, щоб вона визнала втрату територій для мирних переговорів, Столтенберг сказав, що "не нам вирішувати", що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.

Голова НАТО не коментував, чи обговорює альянс морський супровід для розблокування експорту зерна, але зауважив, що він вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.

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"Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство - це якщо президент Путін припинить війну", - сказав він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
коли Україна переможе, а не ***** там "зупинить війну"...
всі зупинки вже проїхали, далі без них.
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02.06.2022 23:05
+15
Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо ЕС І НАТО примуть Украіну в свої союзи і будуть пильно охоронять
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02.06.2022 23:05
+11
як припинить ***** війну? Хіба НАТО не знає, що значить "припинити"? Тобто, нам погодитись на окуповані території - не відомо, на який, попросту довічний час?

Чому головка ОПи ЄрЗе не доводять всьому світу, чиновникам того же НАТО, що Україна погодиться не менше, ніж на виведення касапів з усіх окупованих ними територій?
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02.06.2022 23:07
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Найпростіший спосіб уникнути продовольчої кризи в світі - якщо ЕС І НАТО примуть Украіну в свої союзи і будуть пильно охоронять
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02.06.2022 23:05 Відповісти
це якщо дуже захотять.., але навряд чи
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02.06.2022 23:10 Відповісти
Тоді нехай сідять без круасанів
А то хотять і солодко їсти і с хутіним спілкуватись .
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02.06.2022 23:20 Відповісти
коли Україна переможе, а не ***** там "зупинить війну"...
всі зупинки вже проїхали, далі без них.
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02.06.2022 23:05 Відповісти
этот викинг обосрался...давайте нового.
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02.06.2022 23:07 Відповісти
Ага... агент кдб у часи молодості.
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02.06.2022 23:11 Відповісти
як припинить ***** війну? Хіба НАТО не знає, що значить "припинити"? Тобто, нам погодитись на окуповані території - не відомо, на який, попросту довічний час?

Чому головка ОПи ЄрЗе не доводять всьому світу, чиновникам того же НАТО, що Україна погодиться не менше, ніж на виведення касапів з усіх окупованих ними територій?
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02.06.2022 23:07 Відповісти
Первый раз слышу нормальные слова. А то все хотят только вывезти зерно, а там пусть УКраинцев дальше убивают. В Украине нет стратегического запаса зерна, мыши съели, зеленые. И ни кто не сидит и не будет.
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02.06.2022 23:09 Відповісти
Україна ж маленька частина від світового простору, і от реально годує весь світ? А як же інші країни, нічого не сіють?
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02.06.2022 23:11 Відповісти
Тю... всього пів мільярда. Досить американцям трошки менше продуктів викидати в смітник і продуктову кризу ніхто в світі не тільки не помітить, а ще й в Африці краще харчуватися стануть.
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02.06.2022 23:18 Відповісти
"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху"...
якимось чином це так перекликається з "********" і "великим будівництвом" - навіть гуска по шкірі...
а дехто передбачав і до хрипу попереджував.
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02.06.2022 23:13 Відповісти
Агєнт Стекломоєв на службі в отєчєства
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02.06.2022 23:15 Відповісти
бабка Столтенберг наводит страх на русню..... сарказм.....
НАТО(Е) бьі модернизироваться и поменять лидера на более харизматичного а не причитающего про не нападения.......
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02.06.2022 23:16 Відповісти
А навіщо його міняти? НАТО це оборонний союз і саме такий там і потрібен. Це ж вам не "Союз меча і орала" з офіційним лозунгом жидобільшовизму - "Железной рукой загонім чєловечєство к счастью!"
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02.06.2022 23:24 Відповісти
Гєніально!
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02.06.2022 23:18 Відповісти
Это точно....
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02.06.2022 23:24 Відповісти
а шо тая агрохімія приглохла?
давно не чув як неголені мавпи якись слова вимовляють.
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02.06.2022 23:25 Відповісти
Ну так віспа бушує...
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02.06.2022 23:36 Відповісти
а це як? тіпа, пєрєстать стрилять? а окуповані території так і заморожуємо???
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02.06.2022 23:30 Відповісти
***** довихарювався до того що вже якби й хотів припинити війну то не зможе цього зробити. Він буде тупо воювати до своєї смерті, але навіть коли ***** здохне війна буде продовжуватись до звільнення всіх окупованих територій і виплати репарацій. Хто ж відпустить кацапського ката якого вже почали душити? Так що для кацапів війна закінчиться не миром а санкціями, репараціями, бідністю, особливо в провінціях, і лютими громадянськими конфліктами які призведуть до розвалу федерації.
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02.06.2022 23:32 Відповісти
Я би не парився, коли РФ та НАТО застосують ядерну зброю, то на тих хто виживе жрачки вистарчить і так...
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02.06.2022 23:41 Відповісти
Вони все ще не зрозуміли-те що бункерний карлик не хоче "уникнути продовольчої кризи"-не можуть зрозуміти те-що бункєрний карлік ту кризу навмисо створив заради тиску на стару , жирну та заскорузлу Європу..
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02.06.2022 23:48 Відповісти
капітан очевидність сказав би щось нове, або краще зробив би щось корисне для перемоги
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03.06.2022 01:03 Відповісти
И заберёт, своих орков , обратно в ***** . Но мирным путем , это уже не получится.
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03.06.2022 05:55 Відповісти
Найцікавіше з усієї цієї історії, що до початку війни ніхто навіть і не підозрював, шо Україна годує світ. Га кожному кутку кричали - що то кацапи годують.
Думаю, що багато хто у світі навіть не знав яка різниця між Україною і кацапстанією. Тобто, люди навіть дивувались, що в Україні є Українська мова. Нас завжди прирівнювали до кацапів.
Але тепер світ взнав і буде памятати дуже довго, що Україна - то є незалежна держава.
А голод в світі можна вирішити дуже простоа - ВИКИНУТИ кацапів із світового продовольчого ринку. Заборонити їй і продавати і купувати на світовому ринку.
От все так просто. Але у світі навчились створювати слона із мухи.
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03.06.2022 09:39 Відповісти
Ну, заспівали пісні спасатєлі "ліцапутєна"! Почали давити, щоб Україна здала нові території рашистам!
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03.06.2022 09:54 Відповісти
эта гнида впихивает идею о сдаче Украиной территории в обмен на возможность накормить африканских тунеядцев.
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03.06.2022 10:10 Відповісти
 
 