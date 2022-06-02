Окупанти обстріляли з артилерії село на Дніпропетровщині, поранено 2 дітей та їхня мати, - ОВА
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Російські окупанти обстріляли з артилерії село Мар’янське в Зеленодольській громаді на березі Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Він зазначив:"Ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду.Прицільно ударив по Мар‘янському. Кілька разів. Цілеспрямовано нищив населений пункт".
Унаслідок атаки поранення отримали двоє неповнолітніх та їхня мати.
Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджено. Із ладу виведено газопровід й електромережі.
Топ коментарі
+4 Voc Vox
показати весь коментар03.06.2022 00:10
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.06.2022 23:19
+1 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар02.06.2022 23:34
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без образ - просто нема сил на ці два уйобка дивитися,,,
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в соцсети «Фейсбук».
«Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали о взятии СД (Северодонецка), когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии», - отметил он.
По его словам, в городе идут тяжелые бои, а российское командование бросает все силы на удержание Северодонецка.
«Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это - мастерство. Покруче противника», - добавил Арестович.
▪️Олексій в ефірі у Фейгіна повторив свою тезу про те, що Сєвєродонецьк став "пасткою" для російських військ, де вони зараз зазнають втрат від українських контрударів, але...
💬 "Але це не означає, що ми відіб'ємо Сєвєродонецьк. Швидше за все не відіб'ємо. І це не означає, що Сєвєродонецьк росіяни так чи інакше не займуть", - попередив радник голови ВП.
Ох, Альоша - ти точно дотеревенькаєшся коли-небудь...