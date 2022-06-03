Заступник генсека ООН Гріффітс прибув до Москви для вирішення продовольчої кризи, - Reuters
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До Москви прибув глава гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс, щоб обговорити з російською владою розчищення морського шляху для експорту зерна та інших продуктів харчування з чорноморських портів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Гріффітс зустрінеться з російськими офіційними особами через кілька днів після того, як інший високопоставлений представник ООН, Ребекка Грінспан, провела в Москві переговори з першим заступником прем'єр-міністра Росії Андрієм Білоусовим про прискорення експорту російського зерна.
Топ коментарі
+23 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+22 НБ
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+19 Ан Мур
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Будь ласка, зачекайте...
Замовкни, хоча б з поваги до цих людей!
тільки ворота, відкрий під любим поводом, і буде знищена Одесса...
ви щє не бачили голодних сенегалів.
Поставлять зерно только тем странам которые поставляют нам оружие.
Для этого надо иметь смелость,но не с этими зеленожопыми
2.решту площ під технічні олійні культури для виробництва біодизеля
Це зробити негайно і положити болт на воплі озабочєних. Власне це мало бути зроблено ще з початком війни- ярових несіяти, тільки рапс
Ситуацію можна спасти і ВИКЛЮЧИВШИ кацапстанію із світового продовольчого ринку. Заборонити їй у продавати і купувати. Вони напевне не знають, що кацапи 80% їжі купують за кордоном. Тобто, світовий ринок виграє, якщо кацапів накопають геть з ринку.
Але ж ні - треба їхати до них і поклони бити .
З початком війни ми всі все побачили і зрозуміли. Яка суть існування всіх цих світових організацій?
Тобто, все як завжди - бідного бють, а інші ще й допомагають його бити, замість того щоби припинити бійню.
Який позор всім цим організаціям.
Ось над чим мають працювати дипломати. Доводити, що РФ не єдиний правонаступник СРСР, а тому не має право займати його місце у Радбезі. Як мінімум голос РФ там має бути обмежений позицією інших правонаступників.
Чого він туди приїхав? Слухати як погані українці власні порти замінували і не дають десант висадити?