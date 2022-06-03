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війна (56406) ООН (2759) поранення (2658) смерть (6551)

Підтверджені дані про 4169 мирних жителів, які загинули від 24 лютого в Україні через агресію РФ, реальні цифри значно вищі, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казанський,макарів

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 1 червня є підтвердження 9151 жертви серед цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані УВКПЛ ООН.

Зокрема, відомо про 4169 загиблих і 4982 поранених. Серед загиблих - 268 дітей.

В організації наголошують, що реальні цифри значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через військові дії щодня в Україні гине двоє дітей і четверо зазнають поранень, - ООН

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
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03.06.2022 00:20
+7
Итог ихней работы; кацапы как на параде прошлись по Югу Украины, тысячи убитых, города равняют с землей! Мне просто интересно, сколько #Зелень вам должна ещё насцать в глаза, чтобы вы проснулись?
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03.06.2022 00:23
+7
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03.06.2022 01:18
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03.06.2022 00:20 Відповісти
Итог ихней работы; кацапы как на параде прошлись по Югу Украины, тысячи убитых, города равняют с землей! Мне просто интересно, сколько #Зелень вам должна ещё насцать в глаза, чтобы вы проснулись?
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03.06.2022 00:23 Відповісти
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03.06.2022 00:25 Відповісти
Що пропонуєш коли в країні 73% корисних ідіотів?
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03.06.2022 00:27 Відповісти
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03.06.2022 01:18 Відповісти
Уже значно меньше. А шо делать? Выкидывать, бо зелёна плесень не даст победить кацапов
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03.06.2022 09:27 Відповісти
русское животное, ты еще не поняло, шо тебе тут не рады?
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03.06.2022 00:28 Відповісти
У тебе красномовний нік.
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03.06.2022 00:29 Відповісти
Хто така путіна?
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03.06.2022 00:34 Відповісти
" У квітні відзначимо Великдень,
у травні, як завжди - сонце, вихідні,
шашлик, День перемоги. " (с)
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03.06.2022 00:26 Відповісти
Тільки що зареєструвався і вже обзиваєш модера. Зараз він візьметься за тебе.
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03.06.2022 00:31 Відповісти
А шо це ти тут командуєш з Канадії?
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03.06.2022 00:32 Відповісти
Оно с той Канады, которая в деревне усть-******* мухосранского уезда задрищенской губернии. Это его 5-й ник за сегодня.
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03.06.2022 00:34 Відповісти
руснявое, у тебя ума хватает высираться в такой теме? Ну ты и мразота, русский
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03.06.2022 00:32 Відповісти
І воно в маскву по їжу, там ви точно насосотесь. С ачного. Ті ще аграрії
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03.06.2022 01:21 Відповісти
Яке ООН такі і їхні дані...Нажаль вони і близько не відображають масштаби злочинів кацапоорків !
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03.06.2022 07:07 Відповісти
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03.06.2022 09:12 Відповісти
 
 