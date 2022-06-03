УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10733 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 566 51
Байден (2324) Столтенберг Єнс (1343)

Це перетворилося на війну на виснаження, де українці платять високу ціну за захист своєї країни, але Росія зазнає ще більших втрат, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України "закінчиться за столом переговорів", і Україна, як і раніше, потребує підтримки Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат".

Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників на тлі агресії Росії, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
@К.Пелагин

Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
показати весь коментар
03.06.2022 05:32
+10
Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
показати весь коментар
03.06.2022 06:19
+9
Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
показати весь коментар
03.06.2022 03:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо дійсно, Гонтареву зроблять куратором "плану Маршала" для України, то особисто я буду більш ніж задоволений.

Людина, яка в 2014-2016 роках врятувала гривню та українську банківську систему, буде гарним глобальним кризовим менеджером для української економіки.

Р.S. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо якесь тупе створіння, яке не знається на основах ******** геополітики та світової економіки, спробує щось тут проти Гонтаревої булькнути, піде курсом руского ваєного ******* одразу.
показати весь коментар
03.06.2022 03:08 Відповісти
Але чи погодиться вона на це після всього того лайна та "хору верьовки"...
показати весь коментар
03.06.2022 03:17 Відповісти
Ти дебіл? Банківська система, яка була до Гонтарєвої, якраз і не витримала війни, тому і обвалилася гривня, тим більше, війна, анексія територій та все інше в любому випадку призвели б до падіння валюти.

А ось тепер банківська система пройшла набагато легше повномасштабну війну, цю банківську систему вже вибудувала саме Гонтарєва.

Так, Гонтарєва знищила половину банків, а точніше банків-прокладок, які були створені для викачування грошей.

Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.
показати весь коментар
03.06.2022 05:14 Відповісти
Так, Гонтарєва знищила половину банків, а точніше банків-прокладок, які були створені для викачування грошей.

Українці втратили 500 мільйонів, так я навіть назву вам прізвища цих українців, зокрема брати Суркіси, які досі судяться та вимагають повернути їм їхні схеми, Коломойський, хоча він нагрівся набагато більше, ніж втратив, Боголюбов...Можна довго продовжувати список українців.

"гонтарєва - це людина сороса" Ось після цього з вами можна розмову закінчувати, бо ви або рашиський бот, або просто дегенерат, який трансює рашиську пропаганду.
показати весь коментар
03.06.2022 05:11 Відповісти
Горіла хата, палала...
показати весь коментар
03.06.2022 05:10 Відповісти
Какой ужас. Положила почти все банки в Украине . 100 банков , курс гривни поднялся с 8 до 27 за доллар . Ей теперь на прерасную жизнь в Англии хватит. Ай да Гонтарева, ай да молодец.
показати весь коментар
03.06.2022 06:16 Відповісти
Господи, чому ви така тупа... Читайте вище що відбулось насправді.
показати весь коментар
03.06.2022 07:23 Відповісти
ботоферма
Olena Lynch

Мене читають: 3

Я читаю: 2

Реєстрація: 09.04.2022
показати весь коментар
03.06.2022 16:13 Відповісти
Гонтарєва повинна проходити по справі Медведчука. Її з нетерпінням чекають в СБУ і прокуратурі
показати весь коментар
03.06.2022 08:10 Відповісти
"горити и палати "буде беня Калапамойний и его слуги -прихвостни ‼️
показати весь коментар
03.06.2022 08:21 Відповісти
Прям сюжет из квартала 95. А реальность к сожалению совсем другая да и история тоже. Гонтарева запомнилась только беганьем по обменника и поисками на камеру долларов по 12. А вот кто действительно запомнился реструктуризацией долгов, налогообложением пенсий и их уменьшением для работающих пенсионер и тд, так это Яресько. Так что спасали тогда гривню, и как всегда, увеличением налогобложения простых людей. А не молитвами на кого то при власти.
показати весь коментар
03.06.2022 10:58 Відповісти
если бы не Гонтарева, то ты бы по обменникам в качестве кошелька таскал бы кравчучку. Так что как и обещал - идёшь курсом русского военного корабля.
показати весь коментар
03.06.2022 16:16 Відповісти
от що тобі в адресі було не зрозуміло?
показати весь коментар
30.10.2022 20:46 Відповісти
я так і зрозумів, що ти настільки тупий, що вказаного напряму з першого разу зрозуміти не зможеш.
показати весь коментар
30.10.2022 21:47 Відповісти
Ні не тупий,я просто не розумію " пітушинної" мови,а ти все "кукарікаєш". Вибач ,що напрягаю тебе,і тобі приходиться з тої "адреси" вилазити.Я зразу зрозумів,що ти живеш в тій "адресі" і за мість мозгів у жовта рідина,доречі здай аналіз ., напевне у тебе креатинин підвищений.Ладно,не буду мішати тобі ,мийдодир)
показати весь коментар
30.10.2022 22:47 Відповісти
Війну на виснаження ***** виграти не може. В нього санкції і скорочення ресурсів які неможливо поповнити а в Украни ленд-ліз, тобто постійне поповнення необхідного. Тим часом світ ізолює кацапів і випилює їх з світової торгівлі та культурно-технічного інтелектуального простору вільного світу. Буде у них не тільки фінансовий дефолт а й технологічний. Технологічне відставання *****стану настільки велике що навіть якщо вкрасти якусь ******* розробку то скопіювати її на тому дрімучому рівні кацапської промисловості неможливо.
показати весь коментар
03.06.2022 03:24 Відповісти
Война на истощение это гонка вооружений но с ускорением❗☝
А ***** так не хотел гонки вооружений потому, что сесесер сдох именно из за неё❗
показати весь коментар
03.06.2022 08:21 Відповісти
"отберіте орден в столтенберга - не підходить ордену столтeнберг"...
це меркель два після беременності...
показати весь коментар
03.06.2022 03:27 Відповісти
Якби дали 100 MLRS - Україна собі повернула б свої території за місяць.
показати весь коментар
03.06.2022 03:51 Відповісти
Це замалі втрати для росії. Треба усвідомлювати що для імперії покласти десятки мільйонів бидла, яке і так треба було вбити щоб спустити внутрішній протест, не є великою втратою.
показати весь коментар
03.06.2022 04:31 Відповісти
100500. Для ху@лостана втрати біолайна з депресивних безправних улусов лише зміцнює економіку через повне припинення витрат на утримання життєдіяльності цих істот та особин її кубла.
Не дивує, що запитання про мету "спецоперації" вгоняє ху@лораба в стан агресії або страху.
показати весь коментар
03.06.2022 07:44 Відповісти
@Сергій Матвієнко

Мені подобається ваш оптимізм відносно поставок зброі.

Але, як вороги казали - «гладко было на бумаге»?

Треба приймати до уваги, що у світі почалася РЕЦЕССІЯ.
Хто не знає, що це за звір, поясню у 2-х словах: це економічна КРИЗА і вона глобальна.

З власного досвіду: у штатах вже люди зі сльозами дивляться, як падають акціі підприємств на біржах і як тануть іхні збереження. А з піднесенням цін на 50% (бензин - на всі 100) голоси політиканів, що говорять, що треба зосередитись на своій економіці, а не якійсь далекій Украіні (Трамп) - стають все чутніші.

Що розумний лідер держави робив би зараз за таких умов?

Правильно, убезпечив власне виробництво зброі і компонентів, купуючи ліцензіі і технологіі, а не лише готову зброю.

(Не знаю, чи це реально, але мало би сенс погодити з найближчими сусідами спорудження збройних заводів для Украіни, але на іхній територіі, з тим, щоб перенести в Украіну, коли з'явиться така можливість. Почав би зі Словаччини і Польщі).
показати весь коментар
03.06.2022 05:28 Відповісти
Ваша права.
показати весь коментар
03.06.2022 06:18 Відповісти
ДУРЕНЬ думкою багатіє...
показати весь коментар
03.06.2022 05:41 Відповісти
@К.Пелагин

Десь ФСБшним духом запахло, тобто засмерділо.

Чи це соловйово-скабеєвським? Не розберу.
показати весь коментар
03.06.2022 05:32 Відповісти
Америка будет воевать вместе с Украиной до последнего россиянина. Вот так будет правильно.
показати весь коментар
03.06.2022 06:19 Відповісти
А чого не сказав що українці платять велику ціну за СВОЮ тупість
показати весь коментар
03.06.2022 06:11 Відповісти
Яких більших ???

Наші хлопці утилізують їхні біовідходи, а ця мерзота вбиває розкішних, красивих, розумних, патріотичних, свідомих у нас.

До того ж, скільки розбомбили і знищили інфраструктури, виробництва, позаміновувала наволоч ліси і поля.

Так що мовчи вже, ніж дурниці молоти.
показати весь коментар
03.06.2022 06:31 Відповісти
Столенберг чує , що морда в смітане 🤣🤣
показати весь коментар
03.06.2022 08:28 Відповісти
Ага, вашими спільними зусиллями
показати весь коментар
03.06.2022 07:47 Відповісти
Столтенберг врет и манипулирует.
Небыло бы никакой "войны на истощение", если бы Украина получила весь необходимый объем вооружений и боеприпасов. Рашисты были бы разбиты за первые месяцы войны.

"Війни за своєю природою непередбачувані ..."
1. Если все разведки мира "проспали" появление нового Гитлера, тогда конечно "война непредсказуема"...
2. Если вместо укрепления обороноспособности и ВПК строить дороги и пилить бюджет, тогда конечно "война непредсказуема"...
3. Если вместо реальной оценки потенциала и резервов РФ постоянно рассказывать, что "вот ещё чуть-чуть и им ******", тогда конечно "война непредсказуема"...
4. Если вместо создания единого международного антипутинского фронта, "пытаться сохранить ему лицо", тогда конечно "война непредсказуема"...
5. Если вместо честного анализа причин поражений и отступлений ВСУ, рассказывать про "********" и "не на часi", тогда конечно "война непредсказуема"...
и т.д. и т.п.

Война - достаточно точная наука, где можно оцифровать и спрогнозировать результаты. И Столтенберг это прекрасно знает, т.к. именно США прекрасно это продемонстрировало во время Иракской военной компании.
показати весь коментар
03.06.2022 08:25 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2022 08:27 Відповісти
"Я тебе породив - я тебе і вб"ю!!!" ("Тарас Бульба" Гоголь - прототип - Охрім Макуха - предок знаменитого антрополога Миколи Миклухо-Маклая))
показати весь коментар
03.06.2022 08:47 Відповісти
Ай-яй-яй! Пожалів парашку! Так її, біднесеньку, шкода!
показати весь коментар
03.06.2022 10:23 Відповісти
Я вже давно пишу що це, екзистенціальна війна на знищення- або ми, або вони. Проблема тільки в тому, що ворог нам дістався занадто потужний. ерефія має: велику кількість придурочного населення, якому мало що втрачати; розвинену пропаганду; величезні запаси, хай і застарілої але досить ефективної зброї; ядерне озброєння; величезні запаси вуглеводнів та інших цінних активів; великі фінансові запаси; кротів в різних країнах, включаючи Україну... А головне, ті хто могли б реально допомогти Україні мають що втрачати і кремляді це, прекрасно відомо. Велика кількість європейських можновладців хотіли б повернути статус-кво і вести бізнес далі.
Мало того, що за нас ніхто не буде воювати. Союзники не будуть постачати зброю так аби викликати конфлікт з московією. Зброю будуть поставляти в кількості достатній для війни але не для швидкої перемоги. Ця війна буде тривалою. І терези перемог та поразок будуть не раз хитатися в один чи інший бік. Нам час звикати жити, як в Ізраїлі.
Розвивати вільну економіку і освіту з наукою доки не створимо свій розвинений ВПК і сільське господарство, які забезпечать державу необхідним базисом для оборони. Необхідно ввести нульове мито не тільки на автомобілі, а взагалі на засоби виробництва та матеріали. Розвиток ******** технічних галузей має стати пріоритетом.
Заняття з військової справи та першої допомоги повернути в шкільну програму. як обов'язкові предмети. В воюючій країні не може бути дискусії не тільки стосовно права на зброю та набої, а й навіть на їх розробку та виготовлення за умов ліцензування і дотримання умов безпеки. Зброя є повсякденний елемент життя, як інструмент чи ГБО в автомобілі. Як бачимо досі не має якихось особливих кримінальних подій хоча, зброї на руках неймовірна кількість. Головне щоб кожен вмів нею користуватися і мав де тренуватися, а для цього потрібні відповідні місця в кожній територіальній громаді. Кожен громадянин має бути потенціальним і гарно підготовленим бійцем. Це, на покоління.
показати весь коментар
03.06.2022 12:03 Відповісти
 
 