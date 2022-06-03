Дякую Байдену за HIMARS, очікуємо хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 2 червня виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У аовідомленні зазначається: "Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS. Ця зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю.

Я вдячний Президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів за таку підтримку. Очікуємо.

Очікуємо також хороших новин про постачання зброї й від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції.

Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, - Зеленський