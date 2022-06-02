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Окупанти обстріляли з артилерії село на Дніпропетровщині, поранено 2 дітей та їхня мати, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Він зазначив:"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".

Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати.

Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли із артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Що з 2500 полоненими героями, які вже два тижні як"евакуйовані" в полон? Уповноважену ВР з прав людини Денисову звільнили, але замість неї нікого не призначили. Після зустрічі з сім'ями Азова, та посту про катування їх у російському полоні слуги вирішили її терміново звільнит
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03.06.2022 00:10
+3
твари !
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02.06.2022 23:19
+1
❗️Те, про що я попереджав відносно тексту Арестовича у ФБ.

▪️Олексій в ефірі у Фейгіна повторив свою тезу про те, що Сєвєродонецьк став "пасткою" для російських військ, де вони зараз зазнають втрат від українських контрударів, але...

💬 "Але це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Швидше за все не відіб'ємо. І це не означає, що Сєвєродонецьк росіяни так чи інакше не займуть", - попередив радник голови ВП.

Ох, Альоша - ти точно дотеревенькаєшся коли-небудь...
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02.06.2022 23:34
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твари !
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02.06.2022 23:19 Відповісти
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02.06.2022 23:27 Відповісти
заспамив, мої вибачання перед шановним дописувачем,
без образ - просто нема сил на ці два уйобка дивитися,,,
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02.06.2022 23:42 Відповісти
Тварі ж )))
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03.06.2022 00:16 Відповісти
Вооруженные силы Украины заманили в ловушку российские войска в Северодонецке. И теперь наносят им встречные контрудары.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в соцсети «Фейсбук».

«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД (Северодонецка), когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии», - отметил он.

По его словам, в городе идут тяжелые бои, а российское командование бросает все силы на удержание Северодонецка.

«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это - мастерство. Покруче противника», - добавил Арестович.
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02.06.2022 23:31 Відповісти
❗️Те, про що я попереджав відносно тексту Арестовича у ФБ.

▪️Олексій в ефірі у Фейгіна повторив свою тезу про те, що Сєвєродонецьк став "пасткою" для російських військ, де вони зараз зазнають втрат від українських контрударів, але...

💬 "Але це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Швидше за все не відіб'ємо. І це не означає, що Сєвєродонецьк росіяни так чи інакше не займуть", - попередив радник голови ВП.

Ох, Альоша - ти точно дотеревенькаєшся коли-небудь...
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02.06.2022 23:34 Відповісти
******** заправляет
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03.06.2022 00:40 Відповісти
орки всі зі "сфери образованія" і трохи "за гроші" дітей в Україні вбивають і гвалтують - бо самі батьки, а інакше казали "8 років".
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02.06.2022 23:32 Відповісти
Що з 2500 полоненими героями, які вже два тижні як"евакуйовані" в полон? Уповноважену ВР з прав людини Денисову звільнили, але замість неї нікого не призначили. Після зустрічі з сім'ями Азова, та посту про катування їх у російському полоні слуги вирішили її терміново звільнит
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03.06.2022 00:10 Відповісти
От курви москальскі...там такий класний ринок з рибою...нищити кацапських тварюк це справжня насолода .... Слава Україні та Польщі !!! Смерть Москві та москалям !!!
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03.06.2022 00:40 Відповісти
Фронт стоит на месте уже два месяца.каждый день по Днепровской обл.прилетает.*******.
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03.06.2022 00:42 Відповісти
 
 