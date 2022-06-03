Підтверджені дані про 4169 мирних жителів, які загинули від 24 лютого в Україні через агресію РФ, реальні цифри значно вищі, - ООН

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 1 червня є підтвердження 9151 жертви серед цивільних через повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані УВКПЛ ООН.

Зокрема, відомо про 4169 загиблих і 4982 поранених. Серед загиблих - 268 дітей.

В організації наголошують, що реальні цифри значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

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Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​