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зерно (1232) ООН (2759) продовольство (165)

Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

До Москви прибув глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс, щоб обговорити з російською владою розчищення морського шляху для експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гріффітс зустрінеться з російськими офіційними особами через кілька днів після того, як інший високопоставлений представник ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Сенегалу їде до Путіна домовлятися про розблокування українського зерна

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Опять 25! ООН приехало к своему боссу встало на колени и просит. Какой позор ООН!
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03.06.2022 01:05
+22
Вважаю невиправданою дурістю будь які прохання до ***** і будь яке спілкування з ним. ***** створив таку ситуацію задля власної пихи. І от сидить таке гівно і тішиться "я війну можу припинити, я можу зупинити голод, я можу наказати сонцю не вставати"...
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03.06.2022 01:16
+19
а мені того гріффа не шкода. Нехай послухає ******* беліберду; і що найсмішніше - нехай потім її оприлюднить від свого імені.
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03.06.2022 01:07
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А с Гитлером тоже переговоры вели по поводу продовольствия?
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03.06.2022 01:03 Відповісти
Опять 25! ООН приехало к своему боссу встало на колени и просит. Какой позор ООН!
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03.06.2022 01:05 Відповісти
а мені того гріффа не шкода. Нехай послухає ******* беліберду; і що найсмішніше - нехай потім її оприлюднить від свого імені.
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03.06.2022 01:07 Відповісти
зважаючи на чисельність дзвінків,візитів їм усім байдуже, що він каже- кожен готовий слухати усе, що завгодно заради досягнення своє мети - у Ердогана восени вибори, макрон прагне бути першою "скрипкою" у Эвропі, шольцу втриматися у кріслі, Гуттерішу показати значущисть ООН і т.п. впевнена, що Гриффітс прослухає усе відоме- вимога розмінування Україною портів, часткове зняття санкцій, після усіх цих дзвінків, візитів вони звертаються до керівництва України з проханнями( не факт що ближче до зими не буде тиску) поступок задля "зберегти" лице хремівській потворі
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03.06.2022 08:12 Відповісти
Позорище какое
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03.06.2022 01:07 Відповісти
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03.06.2022 01:13 Відповісти
ольо зэбилы так напав чи ні?
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03.06.2022 01:14 Відповісти
Придурок, чи не подібні тобі писали після виборів 19-го року, що справжні патріоти давно звільнились з ЗСУ, а там залишились лише заробітчани, що проголосували за Зеленського? Так от оці "заробітчани" й приняли на себе перший удар армії московії. Саме ці "заробітчани" зупинили та змусили відступити кацапів з 5 областей, поки знову йшла мобілізація та формувались резерви, і завдяки яким ти можеш писати на українському сайті під американським прапором.
Замовкни, хоча б з поваги до цих людей!
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03.06.2022 01:37 Відповісти
Ти забув дописати, що відступ з півночі України був жестом доброї волі....
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03.06.2022 08:36 Відповісти
Злили південь без єдиного підар-звуку. Херсон за два дні! Два дні, Карл! Павлова в 41му розстріляли за злитий Мінськ за 7(сім) днів
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03.06.2022 07:15 Відповісти
Само вiдгадай - напав чи нi: 75 000 ваших жмурiфф та 200 000 300-х.
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03.11.2022 01:20 Відповісти
От бачите, до москалів їдуть і дзвонять до них, а не навпаки. Значить москальщина точно зараз не зазнає поразки.
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03.06.2022 01:14 Відповісти
і полізло таракання на мацвабад.
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03.06.2022 01:16 Відповісти
Завтра ці консерви куплені почнуть Україну просити розмінування портів...
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03.06.2022 01:20 Відповісти
вже стогнуть - це як троянький кінь,
тільки ворота, відкрий під любим поводом, і буде знищена Одесса...
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03.06.2022 01:25 Відповісти
Вважаю невиправданою дурістю будь які прохання до ***** і будь яке спілкування з ним. ***** створив таку ситуацію задля власної пихи. І от сидить таке гівно і тішиться "я війну можу припинити, я можу зупинити голод, я можу наказати сонцю не вставати"...
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03.06.2022 01:16 Відповісти
Це не дурість,це великий Злочин. Розкривати небуду,надто багато вимірів.
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03.06.2022 08:33 Відповісти
Й.бнутий
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03.06.2022 01:17 Відповісти
Хер а не їжа самім треба оон *****
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03.06.2022 01:18 Відповісти
мне интересно: они все там в ооне такие долбоёбы?
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03.06.2022 01:29 Відповісти
в порівнянні з опою по **************?- ставлю на опу.
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03.06.2022 01:33 Відповісти
сподіваюсь сенегал його захрумкає з голодняка.
ви щє не бачили голодних сенегалів.
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03.06.2022 01:31 Відповісти
Украина тоже может ставить условия,пока кацапы не ****** с наших территорий зерна не будет.
Поставлять зерно только тем странам которые поставляют нам оружие.
Для этого надо иметь смелость,но не с этими зеленожопыми
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03.06.2022 08:37 Відповісти
Кто-то отгрузите уже пару фур Виагры этим импотентам в ООН.....
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03.06.2022 02:31 Відповісти
Ох уж та Організація Об'єднаних Нацистів
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03.06.2022 02:35 Відповісти
Испанский стыд ,а не ООН.
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03.06.2022 06:34 Відповісти
А яка з цього вигода Україні? Якесь ООН, яке просерло зростання терористичного режиму пуйла, проерло початок не однієї війни роз'їзджаючі на конторських майбахах і влаштувавши щастя своїх родин за високу чиновничу зарплату - приїхало до терориста принижуватися (чи відробляти "бабловий грів"?) та принижувати Українців? Зараз в операційні задачі України не входить продовольча безпека всього світу, як всьому світу було байдуже на знешкодження терориста пуйла .
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03.06.2022 06:54 Відповісти
1.сіяти пшеницю тільки для покриття власних потреб
2.решту площ під технічні олійні культури для виробництва біодизеля

Це зробити негайно і положити болт на воплі озабочєних. Власне це мало бути зроблено ще з початком війни- ярових несіяти, тільки рапс
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03.06.2022 07:08 Відповісти
не нехай висловлять занепокоєння а потім, що вони дуже стурбовані
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03.06.2022 07:48 Відповісти
Не совсем все это понятно. 11 стран приостановили экспорт зерна, включая Индию. А на украинском зерне будто свет клином сошёлся - дайте, дайте, дайте. Вообще не понятно, что ещё будет с будущим урожаем. Дождей нет. После последнего даже бурьян пожелтел. Не мудрено, столько ракет взорвалось по всей Украине, сколько свинца и прочей хрени в воздух вырвалось. Порты они хотят разблокировать. Вы долбаните со всей мощи по пуйлу, и прекратите войну. Тогда и зерно и рапс и кукуруза будут
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03.06.2022 07:51 Відповісти
"1 стран приостановили экспорт зерна, включая Индию. А на украинском зерне будто свет клином сошёлся " да потому, что в других странах мышление государственное и именно Президенты и Премьеры, а не паяцы и артисты разговорно-увесилительного жанра, с которыми "можно договориться где-то посередине"
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03.06.2022 08:16 Відповісти
Азотной к-ты,соединений серы. Последние особенно неотвратимо уничтожат зеленую часть растений,ну,а соединения свинцв сделают токсичными плоды. А,энергетическое воздействие порядка мегатонны. Ваша правда,есть о чем задуматься. И,ещьо не вечер
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03.06.2022 08:30 Відповісти
Я как акын, что вижу то и пою. Огурцы сидят в засаде, еле еле несколько ростков проклюнулись. Укроп практически не вышел. У соседа арбузы не всходят, земля вся каменюками, трещины идут. Не знаю, как на украинском, у нас леуштян называется, на латыни вроде как эстрагон - листья в бутоны свернулись. Как по мне, запас зерна сейчас важнее чем золотовалютные запасы, цена должна взлететь, так что продавать сейчас - это себя не любить. Пуйло понятно, почему Сирию кормит. Ему нужен там фактор влияния. А вот почему Украина должна переживать за Сенегал - это загадка
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03.06.2022 11:06 Відповісти
ООН приїхав домовлятися про купівлю краденого зерна в Україні ?
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03.06.2022 08:09 Відповісти
Хочуть жрати в українські окопи.Світ змінився,він жорсткий. Їжу,право на життя потрібно Відробляти. Ніякої їжі ворогам,й нейтральним. Звикли жерти Чуже!!!
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03.06.2022 08:37 Відповісти
Їжа тільки для Союзників!!!
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03.06.2022 08:38 Відповісти
Кацапи почали війну. Реальна ціна й вартість зернових Невідомі. Злочинно приймати рішення без прогностичних оцінок ситуації!!!
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03.06.2022 08:57 Відповісти
І знову ООН співають ту саму пісню - їдемо на поклон до баті, і будемо просити у нього Українського зерна.
Ситуацію можна спасти і ВИКЛЮЧИВШИ кацапстанію із світового продовольчого ринку. Заборонити їй у продавати і купувати. Вони напевне не знають, що кацапи 80% їжі купують за кордоном. Тобто, світовий ринок виграє, якщо кацапів накопають геть з ринку.
Але ж ні - треба їхати до них і поклони бити .
З початком війни ми всі все побачили і зрозуміли. Яка суть існування всіх цих світових організацій?
Тобто, все як завжди - бідного бють, а інші ще й допомагають його бити, замість того щоби припинити бійню.
Який позор всім цим організаціям.
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03.06.2022 09:22 Відповісти
Завдяки безхребетності України та решти країн колишнього СРСР, РФ, навіть не будучі членом та засновником ООН, шляхом обману та маніпуляцій зайняла у Радбезі місце колишнього СРСР.
Ось над чим мають працювати дипломати. Доводити, що РФ не єдиний правонаступник СРСР, а тому не має право займати його місце у Радбезі. Як мінімум голос РФ там має бути обмежений позицією інших правонаступників.
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03.06.2022 10:43 Відповісти
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03.06.2022 13:05 Відповісти
Цю кризу може вирішити флот НАТО у Чорному морі, а не якійсь чиновник, повністю нічкчемної і недієздатної організації тим паче у Москві...
Чого він туди приїхав? Слухати як погані українці власні порти замінували і не дають десант висадити?
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03.06.2022 09:39 Відповісти
Флот НАТО тут не допоможе.
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03.06.2022 11:46 Відповісти
Поїхало "спасать ліцопутєна".
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03.06.2022 09:58 Відповісти
ООНівська ******* продовжує гнутися перед пуйлом та облизувати його дупу, пришвидшують цим свій крах як нікчемноі бюрократичноі структури.
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03.06.2022 10:14 Відповісти
Це приведе тількі к утраті Одеси та їншіх портів Україні, тому що це трудно викононувати.
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03.06.2022 11:45 Відповісти
А как же "Никаких переговоров с террористами"?
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03.06.2022 12:12 Відповісти
 
 