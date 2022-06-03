На південному напрямку 2 червня знищено 24 окупанти, 1 танк, 4 гаубиці, 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо оперативної ситуації на півдні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення південного фронту обстановка динамічна та напружена.

Ворог потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1.

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Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб.

Протягом дня Миколаїв обстріляно тричі: ранком – системами залпового вогню, вдень і ввечері - важкою ствольною артилерією. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі, уражені водопровід та газопровід, витоку газу і загрози населенню нема.

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Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула на місці, ще одну – госпіталізували. Але врятувати життя постраждалому не вдалося. Також відомо ще про двох поранених.

Під час вечірнього обстрілу обласного центру, снаряди влучили в складські промислові приміщення, виникла масштабна пожежа. Силами рятувальників вона ліквідована. Постраждалих нема.

Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника.

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Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Повітряних сил вогневих завдань та авіаударів, попередньо втрати ворога складають 24 рашисти, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

В Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів. Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту".

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